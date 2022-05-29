烏克蘭戰爭：法德呼籲普京與澤連斯基進行「直接認真的談判」

2022年5月29日凌晨4点20分 最近更新： 50 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京與法德兩國領導人的通話持續了80分鐘。

德國總理辦公室表示，法國和德國領導人已敦促俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基進行「直接認真的談判」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）與俄羅斯總統普京通了電話，這次通話持續了80分鐘。

德國總理辦公室表示，法國和德國領導人「堅持立即停火並撤出俄羅斯軍隊」。

據克里姆林宮稱，俄羅斯領導人表示，莫斯科對恢復與基輔的對話持開放態度。

但克里姆林宮聲明沒有提及普京和烏克蘭總統澤連斯基舉行直接會談的可能性。

烏克蘭總統早些時候表示，他並不「渴望」舉行會談，但補充說他們可能有必要結束衝突。

自俄羅斯於2月24日入侵俄羅斯以來，俄羅斯和烏克蘭代表團已經進行了多輪遠程和面對面會談，但最近的努力停滯不前。

法國和德國還敦促普京釋放2500名在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠被俘的烏克蘭武裝人員。

亞速鋼鐵廠龐大的廠區成為馬里烏波爾這個南部港口城市的最後一個堡壘，在遭受俄羅斯軍隊的無情轟炸後，現在已經成為一片廢墟。

莫斯科官員在本月早些時候表示，保衛亞速鋼鐵廠的最後幾名守軍已經投降；而烏克蘭總統澤連斯基則聲稱，烏克蘭守軍已獲當局批准撤離。

俄羅斯此前曾表示，被俘的900多名烏克蘭士兵被轉移到俄羅斯佔領的頓涅茨克的一個村莊，即奧列尼夫卡村（Olenivka）重新開放的一處監獄。少數受重傷的人員被送往頓涅茨克新阿佐夫斯克鎮（Novoazovsk）的一家醫院。

烏克蘭希望這些被俘士兵可以作為囚犯交換計劃的一部分人員獲釋，但俄羅斯尚未對此予以證實。一些俄羅斯議員認為這些士兵應該受到審判甚至處決。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭希望在亞速鋼鐵廠投降的士兵成為囚犯交換的一部分，但俄羅斯沒有做出公開承諾。

在通話中，法國和德國領導人還要求普京解除俄羅斯對烏克蘭敖德薩港的封鎖，以允許糧食出口。

克里姆林宮表示，普京表示會尋求辦法，讓滯留在黑海港口的糧食不受阻礙地出口，但要求西方解除制裁。

俄羅斯還警告法國和德國領導人不要增加對烏克蘭的武器供應，稱這可能會進一步加劇烏克蘭的局勢不穩定。

分析：這場戰爭創造了另類現實

BBC駐烏克蘭記者喬·英伍德（Joe Inwood）

閲讀克里姆林宮關於普京和馬克龍以及肖爾茨的通話簡報，俄羅斯稱正在烏克蘭執行維和任務。它在一個已經淪為廢墟的南部港口城市馬里烏波爾的行動都是為了「建立和平生活」和「解放」那裏。

這與歐盟的簡報形成鮮明對比，歐盟表示通話重點涉及如何對待投降的2500名（烏克蘭）戰俘。不僅如此，還有如何對待來自所有獨立觀察員的證據。有多個可信報告顯示，俄羅斯軍隊在佔領期間犯下了戰爭罪行。

儘管如此，歐盟最有權勢的兩位領導人正在與俄羅斯總統舉行直接會談，這一事實意義重大。

就在俄羅斯軍隊向頓巴斯推進的時候，德法領導人對外交解決方案的呼籲沒有得到所有西方盟友的支持，他們擔心這可能會對烏克蘭施加壓力，要求其放棄領土以換取和平。

這一切都發生在莫斯科聲稱已經佔領了關鍵的樞紐城市萊曼，並繼續攻擊北頓涅斯克之際。這座工業城市已經被包圍了好幾天，有報道稱烏克蘭可能會下令從那裏戰略撤軍。

現在說今天的外交嘗試代表了西方聯盟的破裂還為時過早，但不同的立場已開始出現。

俄國駐英國大使：俄不會在烏克蘭使用戰術核武器

俄羅斯駐英國大使安德烈·克林（Andrei Kelin）對BBC表示，他不相信俄羅斯會在對烏克蘭的戰爭中使用戰術核武器。

克林說，根據俄羅斯的軍事規則，這種武器不會用於此類衝突。

他說，俄羅斯對其使用有非常嚴格的規定，主要是在國家存亡受到威脅時。

克林說：「這與目前的行動無關。」

在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，普京在2月下旬將其核力量置於高度戒備狀態，人們普遍認為這是一個警告。

普京將事態發展歸咎於西方和北約的侵略。但英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）稱這是試圖分散人們對「烏克蘭出了什麼問題」的注意力。華萊士稱，俄羅斯僅僅在幾天后就落後於入侵計劃，並試圖「提醒世界」俄羅斯擁有核威懾力。

戰術核武器是可以在相對較短的距離內使用的核武器，而不是可以在更遠距離發射並引發全面核戰爭的「戰略」核武器。

但「戰術核武器」這一術語仍然包括許多類型的武器，包括戰場上使用的小型炸彈和導彈。俄羅斯被認為擁有約2000枚戰術核武器。

在BBC記者克萊夫·邁裏（Clive Myrie）質問為何俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行時，這位俄駐英大使還否認俄羅斯軍隊曾炮擊平民，並表示有關布查鎮戰爭罪行的指控是「捏造」。

不過，這與烏克蘭當地居民的眾多目擊者說法相矛盾，他們告訴BBC，俄羅斯軍隊當時已處決了他們的親人。

衛星圖像似乎也直接與莫斯科的立場相矛盾，顯示在俄羅斯人離開布查鎮前近兩周，有屍體在街頭。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯軍隊可以使用常規火炮發射小型戰術核彈，例如「馬爾卡」自行火炮。

烏克蘭軍隊可能從北頓涅茨克撤出

烏克蘭官員說，東部城市北頓涅茨克街頭爆發了戰鬥，該市最東部的地方仍處於烏克蘭控制之下。

盧甘斯克州負責人謝爾蓋∙·海戴（Serhiy Haidai）說，俄羅斯一直在向北頓涅茨克猛烈開火，但俄軍部隊遭受了重大損失。

烏克蘭官員在周五表示，北頓涅茨克三分之二的周邊地區已被俄羅斯軍隊包圍。

海戴說，烏克蘭軍隊可能從北頓涅茨克撤出，並指出，「為了不被包圍，他們可能不得不離開。」

烏克蘭總理丹尼斯·什米哈爾（Denys Shmyhal）周六對BBC表示，俄羅斯入侵烏克蘭已經摧毀了超過 25,000 公里（15,000 英里）的道路、數百座橋樑和12個機場。

他說，100多所教育機構、500多所醫療設施和200家工廠也遭到破壞。

什米哈爾呼籲讓俄羅斯為其「所造成的破壞」付出代價，並稱遭凍結的俄羅斯資產應轉移到烏克蘭，以資助重建工作。