猴痘病毒：網路謠言及陰謀論如何開始傳播

瑞秋·施拉德爾（Rachel Schraer）

BBC健康事務記者

50 分钟前

圖像來源，Facebook/ An0maly/ NTI 圖像加註文字， 自從歐洲開始出現猴痘病例以來，有關該病毒的各種說法就在社交媒體上廣泛流傳。

自從歐洲開始出現猴痘病例以來，有關該病毒的各種說法就在社交媒體上廣泛流傳。其中，有種說法幾乎認定猴痘是從新冠病毒中再造的。

沒有「猴痘封鎖」計劃

其中，網上分享的一個常見擔憂是，為了應對猴痘病例，政府要開始限制人們行動。一個社交網站的賬戶告訴追隨者們要凖備好迎接 「猴痘封鎖 」和 「猴痘暴政」。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 一條推特帖子模仿英國在新冠封鎖期間的政府新聞發佈會。

雖然人們對猴痘爆發的擔心可以理解，但科學家們說這種病毒與新冠病毒不同，而且大多數專家認為猴痘的傳播力將是有限的。

與新冠病毒相比，猴痘病毒更難傳播，我們現在已經有可用的疫苗和治療方法，而且人們似乎只有在出現症狀時才具有感染性，這使得它更容易被發現進而採取隔離措施。

英國牛津大學大流行科學中心主任彼得·霍比（Peter Horby）教授說，諸如封鎖或大規模接種疫苗等限制措施等，絶對不會用來應對猴痘爆發。

隔離措施和疫苗目前是用來針對感染者，或其密切接觸者。

世衛組織緊急情況計劃天花秘書處負責人羅莎蒙德·劉易斯（Rosamund Lewis）醫生亦證實，沒有必要進行大規模的猴痘疫苗接種，而且世衛亦建議毋需為此限制任何旅行。

無證據表明猴痘是由實驗室釋放

當一個不熟悉的病毒的消息傳開時，人們現在會將其與新冠病毒聯想在一起，這其實並不奇怪。

但是，位於倫敦的智庫——戰略對話研究所（ISD）指出，最近猴痘爆發，人們也開始看到「一套透過剪切核粘貼而成的陰謀論說法再次出現」。這些陰謀論在過去兩年裏被用來誤導人們討論新冠肺炎的大流行。

烏克蘭、俄羅斯、中國和美國的社交媒體賬戶和新聞機構都指責此次猴痘是從實驗室洩漏，或稱是把猴痘用作生物武器的結果。

然而，通過病毒的DNA測序，可以確定病毒可能來自哪裏。遺傳學家法蒂瑪·托克瑪斯芬（Fatima Tokhmafshan）將此比作掃描包裝上的二維條碼， 「映射出（病毒）所走過的不同路徑。」

到目前為止，我們對該病毒的基因序列都可以追溯到通常在西非流傳的猴痘菌株：「這告訴我們猴痘不是什麼人造的東西」。

圖像來源，UKHSA 圖像加註文字， 猴痘皮疹會經歷不同的階段——紅色區域通常會變成凸起的腫塊，最終結痂然後脫落。

2018年和2021年，英國有少數猴痘病例，美國也在2021年爆發了規模更大的猴痘疫情，每次都是由旅客或進口動物帶過來的。

「所以這次發生的事情完全有可能，」霍比教授說，「而且這是迄今為止最有可能發生的情況。」

當下的猴痘疫情中，在英國發現的最早病例可以追蹤到來自西非尼日利亞（Nigeria，又譯奈及利亞）的旅客。

霍比教授說，至於猴痘是從實驗室逃逸的說法，「這種說法完全沒有依據」。

無證據表明猴痘爆發是策劃的

還有一些人在網上聲稱，目前的猴痘爆發是故意策劃的。許多人將矛頭指向比爾·蓋茨（Bill Gates），或安東尼·福奇（Anthony Fauci）教授，與新冠病毒的陰謀論相呼應。

這些毫無根據的說法正在俄羅斯媒體、中國社交網站微博和Instagram上傳播。在臉書上也可以看到羅馬尼亞語、德語、英語、阿拉伯語、法語、斯洛文尼亞語、匈牙利語和旁遮普語（Punjabi）的相關說法。

圖像來源，Twitter

而且，這些陰謀論都指向一個總部設在美國的生物安全組織「核能威脅倡議」（NTI）過去編寫的一份文件。

2021年，「核能威脅倡議」舉辦了一個研討會，鼓勵世界各地的領導人為未來大流行病的可能性進行規劃。當時與會者被要求通過一個虛構的場景：一個 「致命的全球大流行病，涉及一種不尋常的猴痘病毒菌株......並在全球範圍內蔓延」。

根據NTI的說法，猴痘帶來的風險「多年來一直有充分的記錄」，而且病例一直在增加，因此它是該次研討會選擇討論的病毒。

但是，病毒感染的爆發是人類生活常見的事，所以一個風險控管組織預測和計劃如何預防病毒本身並不令人疑惑。

猴痘與新冠疫苗沒有關係

陰謀論還有另外一種說法：有些人稱，阿斯利康公司（AZ）的疫苗使用的是在黑猩猩身上發現的病毒，經過修改使其不能複製和傳播。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 推文說，「在數百萬人被注射了轉基因的黑猩猩病毒後，現在爆發了猴痘，誰會感到驚訝？」

這些社交媒體上的陰謀論帖子還說，採用該黑猩猩病毒的新冠疫苗與猴痘的爆發有所關聯。

然而，引發猴痘的病毒與阿斯利康疫苗中的病毒完全不同。而且，猴痘病毒主要是存在於嚙齒目動物（rodent），而非猿猴。

此外，還有謠言稱疫苗以某種方式抑制了人體免疫系統，使我們更容易受到其他病毒感染。

圖像來源，Twitter

這個說法在現實中沒有依據，因為疫苗會「刺激」而非「耗盡」我們的免疫系統。疫苗刺激是為了更有效地針對特定感染。