烏克蘭戰爭：歐盟達成折中協議，從俄羅斯進口原油年內下降九成

18 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩形容，這項折中協議是「前進了一大步」。

歐盟（European Union）成員國領導人同意推行計劃，禁止超過三分之二的俄羅斯石油進口。

該禁令是在匈牙利提出反對之後的一項折中方案，目前暫時不會影響石油管道進口的石油。

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）表示，這一協議將切斷俄羅斯戰爭機器的「一大財政來源」。

這是布魯塞爾一個峰會上通過的第六項制裁令當中的一部分，須得到全部27個成員國的同意。

米歇爾表示，歐盟還同意了一系列強有力的措施，針對俄羅斯最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和三家國有廣播機構。

歐盟成員國用了多個小時均未能解決在對俄石油禁令上的分歧，其中匈牙利是主要的反對者。

米歇爾向媒體表示，各國經過多個星期的反覆爭論才達成這一折中方案，同意將對「經輸油管道進入歐盟的石油有暫時豁免」。

因此，這些制裁的即時影響只涉及俄羅斯經海運送往歐盟的石油——佔從俄羅斯出口歐盟原油總量的三分之二。

但是，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，在實際操作上，這項禁令的範圍會更廣，因為德國和波蘭已經自願從今年底開始減少它們自己經石油管道的進口量。

「剩下的就是由南部德魯日巴輸油管道（Druzhba，友誼輸油管道）進口的原油，佔（歐盟國家）進口（俄羅斯原油）總量大約10-11%，」馮德萊恩表示，該俄羅斯石油管理連通匈牙利、斯洛伐克和捷克。

她還說，歐洲理事會將會「盡快」覆核這項豁免條款。

對俄石油進口禁令最初是在一個月前由負責制定成員國法則的歐盟委員會提出。

但是，主要來自匈牙利的反對，使得歐盟最新一輪的制裁令進展並不順利。匈牙利有65%的石油來自俄羅斯的輸油管道。

其他內陸國家，如斯洛伐克和捷克，也基於它們對俄羅斯石油的依賴而要求給予更多的時間。已經切斷來自俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）天然氣進口的保加利亞，同樣尋求退出方案。

歐洲各國已經感受到的生活成本危機也對情勢沒有幫助。能源價格的飆升——還有其他商品價格——已經削弱了歐盟各國對制裁的意願，因為那樣會傷害本國經濟。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 綠色和平組織在匈牙利國會前擺設油桶進行抗議。

匈牙利總理維克多·歐爾班（Viktor Orban）在討論當中保持堅定立場，指責歐盟委會員未能與成員國恰當地商討禁令。

他表示，能源是一個「嚴肅的議題」，而「我們是需要先解決這個，然後才能談制裁」。

通過連線參加峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）敦促歐盟各國，停止它們內部的「爭吵」，指出這樣只會幫助莫斯科。

「在歐洲的所有爭吵必須停止，這些內部爭端只會鼓勵俄羅斯將越來越多的壓力放到你們身上，」澤連斯基在視頻連線中說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些歐盟國家此前對禁止進口俄羅斯石油產品存在疑慮。如果德國立即停止俄羅斯石油天然氣進口的話，將致這個歐洲最大經濟體在2023年之前急劇衰退。

「現在是時候停止分歧，不再各自為戰，而是團結一致。」他說。

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）表示，成員國不應該為自己的個人利益所「束縛」。

「這將令我們付出更多代價，但這只不過是錢。烏克蘭人正在付出生命。」他說。

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