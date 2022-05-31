印度全國健康調查：印度人越來越胖

潘迪（Geeta Pandey）

BBC新聞印度德里記者

34 分钟前

圖像來源，Getty Images

印度政府最近的一項調查表明，印度人變得越來越胖。專家警告，除非採取緊急措施對付越來越嚴重的肥胖問題，印度將會面臨嚴重的健康問題。

肥胖曾經被認為是西方富裕社會的問題，但是現在在低中收入國家，肥胖也越來越普遍，而且印度肥胖者增多的速度特別快。

長期以來，印度人口一直被人認為有許多營養不良，體重不達標，但是在過去幾年，印度成為世界前五個肥胖問題最嚴重的國家之一。

圖像加註文字， 印度體重超標人口百分比變化。從左至右分別為兒童、男性、女性。藍色為2015到2016，黃色為2019-2021

根據2016年的一個統計，印度體重超標或肥胖者多達1.35億人。健康專家說，這個數字仍然在快速增加，印度體重超標的人口正在超過營養不良的人口。

最近的全國家庭健康調查 (NFHS-5)發現，男性當中將近23%、女性當中24%的身體質量指數（BMI）達到或超過了25，比2015-16年的數字增加了4%。這個統計還顯示，5歲以下兒童體重超標的佔3.4%，而在2015-16年這個數字僅為 2.1%。

身體質量指數是由一個人的質量（體重）和身高計算出的數值，是世界各地評判體重正常、超重、肥胖和病態肥胖時使用最普遍的標凖。按照國際衛生組織的標凖，身體質量指數超過25即為體重超標。

肥胖影響壽命

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印度肥胖症基金會的創始人庫馬蘭(Kumeran)醫生說，缺少運動的生活方式，以及廉價油脂食品是造成肥胖問題的主要原因，這就是為什麼「我們大多數人，特別是在印度城鎮的人口，體型越來越不正常」。

庫馬蘭醫生和其他許多健康專家都認為南亞人口需要將身體質量指數在每個階段下調至少兩個點，因為他們更可能患「中斷肥胖」，也就是腹部脂肪增加，這比身體其它部位增重更不健康。這意味著，對印度人來說，身體質量指數達到23即為體重超標。

他說，按照23這個指標，印度人口當中的半數--當然這裏指城鎮人口，就算是體重超標了。

世界衛生組織的資料顯示，體脂過多令患非傳染性疾病的風險增加，這包括13種癌症，2型糖尿病，心肺疾患。去年全球死亡人數當中280萬例和肥胖有關。

圖像加註文字， 演員穆克吉說，他一直按照運動員的習慣進食，吃很多油脂，辛辣食品，而且還喜歡喝酒，所以他的體重一直在增加，最後他的體重達到了188公斤

國際肥胖代謝外科聯盟的前任主席普拉迪普·喬比（Pradeep Chowbey）醫生說，每10公斤的多餘體重可能將人的壽命縮短3年。所以，身體超重50公斤，這些人就可能失去15年的壽命。他說，在新冠疫情期間體重超標和肥胖患者的死亡率高出三倍。

穆克吉的故事

沒有人比印度演員悉達多·穆克吉（Siddhartha Mukherjee）對肥胖危害的體會更深，這位56歲的演員在2015年做了減肥手術。他曾經是個運動員，體重一直保持在80-85公斤。但後來一場事故終止了他的體育生涯。

穆克吉說，他一直按照運動員的習慣進食，吃很多油脂，辛辣食品，而且還喜歡喝酒，所以他的體重一直在增加，最後他的體重達到了188公斤。

伴隨肥胖而來的是許多健康問題和疾病，糖尿病，高膽固醇，甲狀腺問題。他在2014年休假的時候，突然遇到了呼吸困難的問題。他說自己躺下呼吸困難，不得不坐著睡覺。

他說，肥胖在過去成了對他的詛咒，是普拉迪普·喬比醫生讓他獲得了新生。後來他的體重下降到了96公斤。現在他能騎自行車，能登台表演，還能去度假。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在印度，體重超標的警察並不少見

效仿禁煙對付肥胖

普拉迪普·喬比醫生說，減肥手術救了穆克吉的命，但是最重要的是提高警惕性，要認識到最初增加體重的危險。不過他試圖讓印度政府承認肥胖是一種疾病的努力並不成功。

他說，印度政府一直忙於對付傳染性疾病，而用於應對生活方式造成的疾病的資源很少。但對付肥胖症很困難，控制肥胖也很昂貴，會給醫療保健系統帶來很重的負擔。

幾年前，印度曾有人討論過徵收所謂的「罪惡稅」，也就是提高不健康食品和飲料的價格，讓人們減少這方面的消費。但是健康專家說這個想法從未付諸實施，因為許多出售這類產品的公司強烈反對。

印度肥胖症基金會的創始人庫馬蘭醫生說，印度應該像當初對付抽煙一樣對付不健康飲食問題。他說，過去在包括飛機航班和辦公室等公共場所都允許吸煙，但是現在這些地方都禁止吸煙。