烏克蘭戰爭：有可能打破局勢平衡的因素

喬納森·比爾（Jonathan Beale）

BBC防務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭戰爭不太會在短期內結束。軍事和經濟等重重因素影響局勢的發展。

俄羅斯在烏克蘭的戰爭已經成為一場越來越痛苦和血腥的事情，雙方都在折磨對方。莫斯科和基輔都聲稱最近取得了進展。但他們也都遭受了挫折。

總體而言，俄羅斯仍然是主導戰場的力量，它擁有強大的軍事力量。但俄國沒有像計劃的那樣迅速獲勝。

這篇文章仔細研究一些可能使結果偏向任何一方的事情。

戰場得失

在烏克蘭北部，烏克蘭的反攻成功地將俄羅斯軍隊從哈爾科夫市擊退。在南部，俄羅斯幾乎清除了港口城市馬里烏波爾的最後抵抗力量。就軍人和平民傷亡而言，雙方都付出了高昂的代價，但（這兩個進展）都不太可能被證明是決定性的。

在馬里烏波爾和哈爾科夫發生的事情凸顯了這場衝突的曲折。這種代價高昂的得失模式現在正在烏克蘭東部重演。

俄羅斯一直在頓巴斯取得較小但穩定的進展。這是其攻勢的重新聚焦點。但俄羅斯也遭受了挫折。正如本月早些時候試圖穿越西弗爾斯基頓涅茨河的數十輛俄羅斯裝甲車被摧毀所凸顯的那樣。

目前俄軍已經控制盧甘斯克大部地區和頓涅斯克半壁江山，遠超出戰爭前親俄分裂組織控制的頓巴斯區域。

俄羅斯的優勢 ：火炮

在東部，雙方都在用火炮對對方進行沉重的打擊。前英國陸軍准將本·巴里現在是英國國際戰略研究所的一名研究員。他說，在頓巴斯戰役中，情況將繼續如此。

他預測，在未來數周和數月內，炮擊將成為雙方傷亡的主要原因。西方官員強調了俄羅斯的重大損失，但他們不太願意估計烏克蘭的傷亡情況。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 雖然有西方的援助，烏克蘭軍在戰場上一直受到俄軍的火力壓制。

烏克蘭現在正在接收西方提供的重型武器 ，其中包括美國M777榴彈炮。烏克蘭還接受了西方送來的反火炮雷達系統，它可以幫助發現和瞄凖俄羅斯的炮兵防線。但烏克蘭軍仍然被俄軍火力壓制。

俄羅斯一直在使用其火炮和火箭發射器來壓制烏克蘭軍隊，這些部隊沿著凖備充分的防線挖掘戰壕據守。俄羅斯一直圍繞兩個主要方向推進，一是從北部向伊久姆市推進，二是從西部指向北頓涅茨克市。他們在兩個方向上都取得了有限的進展。

戰術問題

英軍前准將巴里說，俄羅斯似乎試圖通過迫使烏克蘭將部隊集中在關鍵點，然後可能成為其炮兵的目標，從而「試圖榨盡烏克蘭的鮮血」。

軍事分析人士認為，烏克蘭很可能因此遭受了重大傷亡。

然而，巴里說，烏克蘭仍然能夠利用頓巴斯的城市地區來減緩俄羅斯軍隊的推進。正如整場戰爭所表明的那樣，在城鎮和城市中的戰鬥有利於守軍。

再一次，就像在馬里烏波爾一樣，俄羅斯可能會試圖消滅抵抗力量。現在它使用令人熟悉的大規模炮擊的模式，直到對手幾乎失去防禦。烏克蘭總統澤連斯基已經表示，烏克蘭東部的頓巴斯地區已被「完全摧毀」，並將那裏的生活描述為「地獄」。情況會變得更糟。

俄羅斯的「拼湊怪物」

軍事專家仍然認為，俄羅斯缺乏在東部取得重大進展所需的部隊數量。從哈爾科夫和馬里烏波爾的戰鬥中重新部署部隊不太可能有所作為。

英國皇家聯合軍種研究所的傑克·沃特林表示，俄羅斯仍然缺乏人力，尤其是步兵。俄羅斯試圖重建和合併一些已經遭受重創的部隊，被稱為「弗蘭肯斯坦部隊」。

疲憊和枯竭的部隊的部隊凝聚力和士氣可能很差。英國國防部最近的一項情報評估得出結論，俄羅斯指揮官面臨著迅速取得戰果的壓力，因此很可能在沒有充分凖備的情況下重新部署部隊。

英國國防部的評估表示，這有可能進一步加劇俄軍在戰場上面臨的困境。這份報告聲稱俄羅斯已經損失了入侵部隊大約1/3的最早的作戰能力， 這一估計包括部隊死亡和受傷人員以及被摧毀或損壞的設備。

沃特林表示，俄羅斯正試圖解決這些短缺問題，包括動員40歲以上的預備役人員，並提供短期合同來填補其隊伍缺員。但訓練和重建一支軍隊需要時間。

事實證明，俄羅斯也容易受到烏克蘭對其補給線的攻擊。但烏克蘭這樣做的能力可能受到限制，因為其大部分部隊被限制在防禦陣地上。

持久戰與經濟戰

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 雖然俄羅斯經濟受到西方制裁的打擊，但烏克蘭的經濟會遭受更大的損失，西方援助對烏克蘭至關重要。

沒有人認為這場戰爭會很快結束。這還不是僵局。俄羅斯正在取得進展，但是非常緩慢。不過，這場戰爭的結果不太可能僅僅依靠軍事力量取勝。

沃特林說，俄羅斯也在尋求經濟和政治槓桿，以對烏克蘭造成盡可能多的打擊損害。雖然俄羅斯經濟受到西方制裁的打擊，但烏克蘭的經濟可能會遭受更大的損失。