英國女王登基70年白金禧：她經歷了哪些科技變遷

27 分钟前

女王伊麗莎白二世是英國歷史上在位時間最長的君主，也是迄今世界上在位時間第三長的君主。

在她即將迎來70週年白金禧之際，我們回顧了她在位期間，經歷了哪些科技上的巨大變遷。