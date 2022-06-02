德普-希爾德誹謗案：陪審團主要站到了德普一方

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰尼·德普在出席庭審期間向旁觀者致意。

舉世矚目的約翰尼·德普（Johnny Depp，強尼·戴普/尊尼·特普）控告前妻艾梅柏·希爾德（Amber Heard，安柏·赫德）誹謗一案終獲判決，美國法院陪審團裁定希爾德宣稱自己是家庭暴力受害者，屬誹謗前夫。

德普一直否認曾虐待希爾德，陪審團判前者獲得1500萬美元（1200萬英鎊）賠償及懲罰性補償。

36歲的希爾德在官司中對58歲的德普提起三項反訴，獲判其中一項勝訴，判獲200萬美元賠償。

兩名好萊塢演員在2017年離婚。在本案庭審中，雙方就二人關係給出截然對立的描述。

美國弗吉尼亞州費爾法克斯的法庭在歷時超過六周的庭審中，聽取了德普與希爾德對這場變味的婚姻關係走向不愉快結局過程中各種惡俗的細節。

民意調查顯示，更多的美國人對這場庭審大戲感興趣，而不是烏克蘭的戰事或者美國最高法院隨時宣佈的歷史性墮胎法案。

對這場庭審的報道——包括電視和網絡直播——在社交媒體上獲得數以10億計的觀看量。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在聽取法庭判決後，希爾德離開費爾法克斯縣的法院。

經過近兩天的審議，陪審團於周三（6月1日）裁定，希爾德對於她這場婚姻的表述屬「虛假」，而她採取的行動帶有「實質性的惡意」。

但是，他們同樣裁定，德普通過律師在2020年向英國《每日郵報》（Daily Mail）發表聲明，稱前妻的虐待指控是一場騙局，同樣屬於誹謗。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德普在宣判當日沒有出席。圖為希爾德6月1日在法庭等待陪審團裁決結果。

七人陪審團宣讀裁決的同時，法庭外人群一直高呼「約翰尼」的名字。

德普在宣判當日沒有出席，其發言人稱是由於「此前已確定的工作日程」。據稱，這名影星在英國收看裁決。從陪審團於上周五開始審議起，德普已經和他的朋友、英國音樂人傑夫·貝克（Jeff Beck）一同出演了三場驚喜音樂會。

在裁決前席，德普與貝克一同在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）表演之後，獲得觀眾起立鼓掌。

在周三的聲明中，德普表示：「陪審團將我的人生還給了我。我由衷地感到謙卑。」

他還用拉丁文寫下：「真理永不消失。」

德普在聲明中還提到：「我希望我尋求真相被公布的努力會幫助其他人，不分男女，那些陷於我這般處境的人們，還有那些支持他們的人，永不放棄。」

費爾法克斯縣法院（Fairfax County Circuit Court）的法官佩妮·阿茲卡拉特（Penney Azcarate）將德普獲得的懲罰性補償降到35萬美元，這是弗吉尼亞州的法定上限。這令德普獲得的損失補償總額為1040萬美元。希爾德則未獲得任何懲罰性賠償。

同樣是好萊塢演員的希爾德，在裁決宣讀期間全程面無表情。事後，她在一份聲明表示，她感到「傷心」。她聲稱，陪審團忽略了對她有利的證據。

「我為輸掉這場官司而悲傷，但我更悲傷的是，我似乎失去了我作為一個美國人以為擁有的權利——自由和公開表達的權利。」她說。這名演員已經出演了定檔明年上映的《海王》（Aquaman，《水行俠》）電影續集。

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她還表示：「我甚至更加失望的是，這場裁決對於其他女性來說意味著什麼。這是一次挫敗。它將時鐘倒回一個女性公開坦率發聲就有可能被公開羞辱的時代。」

周三的裁決對於德普來說是一個命運的轉折。兩年前，這名出演過《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列電影的明星在英國的一場誹謗訴訟當中，是敗訴的一方。當時英國小報《太陽報》（The Sun）稱他為「打老婆的人」。

這場官司的續集來到了美國，圍繞的是2018年由希爾德發表在《華盛頓郵報》（The Washington Post）上的一篇評論文章。當中，她形容自己是「代表家庭暴力問題的公眾人物」。

她在文中未有提及她的前夫或者任何被指控為家暴施害者人士的名字，但是曾經作為好萊塢最具商業號召力演員之一的德普卻表示，這當中的隱含意味已經令他的演藝生涯翻車。

他提告索賠5000萬美元，她反訴索賠1億美元。

二人在2011年合作拍攝《萊姆酒日記》（The Rum Diary，《醉後型男日記》/《加勒比醉愛日記》）期間結識，後於2015年2月結婚，兩年後宣告離婚。