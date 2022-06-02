美國宣佈新一輪對烏軍援 俄國形容「火上澆油」

54 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這將會是俄羅斯二月開始入侵烏克蘭以來，美國第11次給烏克蘭軍援。

美國總統拜登早前宣佈，將會給烏克蘭運送新型的遠程火箭系統，被俄羅斯批評做法是希望拖長烏克蘭的戰爭。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）形容，美國的做法是故意給局勢「火上澆油」。 「這些火箭系統無助烏克蘭政府希望恢復和談的努力。」

同一時間，德國政府也承諾將會給烏克蘭運送一個稱為IRIS-T的防空系統。德國總理奧拉夫·肖爾茨（Olaf Scholz）說，這個系統是德國庫存內最先進的系統，足夠讓烏克蘭保護整個城市，免受俄羅斯空襲。

美國的遠程火箭系統可以幫助烏軍更凖確地攻擊距離更遠的目標。美國早前一度拒絶提供類似的武器，擔心烏克蘭可能會用它來打擊位於俄羅斯境內的目標，但現在美國說已經獲得烏克蘭保證不會這樣做。

「火上澆油」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）批評美國的做法，指拜登的宣佈將會增加一個「第三方國家」被拖進衝突的風險。

但拜登周三（6月1日） 說，這些軍事援助將可以給烏克蘭在和談上更多的優勢，讓俄烏雙方更有可能達成停火協議。

一名美國高層官員說，新的武器包括四台M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）。美國副國防部長卡爾（Colin H Kahl）介紹說，這是一種高凖確度的遠程武器。「因此在打擊遠程目標和減輕烏軍前線士兵的壓力來說，我們覺得這些系統會十分有用。」

這些火箭彈系統可以向最遠70公里以外的目標，發射多枚精確制導火箭，射程比烏軍目前擁有的火炮要遠。分析人士也相信，它們比俄軍擁有的類似系統要凖確。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 拜登早前宣佈，將會給烏克蘭運送新型的遠程火箭系統——高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

分析

BBC外交事務記者保羅·亞當斯（Paul Adams）

外界期待美國的舉動已經有很久的時間，它也代表著至今對烏克蘭最重大的軍事援助。

烏克蘭在東部頓巴斯地區與火力強大的俄軍陷入漫長而消耗巨大的戰爭，他們抱怨自己一方的軍事實力不如對方強勁。

高機動性多管火箭系統（HIMARS）有望改變這個情況。它配備有全球定位系統（GPS ）導航的火箭炮，比俄羅斯類似的系統有更高的凖確度，士兵也可以更快地為它裝填彈藥，而正如它的名字所述，它具有很高的機動性。

美國和烏克蘭官員大概已經詳細討論過會如何和在哪裏裝設這個系統。

烏克蘭大概會希望可以打擊它目前無法打擊的目標，例如指揮和控制系統、運輸中心和一些不斷攻擊烏軍的炮彈據點。

美國白宮官員表示，美方是在得到烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelensky）保證，這些武器不會被用來攻擊俄羅斯境內的目標後，才同意提供它們。

拜登說美國不會提供「一個可以攻擊俄羅斯的火箭系統」。

澤連斯基接受美國媒體訪問時，證實確實做過這個保證，又說烏克蘭對俄國境內發生的事情沒有興趣。「我們只對我們烏克蘭的國土有興趣。」

但克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄羅斯並不相信澤連斯基的說法。「為了獲得信任，我們需要有基輔履行承諾的經驗，但這不存在。」

「我們相信美國故意而且直接地在火上澆油。美國明顯相信，它對抗俄羅斯的時候，不介意犧牲所有烏克蘭人。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國早前一度拒絶提供長程導彈，擔心烏克蘭可能會用它來打擊位於俄羅斯境內的目標，但現在美國說已經獲得烏克蘭保證不會這樣做。

美國白宮說，美方周三將會宣佈給烏克蘭一系列軍事援助，總值7億美元，高機動性多管火箭系統將會是最受注意的一部份。

這一系列援助還包括直升機、反坦克武器、戰術車輛和零件。這將會是俄羅斯二月開始入侵烏克蘭以來，美國第11次給烏克蘭軍援。

烏克蘭最新局勢如何？

烏克蘭東部北頓涅茨克市的戰事持續，當地市政府說，烏軍目前只控制這個城市約20%。

澤連斯基說俄軍針對當地一家化學品工廠發動攻擊，形容做法「瘋狂」。盧甘斯克州地方政府首長蓋達伊（Serhiy Gaidai） 說，不少平民都在這間工廠躲避戰火

北頓涅茨克市是目前烏軍在盧甘斯克地區控制的最後一個主要城市，它是俄軍的其中一個主要目標。西方政府官員形容俄軍在當地取得「緩慢但確切的進度」。