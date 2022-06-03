環太平洋軍演2022：美國公布26參與國名單 不包括台灣

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圖像來源，Jenna Dobson/US Navy 圖像加註文字， 2020年環太平洋軍演因新冠疫情而縮減規模。

美軍公布兩年一度的環太平洋軍演（Rim o1f the Pacific; RIMPAC）受邀國家細節，中國大陸和台灣被排除在26個國家名單之外。

這場拜登（Joe Biden）就任美國總統以來的首次環太軍演將於6月29日至8月4日間，在夏威夷群島與南加州海域舉行。美國國會去年12月通過的《2022年國防授權法案》建議邀請台灣參與，引起北京強烈抗議。

環太軍演號稱是全球最大規模的國際海上軍事演練。美國海軍強調，2022年環太軍演將包括美日印澳「四方安全對話」（QUAD）機制全部四個成員國，以及五個南中國海國家。

這也將是中國外長王毅連環訪問南太平洋島國之後，西方國家牽頭最大規模的演練。拜登本周與新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）會晤時，兩人均表達對中國與所羅門群島所簽訂的安全協定的擔憂。

中國外交部發言人趙立堅反擊稱，聲明「歪曲抹黑中國同太平洋島國正常合作，蓄意炒作南海問題，並對台灣、新疆、香港等中國內部事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對」。

與此同時，有媒體稱，中國第三艘航空母艦將於星期五（6月3日）端午節當天下水，進入試航階段。

環太平洋軍演「陣容龐大」

圖像來源，US Navy 圖像加註文字， 美國等26國共超過170架飛機將參與演練。

據美國海軍公布，太平洋艦隊司令塞繆爾·帕帕羅中將（Adm Samuel John Paparo Jr）將主持這次軍演，第三艦隊司令史蒂夫·科勒中將（Vice Adm Steve Koehler）將出任演習聯合專案組指揮官，領導演練進行。皇家加拿大海軍、日本海上自衛隊代表將擔任軍演副指揮官。

美方公布中的26個參與演練國家依次為澳大利亞、文萊、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、厄瓜多爾、法國、德國、印度、印尼、以色列、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、新西蘭、秘魯、韓國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、湯加、英國和美國。

韓國媒體星期二（5月31日）報道，韓軍當天啟程前往夏威夷參與演練，並稱韓國這次參加環太軍演規模為歷來最大，包括一艘兩棲攻擊艦，兩艘驅逐艦和一艘潛艇。

日本海上自衛隊近日公布的2022年度印太派遣計劃中提及三艘軍艦與一艘潛艇將出海，計劃包括參與是次環太軍演，陸上自衛隊也可能派員參加。

美國戰略司令部（USSTRATCOM）官方Twitter表示，這次演練涉及五個南中國海國家，相信其所指的是文萊、印尼、馬來西亞、菲律賓與新加坡。

環太平洋軍演自1971年起每兩年舉行一次，2020年軍演規模因2019新冠病毒病（COVID-19）疫情而大幅縮減。 本次演練將涉及38艘艦艇、四艘潛艇、超過170架飛機和約2.5萬武裝人員。這次演練將涵蓋反潛、反艦、制空戰等課題。

美方宣傳稿強調，演練旨在強化各國部隊的集體力量，推廣印太地區自由與開放。

圖像來源，ROK NAVY / EPA 圖像加註文字， 韓國海軍部隊已經出發前往演練海域。

對台灣承諾未兌現

法案提出邀請台灣參與演練之時，中國國務院台灣事務辦公室馬曉光曾警告華府：「這是在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」

4月份，台灣國防部副部長柏鴻輝空軍中將在立法院被質詢有否接到美方邀請參加環太軍演，柏鴻輝說：「我們還在積極爭取當中，過去環太平洋演習參與國家都是用觀察員身分去看。」

但美方最終公布的受邀名單並未包括台灣。

拜登近日在訪問日本時稱願意動武保衛台灣抵擋中國大陸軍事入侵。白宮官員迅速重申美國對台政策不變，但北京仍對拜登的言論提出嚴厲批評。