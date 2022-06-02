馬斯克宣佈結束特斯拉居家工作政策：回公司上班不然算離職

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊隆·馬斯克（Elon Musk）對工作的執著和投入世界有名。他曾經在特斯拉的關鍵生產期間在生產車間的地板上打地鋪。

世界電動汽車巨頭特斯拉的老闆埃隆·馬斯克(Elon Musk)下令員工返回辦公室全職工作，宣佈不能繼續居家上班。

馬斯克的這項新政策通過電子郵件發給了員工，之後有人在社交媒體上曝光了郵件。

其中一封電子郵件似乎是馬斯克發給公司高層的。不過特斯拉公司沒有對相關電郵內容發表評論。

馬斯克本人在社交媒體推特上被問及這一新政策時寫道：不願意遵守新規定的人可以「假裝去別的公司工作了」。

他發出的其中一封郵件中寫道：「特斯拉的每個人每周至少要在辦公室待40個小時。 如果你不露面，我們會想當然以為你已辭職」。

郵件還說，員工應該去公司的一個主要辦公地點報到，「而不是一個與工作職責無關的隨便一個遠程分支機構」。

馬斯克還補充說，如果有人要求特殊待遇豁免遵守這一政策，他將親自審查提出的請求。

馬斯克說，到崗全職工作是公司對工廠員工的要求，而面對面合作對公司的成功至關重要。

他在一封被洩露併發送到社交媒體上的電子郵件中寫道：「當然也有公司不要求員工回去全職上班，但看看他們上一次推出一件了不起新產品是什麼時候的事了。已經是很久以前了吧。」

「特斯拉研發和生產地球上所有公司中最激動人心和有意義的產品，過去如此，今後也將繼續。這不是靠打電話就能實現的。」

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新冠疫情封城抗疫期間，許多行業的公司都盛行居家遠程工作，現在都在糾結是否應該延續這樣的工作模式。

像銀行業等行業，很早就表明他們希望員工返回辦公室。而其他如科技行業，則表示他們將無限期地允許遠程工作。還有許多都選擇了遠程辦公和進公司辦公的混合方式。

美國Kastle公司在全國範圍的數千幢辦公大樓中負責運營管理員工出入保安證。該公司數據顯示，美國的辦公大樓佔用率約為43%。

「我住在廠裏」

馬斯克自己的工作態度是全身心投入，這已經世界有名廣為人知。他很少放假，幾年前在特斯拉的一個緊要關頭，他就睡在工廠車間地板上。

他在這次發出的結束居家辦公政策的一封電子郵件中寫道：「在公司裏級別越高，就越要讓員工看到你在工作。」

「這就是為什麼我經常住在工廠裏，因為這樣一來，生產線上的人可以看到我和他們一起工作。如果我不這麼做，特斯拉早就破產了。」

馬斯克此前曾公開表示對遠程居家工作的否定態度。今年早些時候他在推特上寫道：「疫情期間各種在家辦公上班的措施都讓人有了錯覺以為你不再需要努力工作了。殘酷現實要來了。」

馬斯克正在以440億美元收購推特，而他對居家工作的態度似乎與推特公司的工作文化有衝突。

今年3月，推特公司的總裁帕拉格·阿格拉沃爾（Parag Agrawal）說，員工可以繼續「永遠」在家工作。

他通過推特向員工表示：「隨著（社會）重新開放，我們對工作的政策仍然保持不變。讓你覺得最有效率，最有創意的地方就是你工作的地方，這包括永遠全職居家工作。」