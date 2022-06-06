英國宣佈將啟動避難者盧旺達安置計劃，引發絶食抗議

穆罕默德·沙拉比（Mohamed Shalaby）、艾米爾·納德爾（Emir Nader）

BBC阿拉伯語

1 小时前

英國一家入境羈留中心裏的尋求避難者表示，他們被告知將會被遣送至盧旺達，因此進行了絶食抗議。

在薩塞克斯的蓋特威克機場附近的布魯克豪斯羈留中心，有十七名尋求避難者向BBC講述了羈留人士當中彌漫的苦惱和絶望情緒。

四月，英國政府宣佈計劃，將部分尋求避難者送至盧旺達。

但是英國內政部表示，羈留人士的福祉「至關重要」。

尋求避難者向BBC透露了遣送通知的細節。

一份日期為6月1日的文件將一名在布魯克豪斯的尋求避難者列為即將被遣送至盧旺克首都基加利的人士。文件稱，他不能就此決定進行上訴。

內政大臣普裏蒂·帕特爾（Priti Patel，彭黛玲）已經表示，遣送未獲授權入境英國人士的首個航班將於6月14日離境——比最初宣佈的時間晚一周。

在4月啟動《國籍與邊界法案》（Nationality and Borders Act）之後，英國政府會將提供庇護的責任轉介給一個「安全的第三國」——盧旺達，對象是那些通過非常規途徑抵英人士，比如從法國坐小船橫渡英吉利海峽的人。

用飛機將這些尋求避難者送至4500英里（7240公里）之外的盧旺達，是英國與這個中非國家達成的1.2億英鎊（1.51億美元）協議當中的一部分。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國內政部長帕特爾親身前往盧旺達簽署協議

一名接受BBC訪問的尋求避難者稱，他是周三（6月1日）晚上結束五天絶食抗議的17名人士之一，當時守衛停止再向拒絶進食的他們提供砂糖水喝。

這名叫阿里（Ali）的人向BBC表示，他在英國有家庭，他上一次與移民官員會面是關於結束絶食的。「他們最後告訴我的是『吃東西吧，這樣你才能健康良好地上飛機』。」

參加絶食的人當中包括尋求避難的埃及人，大約共有100名抵英人士被內政部告知，他們將被遣送至盧旺達。其中一組人在周三接到關於6月14日登機離境的通知。

圖像加註文字， 反對派領袖、慈善機構及宗教團體批評將尋求避難者遣送至盧旺達的協議。

羈留人士稱，布魯克豪斯的管理當局禁止他們使用帶攝像頭的手機，沒收他們的智能手機，只向他們提供不能上網的手機。

BBC獲取了遣送通知的完整複件，當中詳細說明了他們的狀況。該份超過20頁長的信件僅使用英語發佈。但是其中一個章節提到，現場有翻譯向尋求避難者解釋其內容。文件中屢次錯誤拼寫該名男子的名字。

分別有兩名尋求避難者向我們的記者諮詢有關文件的內容，因為他們無法理解英文條款的細節，但卻被要求簽字。

內政部未確認有多少人收到了遣送通知。不過，慈善組織「Care4Calais」估計，過去一個月大約有100名抵英的尋求避難者收到警告，他們將被送離英國。

Care4Calais已經找到其中超過60人，並向他們提供支持。

一名來自敘利亞的男子，在其家鄉被追蹤要求參軍入伍。他向BBC表示，他本來「凖備好要面對死亡，但卻沒有凖備要被送去盧旺達」。

他說：「當我聽到消息說我們要被遣送去盧旺克，還有我們會得到在那裏的五年居留許可時，我開始揍自己。」

在回應有關布魯克豪斯羈留中心絶食抗議的問題時，一名內政部官員說：「入境羈留人士的健康與福祉至關重要。」

「我們會採取一切辦法阻止人們自我傷害或者自殺，包括在每一個移民遣送中心進駐有敬業的疏導團隊，負責找出弱勢的個體，並就個體需要提供協助支持。」

一名埃及男子向BBC表示，他是17名參加絶食抗議的人士之一。「我絶食了兩次，才得到一個與內政部人員會面的機會，」他說。

「我為解決家庭糾紛而不得不離開我的國家。我在到達這裏的途中，在利比亞見到的一切，令我產生了精神健康問題。」

周二（5月31日）宣佈6月中啟動遣送航班時，內政大臣帕特爾表示：「我們知道會有人試圖阻撓程序，拖延遣送行動；我不會被嚇住，而且會盡全力完成英國公眾所期待的事務。」

不過，專攻移民法的律師斯蒂文·加利維爾-安德魯（Steven Galliver-Andrew）向BBC表示，他認為政府不會堅持如期在6月14日啟動第一個遣送航班。

他說：「允許政府這樣做的法律似乎要到2022年6月28日才正式生效。」

「他們正在做的事情，可以並且將會受到質疑——而他們知道並且預計到這一點。」