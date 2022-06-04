上海解封、王毅訪問太平洋島國、中國教科書風波和本周更多重要故事

10 分钟前

圖像來源，Getty Images

經過兩個多月的封城，上海大多數地區終於得到解封，當地市民急不及待到街上慶祝。

另外中國外長王毅訪問多個南太平洋島國，中方事前擬定的聯合聲明並未獲得通過。這份聯合聲明連同一份行動綱領的草案在王毅啟程之際被媒體披露，源頭似乎是太平洋一個島國的領袖給其他地區發函，呼籲拒絶中方的草案。

中國大陸一官方教材出版社十年前發行的小學數學教材插圖在網絡上引發熱議。有網友批評，插圖人物面貌醜陋，質疑是在醜化中國人；還有的插畫動作有性暗示，讓人不適。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海民眾慶祝解封 走上街頭高呼「自由」

在經過兩個月的封鎖後，作為中國經濟中心和全球貿易樞紐的上海開始放鬆因為新冠變種病毒而採取的嚴格防控措施。

從當地時間6月1日午夜起，防疫管控措施放寬。上海市政府允許2500萬人口中的大多數民眾自由行動。官媒歌頌繁榮上海城的「煙火氣」回來了。

但是，至少還有65萬居民將繼續被限制在家中。此外，中國針對疫情的「清零政策」仍然持續。新冠肺炎的感染者將被隔離或送往方艙醫院，感染者的親密接觸者也會被移送檢疫，感染者居住地周圍的區域也將被再次封鎖。

圖像來源，Xinhua

中國外長王毅訪問南太平洋多個國家，在斐濟首都蘇瓦主持第二次中國—太平洋島國外長會。中方事前擬定的聯合聲明並未獲得通過，但王毅堅持「中國永遠同發展中國家站在一起，同中小國家站在一起」。

這份聯合聲明連同一份行動綱領的草案在王毅啟程之際被媒體披露，源頭似乎是密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）給南太平洋一眾鄰邦首腦發函，呼籲拒絶中方的草案。

這份草案是在北京與所羅門群島4月份簽訂安全協議的背景下，進一步出台的南太平洋政策文件。美國總統拜登（Joe Biden）5月31日在華盛頓與來訪的新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）會晤時，共同表達了對中所安全協議的擔憂。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰尼·德普在出席庭審期間向旁觀者致意。

舉世矚目的約翰尼·德普（Johnny Depp，強尼·戴普/尊尼·特普）控告前妻艾梅柏·希爾德（Amber Heard，安柏·赫德）誹謗一案終獲判決，美國法院陪審團裁定希爾德宣稱自己是家庭暴力受害者，屬誹謗前夫。

德普一直否認曾虐待希爾德，陪審團判前者獲得1500萬美元（1200萬英鎊）賠償及懲罰性補償。

36歲的希爾德在官司中對58歲的德普提起三項反訴，獲判其中一項勝訴，判獲200萬美元賠償。

圖像來源，Getty Images

近日，中國大陸一官方教材出版社十年前發行的小學數學教材插圖在網絡上引發熱議。有網友批評，插圖人物面貌醜陋，質疑是在醜化中國人；還有的插畫動作有性暗示，讓人不適。

中國教育部5月30日回應稱，已成立調查組進行全面徹查，對查出的問題將立行立改，對存在違紀違規問題的責任人將嚴肅追責問責，依法依規嚴肅處理。

圖像來源，Universal History Archive/Getty Images

人們常說，伊麗莎白二世女王在 10 歲前無憂無慮，對自己未來的皇室命運沒什麼希冀之念，顯然是個無憂無慮的孩子，平時就跟自己的馬和狗嬉戲玩耍，生活中沒有絲毫日後將遭遇的陰霾。

2022年2月6日，星期日，是伊麗莎白二世繼承王位 70 週年。年輕的伊麗莎白公主被比作現代的比阿特麗斯公主 —— 王位繼承序列中排第二位的約克公爵的女兒，（1926 年的「伯蒂」和今天的安德魯王子就排在這個位置上）所以跟王位承襲之類嚴肅前景相去甚遠，更遑論成為當時被稱為英聯邦和大英帝國的 5 億民眾的君主。