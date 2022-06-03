美國中期選舉：總統拜登支持率走低 向通脹宣戰以圖挽回頹勢

9 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登表示，解決通脹問題是他目前的首要任務。

美國通脹率達到40年高點之際，總統拜登的支持率跌至上任以來最低水平。下半年將舉行中期選舉，拜登表示，解決通脹問題是他目前的首要任務。

支持率走低

根據最新路透/益普索民意調查，總統拜登的支持率五月尾降到最低點， 本周略有反彈，升到42%， 但仍有52%的美國人不滿意拜登的工作表現。

路透社5月24日報道，據路透社/IPSOS的一項民意調查顯示，拜登的公眾認可率在該周下降至36％，有59％的美國人不滿意他的工作表現，這是他總統任期的最低水平。

自去年八月以來，拜登的支持率一直低於50％，這引起了警示：他所在的民主黨可能在11月8日的中期選舉中失去至少一個國會議院的控制權。

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拜登的總體支持率很低，但仍然高於他的前任唐納德·特朗普的低點，特朗普的支持率在2017年12月降至最低點33％。

拜登政府今年一直被通脹飆升困擾，俄羅斯入侵烏克蘭推高了燃料價格，全球供應鏈仍然受到疫情阻礙。

解決通脹問題

路透社報道，拜登計劃在11月選舉前發動一場媒體閃電戰，宣傳他對疫情復蘇的管理以及為通脹降溫所做的的努力，來提升其不斷下滑的公眾支持率。

路透社引述一名白宮官員稱，拜登首先會與美聯儲主席鮑威爾會面，然後白宮計劃6月間強調拜登在執政17個月期間歷史性地創造眾多工作崗位和低失業率，強調他尊重美聯儲的獨立性，增加工薪階層收入的努力等。

拜登周二與鮑威爾會面討論通脹問題，他稱不會干預美聯儲的獨立性。在會前，拜登曾表示，他目前的首要任務就是解決通脹問題。

拜登周五還會針對就業數據發表講話，包括財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）、商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）以及經濟顧問傑瑞德·伯恩斯坦（Jared Bernstein）和希瑟·布希（Heather Boushey）在內的內閣成員計劃出席數十個電視節目和現場活動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國的通貨膨脹率已達到40年高點

美國的通貨膨脹率已達到40年高點，最近幾個月迫使美聯儲推出了可能是有史以來收緊貨幣政策速度最快的舉措之一。

拜登政府周三宣佈，將提供超過21億美元的資金，彌補美國在疫情期間和俄羅斯入侵烏克蘭後暴露出的食品供應體系的弱點。接近歷史最高紀錄的食品價格已經對全球各國政府構成挑戰，而拜登政府對通貨膨脹的處理是選民在11月中期選舉前的一項主要關切。

美國財政部長珍妮特·耶倫周二（5月31日）接受媒體採訪時表示，她過去誤判了通脹走勢。

「正如我提到的，經濟所受衝擊的不可預料性和嚴重程度不僅推高能源和食品價格，也造成供應瓶頸，這嚴重影響了我們的經濟，這一點我當時沒有完全理解，」耶倫說，衝擊包括俄羅斯入侵烏克蘭以及最近中國的疫情封鎖措施。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）周三表示，無法預期的全球事件推高了通脹，比如俄羅斯入侵烏克蘭。