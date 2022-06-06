烏克蘭戰爭：拒絶重返烏克蘭前線的俄羅斯士兵

格拉西緬科和肯科洛娃（Olesya Gerasimenko and Kateryna Khinkulova）

BBC國際部

35 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在烏克蘭赫爾松附近的俄羅斯士兵

據俄羅斯人權律師和活動人士稱，一些俄羅斯士兵由於入侵剛開始時在前線的經歷而拒絶重返烏克蘭作戰。BBC記者找到一名有這樣經歷的俄國士兵。

今年早些時候在烏克蘭參戰5周的謝爾蓋（化名）說，「我不想返回烏克蘭去殺人、去送死」。

他現在返回了俄羅斯家中，正在尋求法律諮詢以避免被重新派遣到前線。據了解，謝爾蓋只不過是數百名正在尋求法律建議的俄羅斯士兵之一。

謝爾蓋說，在烏克蘭的經歷讓他飽受創傷。

「我原以為我們是俄國軍隊，是世界上最棒的軍隊」，謝爾蓋苦澀地說。相反，他們卻被指望在沒有基本設備，例如夜視儀的情況下作戰。

「我們就像瞎貓一樣。我對我們軍隊的情況感到震驚。裝備我們花不了太多錢，為什麼沒有這樣做呢」？他說。

謝爾蓋是應徵入伍的新兵 - 大多數18-27歲的俄國男性必須要服一年的義務兵役。但幾個月後，謝爾蓋決定簽署一份2年的合同成為職業軍人，這樣他就可以領薪水了。

今年1月，謝爾蓋被派往與烏克蘭接壤的邊境附近，他被告知將進行軍事演習。

一個月後 - 即2月24日那一天，俄羅斯發起對烏克蘭的入侵，他接到命令越過邊界。

他所在部隊幾乎立刻就受到了攻擊。

當他們在一個廢棄的農場停下來過夜時，指揮官說：「你們現在可能也猜到了，這不是玩笑」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前往頓巴斯地區的俄羅斯軍車車隊。

謝爾蓋說，他徹底震驚了。

「我的第一想法是『這真發生了嗎？這真發生在我身上了嗎？！』」。

他們不斷受到炮擊，無論是在行軍中還是在停下來過夜時。他所在的小部隊有50人，10人受傷，10人被打死。他所有的戰友年齡幾乎都在25歲以下。

他也聽到有些俄國士兵經驗如此缺乏，以至於他們「不知道如何射擊，連迫擊炮（彈）的兩頭都分不清」。

謝爾蓋說，他們的車隊 - 穿越烏克蘭北部 - 4天以後就解體了，當時他們正要過一座橋，但大橋被炸，前面的戰友被炸死了。

謝爾蓋還談到了另外一件令他感到傷痛的時刻。他們不得不超過他們前面一輛正在燃燒的軍車，車裏還有被困在裏面的戰友。

「它是被榴彈發射器或是別的什麼炸毀的。我不明白是什麼。它著火了，裏面還有俄國士兵。我們繞過它繼續前行。邊走邊開火。我沒有回頭看」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一輛被摧毀的俄羅斯坦克

他們的小分隊穿過烏克蘭鄉村前行，但謝爾蓋說，他們顯然缺乏戰略。增援部隊未能到來，士兵裝備不良，很難勝任佔領一座大城市的任務。

「我們沒有直升機 - 只有縱列，好像我們要去參加閲兵一樣」。

謝爾蓋相信，他的指揮官們計劃快速佔領一些據點和主要城市 - 他們的算計是烏克蘭人將會輕而易舉地投降。

他說，「我們急行軍往前趕，晚上短暫過夜停留。沒有戰壕，沒有偵察。我們也不留任何後備軍，如果有人決定從背後攻擊我們，我們則沒有任何防備和保護」。

「我想我們當中的『許多人』主要是因為這個而送命的。如果我們逐漸推進；如果我們檢查道路地雷就可以避免許多傷亡損失，」謝爾蓋說。

烏克蘭安全部門所截獲並發表在網上的據稱是俄國士兵與其家人的電話交談記錄中，也出現了與謝爾蓋所抱怨的缺乏設備的談話內容。

4月初，謝爾蓋被調遣回俄國邊境內一處營地。俄軍從烏克蘭北部撤回部隊，似乎重新集結，凖備對烏克蘭東部發動攻擊。

4月底，謝爾蓋收到了重返烏克蘭的命令，但他告訴指揮官他不准備走了。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 莫斯科建築物上支持俄軍的V和Z標誌。

謝爾蓋告訴BBC說，「他說那是我自己的選擇。他們甚至沒有試圖勸阻我們，因為我們並不是第一個這樣做的」。

但謝爾蓋非常擔心他部隊對他拒絶回到烏克蘭的反應，因此決定尋求法律建議。

一名律師告訴謝爾蓋和另外2名有同樣想法的戰友交還他們的武器，並回到他們部隊的總部，在那裏他們應該提交一封信，解釋他們「在道義上和心理上都已經精疲力盡」，無法再繼續在烏克蘭作戰了。

他們還告訴謝爾蓋返回單位很重要，因為如果就這樣離開可能會被解讀為當逃兵，可能會導致被判2年徒刑。

俄羅斯人權律師塔巴洛夫說，俄國軍隊會威脅合同軍人不要離開他們所在的部隊，但他強調說，俄國軍事法中確實包括如果士兵不想參戰、應該允許他們拒絶戰鬥的條款。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄軍士兵為勝利日閲兵演練

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄國士兵為莫斯科勝利日閲兵進行演習（5月 7 日）

人權活動人士克里文科說，他沒有聽到過任何由於拒絶返回前線而受到起訴的人。但這並不等於他們不試圖進行起訴。

根據BBC看到的文件，俄國北部的一名指揮官要求對他不想返回烏克蘭作戰的一名下屬提起刑事訴訟。但軍事檢察官拒絶接案。該檢察官表示，如果未經對其給所在部隊帶來的傷害進行評估就採取行動有點「太倉促」。

但這也不會保證將來可能不會出現更多的起訴。

據「衝突情報小組」 （Conflict Intelligence Team）編輯列維耶夫介紹，像謝爾蓋這樣不願重返前線的士兵並不罕見。「衝突情報小組」是一個專門調查俄羅斯部隊在烏克蘭經歷的媒體項目，他們通過秘密訪談以及公開的資料來源獲取信息。

列維耶夫說，他的團隊估計在最初入侵時派遣到烏克蘭作戰的俄國合同兵中，有相當一部分人拒絶重返烏克蘭。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京看望在烏克蘭受傷的俄國士兵。

自4月初以來，俄羅斯獨立媒體也報道了數百起士兵拒絶被再次部署到烏克蘭的案例。

BBC所詢問的幾名人權律師和活動人士表示，他們經常為那些試圖避免重返烏克蘭的男子提供建議和諮詢。而我們所詢問的每位人權律師和活動人士都接手過數十起案例，並認為那些士兵也會與他們的同事分享有關建議。

雖然謝爾蓋不想重返前線，但他還是希望能在俄國服完自己沒完成的那部分兵役，以避免導致任何不可預見的後果。但這意味著 - 即使他拒絶作戰的請求被接受 - 無法保證他在服役期間不被調遣重返烏克蘭。

「我明白戰爭仍在繼續，它沒有消失」，他告訴BBC。