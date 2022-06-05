俄羅斯烏克蘭戰爭百日 BBC預測五種結局

詹姆士·蘭德爾

BBC外交事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年6月1日，在烏克蘭東部的頓巴斯地區，居民在俄羅斯的襲擊後在他們房子的廢墟中尋找自己的物品。

戰爭有起有伏，普京對烏克蘭的入侵也不例外。

戰爭初期，外界擔憂烏克蘭會被迅速征服，但這種擔憂已被俄軍的收縮和烏軍的抵抗所取代。現在，俄羅斯攻勢更加集中在烏克蘭東部。

100天過去了，這場戰爭會走向何方？

這裏有五種可能——這些可能並不相互排斥，都在合理預估的範圍內。

1: 消耗戰

戰爭可能會持續數月——如果不是數年的話——因為俄羅斯和烏克蘭的部隊在相互消耗。

雙方互有得失，優劣事態也來回變化。雙方都不願意放棄。俄羅斯總統普京認為，他可以通過表現出戰略耐心，來獲得利益，他賭西方國家會患上「烏克蘭疲勞症」，從而更加關注自己國內的經濟危機和中國的威脅。

然而，西方國家顯示出決心，繼續向烏克蘭提供武器。半永久性的前線已經建立。戰爭可能逐漸成為一場凍結的衝突，一場「永遠的戰爭」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 親俄武裝發射一枚火箭彈，瞄凖亞西努瓦塔的烏克蘭目標。

澳大利亞退役將軍和軍事學者瑞安（Mick Ryan）說，「在短期內，任何一方取得壓倒性的作戰或戰略勝利的前景都不大。交戰雙方都沒有表現出在戰略上進行決定性打擊的能力。」

2：普京宣佈停火

如果普京總統單方面停火，而讓全世界大吃一驚呢？他可以將已佔領的領土收入囊中並宣佈「勝利」。

他可以聲稱「軍事行動」已經完成。由俄羅斯支持的頓巴斯分離主義者受到保護；通往克里米亞的陸地走廊已經建立。然後，他可以站在道德高地，向烏克蘭施壓以停止戰鬥。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）俄羅斯專家賈爾斯（Keir Giles）認為，「如果俄羅斯想利用歐洲對烏克蘭的壓力，讓其投降並放棄領土以換取名義上的和平，那麼它隨時都可以使用這種伎倆。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 普京可能在賭西方國家會患上"烏克蘭疲勞症"，轉而更加關注自己國內的經濟危機。

在巴黎、柏林和羅馬已經出現如下論調：沒有必要延長戰爭，是時候結束全球經濟痛感了，讓我們一起促成停火。

不過，這將遭到美國、英國和東歐大部分國家的反對，這些國家的決策者認為，為了烏克蘭和國際秩序，俄羅斯的入侵必須失敗。

因此，俄羅斯單方面的停火可能會改變敘事方式，但不會結束戰鬥。

3：戰場上的僵局

如果烏克蘭和俄羅斯都認為他們無法在軍事上取得更多成果，也無法為政治解決進行談判，那該怎麼辦？

他們的軍隊已經筋疲力盡，人員和軍火短缺。鮮血和財富的代價不再是進一步戰鬥的理由。俄羅斯的軍事和經濟損失是不可持續的。烏克蘭人民厭倦了戰爭，不願意為了一個永遠無法實現的勝利而冒更多的生命危險。

圖像來源，AFP

如果基輔的領導層——不再相信西方的持續支持——而決定現在就是談判的時機？美國總統拜登公開承認，美國的目標是讓烏克蘭「在談判桌上處於最有力的地位」。

但是，在很多個月內可能不會出現戰場上的僵局，任何政治解決都將是困難的，特別是由於烏克蘭對俄羅斯缺乏信任。和平協議可能不會持久，隨後可能會有更多的戰鬥。

4: 烏克蘭的「勝利」

烏克蘭能不能——突破萬難——取得一些接近勝利的成果？烏克蘭能否迫使俄羅斯軍隊撤回到入侵前的位置？

「烏克蘭肯定會贏得這場戰爭，」該國總統澤連斯基本周告訴荷蘭電視台。

如果俄羅斯未能奪取整個頓巴斯並遭受更多損失怎麼辦？西方的制裁打擊了俄羅斯的戰爭機器。烏克蘭利用其新的遠程火箭炮進行反擊，奪回那些使俄羅斯供應線被拉長的領土。烏克蘭將其軍隊從防禦性部隊轉變為進攻性部隊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國表示將向烏克蘭提供多種武器，包括 「海馬斯」（HIMARS），其全稱是高機動性多管火箭系統。

這種情況足夠合理的，以至於會使決策者擔心其後果。那麼如果普京面臨失敗，他可能會升級，可能會使用化學武器或核武器？

歷史學家尼爾·弗格森（Niall Ferguson）最近在倫敦國王學院的一個研討會上說，「在我看來，當普京擁有核選擇時，他似乎不太可能接受常規軍事失敗。」

5：俄羅斯的「勝利」

那麼俄羅斯可能的「勝利」是什麼呢？

西方官員強調，俄羅斯儘管早期受挫，但仍計劃奪取首都基輔並征服烏克蘭大部分地區。一位官員表示，這些較大的目標仍然存在。

俄羅斯可以利用其在頓巴斯的成果，騰出力量用於其他地方，甚至可能再次瞄凖基輔。俄羅斯僅在人員上的數量之多，就讓人難以承受。烏克蘭部隊將繼續飽受痛苦。

圖像來源，EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE 圖像加註文字， 澤連斯基在哈爾科夫視察軍隊，這裏的戰事日趨激烈。

澤連斯基已經承認，每天有多達100名烏克蘭士兵死亡，另有500人受傷。

烏克蘭人民可能會出現分裂，一些人想繼續戰鬥，另一些人則想提出和平訴求。一些西方國家可能會厭倦對烏克蘭的支持。但同樣地，如果他們認為俄羅斯正在獲勝，其他國家可能想要升級對烏克蘭的支持。

一位西方外交官私下告訴我，西方國家應該在太平洋地區試驗一枚核武器，作為對俄羅斯的警告。