烏克蘭戰爭：西方國家的團結能維持多久？

保羅·亞當斯（Paul Adams）

BBC外交事務記者

27 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英法美領導人3月參加G7峰會展現團結立場

隨著俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯地區取得緩慢進展，軍事專家開始談論持久消耗戰，西方國家對烏克蘭的支持要開始出現裂縫了嗎？

西方國家仍在討論支援烏克蘭的最佳方式，以及對俄羅斯的制裁和懲罰程度，對此在克里姆林宮坐鎮指揮戰爭的普京又有何看法？

在他眼前一邊是英國、波蘭和波羅的海國家，堅持要擊敗普京。英國外相特拉斯（Liz Truss）還表示要確保俄羅斯「被趕出」烏克蘭，「決不妥協烏克蘭領土」。

但是另一邊，普京也看到法國、德國和意大利態度有所不同。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國總理肖爾茨對軍援烏克蘭重武器態度比較保守

法國總統馬克龍5月初呼籲俄羅斯和烏克蘭停火，並呼籲西方不要「陷入羞辱或復仇的誘惑」。

第二天，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）在訪問美國白宮時表示，歐洲希望「設想達成停火，展開可靠協商的可能性」。

德國總理肖爾茨和法國總統馬克龍周末和普京進行80分鐘的電話交談，試圖找出讓烏克蘭能夠從黑海出口糧食的方法。

但拉脫維亞副總理阿爾提斯·帕布里克斯（Artis Pabriks）在社交媒體上批評某些西方國家的立場，「看來有些所謂的西方領導人自尋羞辱，完全脫離政治現實。」

不同信號

當然，不論這些西方領導人意見如何，美國總統的態度才是對克里姆林宮真正重要的。

但是在烏克蘭戰事上，美國總統拜登在不同時間卻發出不同的信號，3月時他說普京是「戰犯」，似乎要改變莫斯科政權，但本周他對軍援烏克蘭「能夠打擊俄羅斯」的火箭系統卻又態度保留。

俄羅斯前總理、前總統梅德韋傑夫稱拜登態度「理性」，但是克里姆林宮對美國軍援烏克蘭另一種先進火箭系統卻又表示是「火上澆油」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國同意向烏克蘭提供（海馬斯）高機動性多管火箭系統，能打擊45英里外的目標

拜登經常會有脫口而出的發言，因此美國政府的態度大致上還是要看國務卿布林肯發出的美國官方立場。

最近在德國柏林的北約外長會議上，布林肯說美國及其伙伴的重點是「讓烏克蘭在戰場上和談判桌上都盡可能地維持強勢，以遏制俄羅斯的侵略，完整保衛其獨立和主權」。

聽起來語意強烈，但如何定義「盡可能維持強勢」？「完整保衛」烏克蘭獨立和主權值得又是什麼？

那麼，西方在烏克蘭戰事上面的共識要開始出現裂縫了嗎？

歐洲改革中心（Centre for European Reform）外交政府負責人邦德（Ian Bond）表示，歷經數周談判才最終達成歐盟對俄羅斯實施部分石油禁運，「從石油禁運就能看出來有多麼難達成一致意見。」

由此可知，歐盟對俄羅斯天然氣也不可能迅速進行一致化的行動，波羅的海國家和波蘭希望歐盟國家能很快取得一致，但愛沙尼亞總理卡婭·卡拉斯（Kaja Kallas）承認，下一步制裁「越來越難達成」。

奧地利總理卡爾·內哈默（Karl Nehammer）表示，天然氣禁運「不是下一輪制裁方案的議題」。

需要更多武器

烏克蘭表示，西方國家承諾很多，但做到的較少。

美國和德國承諾要提供多管火箭系統和防空雷達系統，對面臨很大壓力的烏克蘭軍方絶對是好消息。

但是德國先前對軍援烏克蘭的猶豫不決，以及美國堅持其軍援武器只能用來打擊烏克蘭境內的俄羅斯目標，都讓人懷疑為什麼西方要試圖限制烏克蘭軍事行動，而俄羅斯軍事行動卻毫無限制。

邦德說，「這中間有很深的算計，就好像『我們要烏克蘭打贏，但不要贏太多』。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國軍援烏克蘭標槍反坦克導彈

廣泛認為的是，普京發動戰爭的時候有信心西方不希望趟渾水，剛從阿富汗撤軍，尚未從難堪中恢復的北約成員國不會涉入另外一場新的國際糾紛。

最近從莫斯科的報道顯示了另一種信心，戰場上逐步緩慢取得進展讓他們相信，「歐洲遲早會對不斷支援協助感到疲倦」。

本周英國政府警告，如果俄羅斯切斷天然氣供應，最多會有600萬戶英國居民可能會面臨斷電，俄羅斯得知後肯定會增加信心。

如果受到公眾的壓力，西方國家對烏克蘭的支持是否會受到影響？

美國國家情報總監（Director of National Intelligence）埃夫麗爾·海恩斯（Avril Haines）上個月對國會表示，這個危險是存在的。

「普京可能在等美國和歐盟的決心軟化，」她對參議院軍事委員會表示，「糧食短缺，通貨膨脹，能源價格都在上漲。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 西方國家對烏克蘭的共識能維持多久？

除了內部因素和軍援武器的限制之外，西方國家對烏克蘭的共識到目前為止都還維持的很好，可以說是非同尋常。

但是存在的裂縫仍然可能會擴大。

邦德表示，「如果任何一方開始取得決定性的優勢，那麼問題就會變得更多。」

「如果俄羅斯完全突破烏克蘭東部防線，朝向第聶伯河前進，那麼問題就變成烏克蘭應該犧牲多少領土來達成停火。」

相同道理，如果烏克蘭開始擊退俄羅斯，邦德表示，「西方會有聲音說『不要試圖重新奪取2014年以後俄羅斯已經控制的頓巴斯地區』。」

現在談這些似乎還太早，但是美國資深外交家基辛格（Henry Kissinger）在達沃斯（Davos）表示烏克蘭應該考慮割讓領土換取和平，就遭遇到烏克蘭和其他人憤怒回應。