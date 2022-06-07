自婚：印度女郎計劃「嫁給自己」引發的爭議

吉塔·潘迪（Geeta Pandey）

BBC 記者發自德里

5 分钟前

圖像來源，KSHAMA BINDU 圖像加註文字， 凖備自婚的印度少女賓杜

自婚（Sologamy）是指人們跟自己結婚的一種婚禮儀式，過去幾年它在西方越來越流行，現在也傳到了印度。

印度一名年輕女性賓杜（Kshama Bindu）將於6月11日在西古吉拉特邦巴羅達市的祠廟中舉行傳統的印度教婚禮儀式。

屆時，賓杜會身穿大紅嫁衣、手上塗上精美海娜手繪，頭上點上朱砂。她還會按照婚禮傳統繞聖火走7圈。賓杜從家中通過電話告訴我這些安排。

同時，婚禮前儀式也一項不少，諸如當天早些時候的Haldi（將油和姜黃混合抹在新娘臉上），以及印度歌舞sangeet。

婚禮結束後，她將前往果阿邦去度2個星期的蜜月。

印度第一個自婚婚禮？

圖像來源，KSHAMA BINDU 圖像加註文字， 婚禮請柬

婚禮唯一缺少的是新郎。因為賓杜計劃「嫁給自己」，這也許將是印度第一樁自婚婚禮。

這位24歲的社會學學生和博主表示，許多人告訴她她條件不錯，但賓杜告訴他們，她找到了自我。

賓杜說，通過嫁給自己，她將會把一生獻給「自愛」。

她說，「自婚是對自己的承諾，選擇一種有助於你成長為最鮮活、最美麗、最幸福的自己的那種生活和生活方式」。

她還說，「這是我用自己的方式表明我接受自己的一切，尤其是那些我試圖否認或擯棄的部分，例如我的弱點 - 無論是身體上的、還是精神或是情感上的。

對我而言，這一婚姻是一個真正深度自我接受行為。我想說的是我接受我自己 - 我的全部，甚至那些不太美好的部分」。

賓杜還告訴我，她的家人已經表達了他們的祝福，並會和她朋友一道參加她的婚禮。

「我媽媽說，『你總是能想出新花樣』。但我父母很開通。他們能以平常心對待。他們還說，『只要能讓你幸福，我們就沒問題。』」

自婚的由來

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱莉·布雷蕭（Carrie Bradshaw）在《慾望都市》中提出了自婚的想法。

其實，「嫁給」自己一說是在近20年前美國電視系列劇《慾望都市》中由凱莉·布雷蕭（Carrie Bradshaw）這個角色提出來的。但那只不過是輕喜劇。

不過，自那以後，報道稱已經有數百起這樣的「婚姻」，其中大多數為單身女性。

新娘身穿婚紗、手捧鮮花，有時還有家人和朋友為她們歡呼祝賀。

其中一個比較罕見的例子是，一名33歲的巴西模特在自婚「婚禮」3個月後又跟自己「離婚」了。

但由於這種事情在印度還聞所未聞，因此賓杜即將舉行的婚禮成了人們關注的話題。

我所採訪的一名精神健康專家似乎對自婚所代表的內容感到「吃驚」。

昌迪加爾市PGIMER醫院的前院長、精神病學教授馬爾霍特拉說，「這似乎是個非常奇怪的理念。」

社交媒體爭論

她說，「每個人都有自愛。你不必先打破它然後再創造一個外部複製品來展示自愛。這是我們所有人所固有的。婚姻是兩個實體走到一起的過程」。

該消息在社交媒體上也引起討論。有些人稱讚她將給許多人帶來靈感和啟發，但大多數人試圖弄明白自婚的概念。

一名女性在推特上表示，如果不涉及其他人，那婚姻的必要性是什麼。另外一名推友則表示，似乎看來賓杜只是想逃脫家庭責任而已。

有人甚至批評自婚是「一種怪異和可悲行為」，並將其歸咎為「慢性自戀」。

面對批評者，賓杜「只有一件事」要說：「跟誰結婚是我自己的決定 - 無論是男人、女人、還是我自己。我希望通過嫁給自己來讓自婚正常化。