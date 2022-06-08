亞太局勢：為什麼澳大利亞要宣告太平洋「新時代」

蒂凡尼·湯布爾（Tiffanie Turnbull）

BBC記者，發自悉尼

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿爾巴尼斯的新工黨政府已經宣佈，澳大利亞與太平洋各國將迎來新時代。

澳大利亞長久以來都被很多太平洋國家看作是「大哥」，但是其近年的取態一直令這個「大家庭」四分五裂。這正是該國新一屆政府想要改變的一點。

「你聲稱太平洋諸島是你的兄弟姐妹，然後卻在你的兄弟姐妹有麻煩的時候視而不見，」悉尼一座教堂的澳籍湯加裔負責人阿里莫尼‧陶莫佩（Alimoni Taumoepeau）說。

有人說，這當中最顯著的例證，就是往屆澳大利亞政府對於氣候變化應對行動的不情願。

「它對太平洋島國來說已經不再是一個危機——而是一個緊急狀況，」陶莫佩牧師說。他形容他的祖國是一個正在下沉的天堂島嶼。

在太平洋各地，海平面上升、氣旋、風暴潮乃至乾旱，都正在令日常生活「非常艱難」。

圖瓦盧前總理埃內萊·索波阿加（Enele Sopoaga）曾在2019年評價當時的莫里森政府，指太平洋諸國基本上是被告知「拿錢……然後閉嘴，不談氣候變化」。

那是安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的澳大利亞新政府所希望摒棄的思維模式。事實上，這一屆政府已經宣佈澳大利亞在太平洋事務處理上將迎來一個「新時代」。

很多事情都取決於澳大利亞在這個地區的外交關係穩固程度。它的很多鄰國都位於太平洋，而澳大利亞要依賴它們來抵禦中國的影響，而後者被它視為國家與地區安全的巨大威脅。

於是，新政府計劃如何將這些拼圖組合起來？

彌補氣候問題「錯失的十年」

儘管澳大利亞的外交關係保持著良好運轉，但是一些分析人士稱，該國的形象卻已經因為其在氣候變化上的立場而嚴重受損。

歷史學家、作家帕特麗西婭·奧布萊恩（Patricia O'Brien）指，好幾個國家領袖都就這一問題，對前一屆澳大利亞政府「大加鞭撻」。

她還指出，新上任的自由黨領袖彼得·達頓（Peter Dutton）曾被鏡頭捕捉到拿海平面上升對太平洋島國的影響來開玩笑，而當時的總理托尼·阿博特（Tony Abbott）還在他旁邊一起笑。

「太平洋各國都沒有忘記那件事，」奧布萊恩博士說。

2019年，斐濟總理法蘭克·姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）曾經炮轟時任總理莫里森，指其「非常有冒犯性和高姿態」，並在上月再度指責他稱斐濟是澳大利亞在太平洋的「後院」。

「斐濟不是任何人的後院——我們是太平洋大家庭的一分子，」他說。

但是奧布萊恩表示，隨著工黨當選執政，並承諾通過更快地減排來「彌補」在氣候應對行動上「錯失的十年」，澳大利亞在區域關係中最關鍵的壓力已經消失了。

新任外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，出生於馬來西亞的她對揮之不去的殖民者心態有「個人的體會」，並承諾會帶著更多的尊重與太平洋各國對話。

她還宣佈，新政府將對真實存在的氣候變化應對「更投入」。

「我想向你們保證，我們聽到了你們的聲音。我們會與太平洋大家庭肩併肩應對這場危機。」

黃英賢宣佈，澳大利亞將設立「澳太氣候基礎設施伙伴關係（Australia-Pacific Climate Infrastructure Partnership），以支持在太平洋諸國和東帝汶與氣候相關的基礎建設和能源項目」。

對華措辭將趨緩和？

在太平洋諸國的首要關注事務上展現出進展的同時，澳大利亞也希望能夠說服這些國家，反過來幫助澳大利亞應對它的關注點：中國。

上周較早前，中國外交部長王毅在這個地區開展了自己的馬拉松式訪問。

澳大利亞隨即也展開了對應的訪問行程，派出黃英賢前往斐濟，加強與「太平洋大家庭」的聯繫，當時她剛剛上任幾天。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黃英賢（左）與太平洋島國論壇秘書長亨利·普納（Henry Puna）

此次出訪正值中國在今年較早前與所羅門群島簽署一份廣泛的安全協定之際，引發外界對中國於該地區加強影響力並可能建立軍事基地的恐懼。

北京向太平洋各國提供快速援助或借貸，以及警務支援等支持，但是當中很多被批評是「債務陷阱」。

阿爾巴尼斯政府表示，這一狀況是其前任在太平洋「掉球」失誤的明證，給北京打開了大門，來威脅澳大利亞的國家安全。

但是，莫里森為其政府的做法辯護稱，他們不可能「大步流星地到太平洋各國領導人面前告訴他們應該做什麼和不應該做什麼」。

政治分析家里查德·赫爾博士（Dr Richard Herr）表示，這是事實，但是上屆政府關於中國在該地區事務的說法，很可能不利於其實現目標。

莫里森曾經指中國在該地區的軍事基地對澳大利亞來說是「紅線」，之後國防部長達頓又說，澳大利亞要凖備好開戰。

赫爾博士表示，這些措辭令澳大利亞顯得「過度敏感」和「反應被動」。

他說，澳大利亞將不得不接受，北京無可避免要在太平洋扮演某種角色，而新政府將需要令自己變成更具吸引力的伙伴。

「我們做什麼都不可能將中國排擠出這個地區。」

這不現實，因為太平洋各國也會從其他國家接受援助，並尋求建立它們自己的友好關係。

通過移民加強聯繫

但是，澳洲國立大學（Australian National University）太平洋研究院的聯合主任喬治·卡特博士（Dr George Carter）表示，新政府要更好地加強與太平洋各國的聯繫，最可見的方式就是改變移民政策。

澳大利亞已經承諾嚴厲打擊對該國季節性工人計劃（seasonal worker programme）的濫用，轉而讓持有較長期簽證的太平洋各國勞工攜同家人進入澳大利亞，以及每年向太平洋島國公民提供3000個永久居留簽證。

卡特表示，這將令他們的家人獲得工作和教育的機會，他們當中很多人會匯款回自己的祖國，從而刺激他們國家的經濟。

澳大利亞國內的太平洋島國社群擴大，是一件互利的事情——它能加強澳洲與這一地區的聯繫，而且是中國至目前為止無法與之競爭的方面。

「一些島國與澳大利亞之間的聯繫，已經比和中國強大得多……（但是）要打開准許移民進入之門，這將是非常受歡迎的政策。」

澳大利亞還作了很多其他承諾——包括在未來四年額外增加5億澳元（2.89億英鎊；3.635億美元）援助，重振地區廣播，還有一所由澳大利亞運營的新防務學校，為太平洋軍隊提供訓練。

延續，而非改變

但是，專家表示，這個承諾下的新時代，總體上並不如黃英賢所表達的那樣激進。

澳大利亞前高級外交官詹姆斯·巴特利（James Batley）指，澳大利亞與太平洋各國的關係仍然牢固。

前任政府的援助和發展項目收效不俗，其在全球大流行疫情期間的支援也是——無論是財政援助還是像防護服和疫苗等關鍵用品供給都是。

「將會有很多的延續性。澳大利亞在處理這一地區事務的政策上，也有很多必不可少的兩黨合作，」巴特利說。

但是，陶莫佩牧師表示，即使是一個細小改變的承諾，也足夠給太平洋島國社群打開「希望之窗」，無論是在該地區內還是在澳大利亞本土。

圖像來源， Uniting Church NSW/ACT 圖像加註文字， 陶莫佩牧師表示，現在他們聽到了改變的承諾。

「我們過去非常受傷害，是因為這個政府不想聽我們的故事，」他說。

「大哥有時候就是這樣——不是和太平洋各國對話，而是他們說，太平洋各國聽。但是（這個新政府）願意合作，所以我們非常期待這樣做。」

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