中澳軍機摩擦：干擾彈捲入發動機 澳方稱「非常危險」 中方指「顛倒黑白」

16 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國軍機飛行員在南海進行演習。

日前，澳大利亞稱，一架中國戰鬥機在南海空域靠近澳方一架偵察機，並作出危險動作。

澳大利亞軍方指責中方此舉可能威脅其機組人員安全，且澳方行為符合在國際水域和空域行使自由航行和飛越的權利；中國國防部則回應，澳軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施專業安全、合理合法。並稱澳方顛倒黑白，一再散播虛假信息，鼓吹製造對立對抗，中方對此表示堅決反對。

值得一提的是，澳大利亞和美國正在澳大利亞北部舉行「鑽石風暴22」（Diamond Storm 22）聯合軍演，軍演將持續到6月底。

分析人士認為，雖然不排除該事件純粹偶然，但鑒於澳洲工黨政府剛剛上台，中國和美國都借機對其進行敲打，因此軍機摩擦也可能屬於「軍事緊張為表，政治說服為裏」，提醒澳洲社會中澳關係若不改善，可能意味新的代價。

發生了什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 殲-16戰機似乎已成為解放軍對空及制海作戰的主力(資料照片)。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯表示，5月26日，在一次例行的海上偵察活動中，澳大利亞皇家空軍的P-8海上偵察機，被一架中國殲-16戰鬥機攔截。

「這次攔截導致了一個危險的動作，確實對P-8飛機及其機組人員構成了安全威脅。」

澳大利亞國防部長馬勒斯進一步描述了阿爾巴尼斯口中的「危險動作」——中國的殲-16戰機曾飛至澳大利亞的P-8偵察機旁，兩架軍機之間距離非常接近。殲-16之後加速，切入P-8前方的空域。

隨即，「中國飛機在澳大利亞飛機前面距離非常近，釋放一捆裝有小鋁片的箔條干擾彈（chaff），而這些小鋁片被吸入澳洲軍機的引擎內。」

中國官媒旗下報紙《環球時報》援引軍事專家張學峰介紹，箔條干擾彈（chaff）可能是一種用於對抗雷達的自衛干擾耗材，通常是金屬絲、金屬箔或者帶有金屬塗層的玻璃纖維，一般用於自衛式干擾。

「若中國戰機確實釋放了箔條干擾彈 ，也不排除是澳洲P-8A上的紅外干擾吊艙利用其激光對中國戰機進行照射，或者澳大利亞軍機的其他系統觸發了中國戰機的自衛系統，使得中國戰機投放了紅外干擾彈和箔條。因為箔條和紅外干擾彈是根據事先設定的程序投放，二者通常是並用的。」張學峰稱。

值得一提的是，與此同時，加拿大國防部近日也聲明，中方軍機多次在國際空域對執行聯合國對朝制裁任務的加拿大軍機進行干擾。中方則反駁稱，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，並對此表示堅決反對。

「純粹意外」vs「有意敲打」

「很明顯，這是非常危險的，」澳大利亞國防部長馬勒斯稱。此外，澳大利亞國防部在一份聲明中稱，該國「幾十年來一直在該地區進行海上監視活動」，而且澳大利亞的「該做法是根據國際法，在國際水域和空域行使自由航行和飛越的權利」。

中國國防部新聞發言人譚克非對時間的描述則不盡相同，他表示——5月26日，澳大利亞1架 P-8A 反潛巡邏機進入中國西沙附近空域抵近偵察，不顧中方反覆警告，連續逼近中國西沙領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對澳軍機進行識別查證，並予以警告驅離。

譚克非進一步警告稱，「我們正告澳方，立即停止類似危險挑釁行徑，嚴格約束海空兵力行動，否則將承擔由此引發的一切嚴重後果。」

言論較為激進的中國官媒《環球時報》也就此事件發表社評，稱過去澳大利亞在南海問題上相對克制，這說明它非常清楚南海問題的敏感性。但最近幾年，上一屆的莫里森政府對華盛頓越貼越緊，在諸多領域都跳到前台，替華盛頓出頭挑釁中國，其中軍事領域最為激進。它希望當上華盛頓的「左膀右臂」，並自認為是亞太地區的「代理警長」，哪怕自身能力有限，能穿上馬甲過一過協警的癮也是不錯的。

「說到底，澳方一系列賣力的挑釁行為，除了要演給國內的保守勢力看，更多的就是給華盛頓的一種『匯報』。」該報還提醒，「恐華妄想症」對澳大利亞有百害而無一利。事實也一再證明，越是「兢兢業業」地在華盛頓面前表現，越容易被塞到墊腳石的位置。

澳大利亞國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛對BBC中文認為，按照目前有限的資訊，要做定論言之過早，也不能排除此次中澳軍機摩擦事件，純粹是偶然意外的可能性。

不過宋文笛進一步指出，時機上，澳洲工黨政府剛上台後的中國政策面臨重塑，各界皆有動機以先發制人動作去「定錨」 (anchor) 和「間接輕推」 (nudge) 澳洲政府，製造誘因牽引與影響澳洲外交政策的未來走向。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞工黨領袖阿爾巴尼斯慶祝他在聯邦大選中勝出。

在宋文笛看來，這種對澳洲新政府的「定錨」（anchor) 和「間接輕推」 （nudge）來自中國和美國兩方面：

以美國而言，拜登總統便曾在澳洲總理上任同日於日本的記者會上宣佈美國對台灣有安全承諾，透過展示美國對於印太秩序尤其是東亞安全當下重中之重的兩岸議題上的積極態度，讓剛上台的澳洲工黨政府一來感受外部壓力，二來對於工黨內部的鴿派勢力能夠交代：澳洲的核心盟友美國都已經如此積極，澳洲新政府即便有意溫和化對華政策，也不適宜距離美國掉隊太多。

美國如此，北京亦可以依樣畫葫蘆。北京自然可以從反方向施壓，以距離戰爭不遠的「邊緣政策」（brinkmanship) 來進行以「軍事緊張為表，政治說服為裏」的「灰色地帶策略」 (grey zone operations)。中澳發生軍事「意外」，意味著北京對於澳洲的敵意「似有還無」，也暗示中澳衝突「可有可無」，提醒澳洲社會中澳關係若不改善，可能會意味的未來代價，借此為澳洲對華鴿派勢力增添說帖。