朱立倫訪美重申國民黨走「親美路線」 黨內「疑美」路線之爭仍在

22 分钟前

圖像來源，Eric Chu Facebook 圖像加註文字， 朱立倫重申「親中」是民進黨貼給國民黨的標籤。

台灣最大在野黨中國國民黨主席朱立倫在本月初率團出訪美國。朱立倫第一站抵達美西，後轉赴美東。在當地時間周一（6月6日）進入美國國務院與官員閉門會談，並同時也在華府智庫布魯金斯學會發表演說。此次朱立倫訪美各界關注焦點是他拋出的國民黨「親美」及「反共」的論述。

正在訪美的朱立倫在回應美學者及媒體時重申，國民黨建黨百年來一直與美國關係親密，是「親美」政黨，並反對共產主義，與中國共產黨維持價值與制度的競爭關係。

台灣東海大學政治系教授邱師儀告訴BBC中文說，國民黨經歷近年來的「疑美傾中」路線，再加上已在野六年，「跟美國國務院與立法官員已經生疏了。」他解釋說，朱立倫上任後布局的國民黨涉美幹部，除了前陸委會副主任委員黃介正較有經驗，其他經歷都不深，「影響力有限，建立與美關係自然也有限」。

但是，由於國民黨這幾年在蔡英文執政下，對於台美關係一直有諸多抨擊。許多國民黨高層，包含台灣前總統馬英九及前高雄市市長韓國瑜，都曾批評美國外交政策，此次朱立倫訪問美國，拋出「親美、反共」議題，國民黨的「美中台路線」再次引發關注。

朱立倫說了什麼？

朱立倫周一（6月6日）出席布魯金斯學會（Brookings Institution）活動，並發表「台灣未來願景」的演說。他表示，2008年國民黨關閉該黨駐美代表辦公室是失策，因為美國華府若沒有國民黨的聲音對台灣民主也不好。

朱立倫又指國民黨見證戰爭殘酷，認為接觸溝通比衝突交戰可取。他強調國民黨將堅持與北京展開「基於原則的交往」，台灣的角色是區域的「穩定器」（stabilizer），而非「引爆點」（flash point）。

當被問及有關「九二共識」立場，他表示「九二共識」是兩岸雙方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」（non-consensus consensus），他解釋這與美國的「一中政策」相似。

此次訪美，朱立倫重申「親中」是民進黨貼給國民黨的標籤。他告訴美國媒體說，國民黨從來就是「親美」路線：「我們要讓美國朋友知道，在台灣包括國民黨、民進黨都是『親美』路線，只是處理兩岸問題上的態度立場不同。」

他又批評台灣執政黨民進黨唯一能指責的，就是國民黨「反美豬」，而國民黨絶對贊成開放美豬，但是對於含有萊克多巴胺的肉品，不管哪個國家進口，國民黨都是反對的。朱立倫強調，若2024年中國國民黨重返執政，會盼望台美關係能繼續提升，但不會只依賴台美關係。

國民黨「疑美派」聲音仍大

雖然朱立倫重申國民黨「親美」言論，但國民黨「疑美派」聲音仍在，而且並不是少數。

這些年來，國民黨內的對美鷹派或「疑美派」支持者不斷抨擊美國，包含美台關係以及美牛進口台灣議題，加劇國民黨對美國的不信任。

2019年，前高雄市長韓國瑜競逐總統大選，取消赴美訪問行程，引起議論紛紛。2020年底，國民黨籍台中市長盧秀燕與美國在台協會處長碰面時，突然在媒體面前脫稿發言，公開表達反美豬，引發美國在台協會公開發言抨擊盧秀燕及一些國民黨人士。

今年二月，莫斯科入侵烏克蘭，震撼全球。美國從軍事資源上大力協助烏克蘭，但沒有出兵，引發許多國民黨人士及支持者抨擊美國。這些批評稱，從烏克蘭戰爭來看，採現實主義外交路線的美國，若台海有戰事發生不可能因此會協防台灣。在社交媒體上，許多親藍民眾持續分享反美論者言論，批評美國支援烏克蘭是為了霸佔全球，並認為普京是為了挽救烏克蘭才出兵。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 國民黨中央黨部前「革新團結」一字，如今要如何團結是國民黨的最大課題。

黨內大佬、台灣前總統馬英九二月在台北一場座談會上公開發言稱，若台海發生危急情況，台灣切莫不要完全相信美國一定會協防台灣。根據台媒《風傳媒》報導，馬英九彼時稱「台灣當然不是烏克蘭，但美國讓他的盟友失望的故事不少，從台灣、越南、阿富汗到烏克蘭70多年來史不絶書。」

在重申國民黨立場時，朱立倫向美媒解釋，國共兩黨有超過一個世紀的鬥爭，他認為雖然國民黨現在不在中國大陸，「至少我們曾經在中國大陸執政過.......國民黨堅持的民主自由價值是有意義的，如果連國民黨都不再談大陸民主自由人權這些議題，我相信很多大陸朋友是失望的。」

長期研究台灣政黨政治的邱師儀教授向BBC分析，朱立倫領導下的國民黨「親美」路線幾乎已經回到蔣介石時代的「胸懷大陸」時代。但他認為，蔣家執政時期，當年美國冷戰的對象是蘇聯而非北京，現在「中美冷戰」，美中幾乎是全方位的對峙的情況與過去大不相同：「至於民進黨的親美路線，是絶對『親美棄中』，完全選邊站，國民兩黨親美路線差距甚大。」

台灣政治評論者黃創夏則說，朱立倫此刻訪美，是「要替2019年韓國瑜拒絶訪問美國的「國民黨補考」，他認為朱立倫應該知道此次訪美並非過去慣例的「面試」，「而是很艱難地重新取得美國對國民黨走向的信任」。

最後，就美國觀點來看，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（Willam A. Stanton ）去年接受BBC中文採訪便分析，在黨內「疑美派」的壓力下，國民黨當處境艱難。他認為若不斷以「九二共識」為核心綱領，很難吸引多數台灣選民。