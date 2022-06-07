新加坡美食：「國菜」海南雞飯為什麼面臨威脅

4 分钟前

圖像來源，Getty Images

鄭瑞秋（ Rachel Chong ）特別喜歡海南雞飯，一周吃三次。

她在啊傑雞飯(Ah Keat Chicken Rice)點了一份海南雞飯，價格4新元（合2.90美元，2.30英鎊）。她說，「這是我美食清單上的首選，是慰籍食品，也很容易買到。」

對於許多新加坡人來說，一盤水煮雞或烤雞配上香噴噴的米飯是他們最喜歡的一餐。海南雞飯經常被稱為新加坡的「國菜」。

一位攤販告訴BBC：「新加坡不能缺了海南雞飯。（否則）就像在紐約吃不到披薩一樣。」

但這種深受喜愛、物美價廉的美食可能很快就會變得很難買到，而且價格也會更貴。這是因為，這道菜的主要原料 - 活雞受到了鄰國的出口限制。

禁止出口

隨著世界各地食品價格飆升，一些亞洲國家已經禁止或限制關鍵食品的出口，以保本國國內食品的供應。馬來西亞在近期削減了活雞出口量。

此前，印度禁止小麥出口，並限制糖的海外銷售，而印尼則禁止棕櫚油出口，以控制國內食用油價格。

這些舉動給那些依賴進口食品的國家帶來了擔憂，他們擔心生活必需品的價格會繼續上漲。由於新加坡90%以上的食品都依賴進口，因此此類限制措施就更令人擔憂。

這個島國消費的三分之一的雞肉依賴馬來西亞的供應。

所以不出意外，（馬來西亞）限制出口的消息也造成了新加坡幾乎每個美食廣場和大排檔都能看到海南雞飯攤位外排著長隊的情況。

新加坡總理李顯龍表示，「這次是雞肉，下次可能是別的東西。我們必須為此做好凖備。」

海南雞飯用的雞通常是新加坡從馬來西亞進口活雞，然後在本國屠宰、烹飪和供應。

自從馬來西亞禁止活雞出口以來，這種情況已經變得不可能。馬來西亞政府表示，禁令將會繼續實施，「一直到國內價格和產量穩定下來為止。」

圖像加註文字， 新加坡很多地方都可以看到海南雞飯店

彌補短缺

啊傑雞飯的老闆林偉傑（音譯 Lim Wei Keat）表示，儘管烏克蘭戰爭推高了燃料和玉米飼料的成本，馬來西亞雞供應商今年開始漲價20%，但他還是不想漲價。

林先生說：「我們不想提高雞肉飯的價格，因為這可能會趕走顧客。我們想的是，也許我們能夠自己消化價格（上漲）大約一個月。但是最糟的是，我們不得不開始把每盤雞飯的價格提高半新元。 」

但他也擔心未來幾天可能無法有足夠的活雞。他說，為了彌補短缺，他可能不得不使用冷凍肉，但是顧客可能對冷凍肉不感興趣。

他說，「凍肉的感覺是……有冷凍櫃的味道，或者口感不同。但說實話，我沒看到有多大區別。我們在(快餐店)吃雞，味道也還挺好。」

然而，肉類銷售商的選擇更少。十多年來，萬斌（Hamid Bin Buang，音譯）一直在一個繁華的菜市場賣雞肉。

他說，最近幾天，顧客會買更多的雞肉，因為不確定什麼時候能補充庫存，他現在計劃關閉攤位，直到馬來西亞解除出口禁令為止。

萬斌說，「現在每個人都很擔心。沒有雞的時候，每個人就都會遇到困難。」

圖像加註文字， 這位雞肉店主說，出口限制解除前只能暫停營業

從農場到餐桌

拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）教授鄧炳祥（Paul Teng）表示，當國家限制出口時，包括生產商、零售商和消費者在內的整個供應鏈都會受到影響。

鄧炳祥最近在接受英國廣播公司的《亞洲商業報告》（Asia Business Report）採訪時表示，一些生產商對「生存、生計和未來的合同」表示擔憂。

他還說，「在零售層面，如果你提高價格，可能會嚇走顧客。」

鄧炳祥還說，他預計導致食品和其他必需品價格上漲的通貨膨脹會因為烏克蘭戰爭而繼續變得更嚴重。

這也是為什麼雞肉這種在新加坡和英國等地消費最多的肉類價格越來越貴的原因之一。

其它食品

在亞洲其他地區，印度已禁止小麥出口，並將食糖出口量限制在1,000萬噸。

印度是世界上最大的食糖生產國，也是全球第二大食糖出口國。

烏克蘭的小麥出口在戰爭開始後大幅下降，而其他主要生產國面臨乾旱和洪水等自然災害。大宗商品交易商期望印度能彌補小麥的部分短缺。

位於美國華盛頓特區的國際糧食政策研究所（International Food Policy research Institute）高級研究員拉博德（David Laborde）表示：「印度開的先例引起很大問題，許多較小的經濟體正在考慮，如果印度這樣做，我們也應該這樣做。」

與此同時，為壓低當地食用油價格，棕櫚油最大的生產國印尼連續三周停止出口棕櫚油，造成其價格大幅飆升。棕櫚油用於各種原料，從加工食品到肥皂。

拉博德還警告稱，出口限制會對消費者、尤其是對低收入消費者造成嚴重影響。

他說：「食品確實還有，但價格越來越貴，窮人是第一批受害者。在某些情況下，他們甚至不得不減少醫療或教育支出。」

鄭女士一邊吃著她最喜歡的菜一邊說，希望價格上漲不會讓自己不來吃海南雞飯。