中國官宣柬埔寨雲壤海軍基地「升級改造」 時間線與戰略意義

2022年6月8日中午11点39分 最近更新： 1 小时前

圖像來源，PANN BONY/Getty Image 圖像加註文字， 柬埔寨國防大臣迪班和中國駐柬埔寨大使王文天在開工儀式上

就在外界紛紛報道中國在柬埔寨秘密打造海軍基地一天之後，中國官方6月8日證實：中國援助柬埔寨雲壤海軍基地升級改造項目正式開工。

中國駐柬埔寨大使館官網刊登的消息稱，中國大使出席開工儀式並發表講話：中國援助雲壤海軍基地升級改造項目「符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐，不針對任何第三方」。

他說這一工程項目是中柬兩國兩軍「鐵桿」情誼的重要象徵和互利合作的又一豐碑，「中國軍隊將一如既往地向柬軍提供力所能及的幫助，推動兩國軍事合作不斷邁上新台階、取得新進展。」

過去幾年，「中國在柬埔寨建造海軍基地」的報道時常出現。就在開工儀式前一天，美國《華盛頓郵報》披露中國官員將參加在柬埔寨舉行的基地「開工」儀式。

《華盛頓郵報》的報道還引述不具名美國官員的話說，中國正在柬埔寨秘密建造中國軍隊「專用」的海軍設施。該報還稱，在北京的一名中國官員也證實「基地的一個部分」將供「中國軍隊」使用，但否認軍方「專用」，說科學家也將使用這一設施。

隨著工程正式開工，外界關注多年的事情可謂「靴子落地」。雲壤基地，究竟能為中國與柬埔寨提供怎樣的「互利」？

圖像來源，Chinese Embassy in Cambodia

雲壤基地與中美較量

雲壤基地 （Ream Naval Base）位於柬埔寨西南部的西哈努克省西哈努克市，面向泰國灣，靠近南海與馬六甲海峽。

自2010年以來，雲壤基地一直是柬埔寨和美國在「海上合作凖備和訓練」計劃下進行年度聯合訓練和海軍演習的地點。但2017年，就在兩國年度訓練即將進行之前，柬埔寨突然宣佈中止這一持續了多年的合作。外界認為，最根本的原因是柬埔寨和中國軍事關係更加密切，因為就在2016年12月，柬埔寨與中國軍隊首次舉行了代號為「金龍」的聯合訓練。

2019年8月，美國印太司令部陸軍准將喬·沃威爾（Joel B. Vowell）首次公開表示，柬埔寨和中國正計劃在雲壤基地建立中國海軍基地。

2019年，《華爾街日報》引述美國官員稱，中國和柬埔寨兩國達成了「秘密協議」，中國以資助改建雲壤基地設施換取該基地的專屬使用權。

圖像來源，Google Maps 圖像加註文字， 柬埔寨雲壤海軍基地面向泰國灣，臨近世界交通要道馬六甲海峽，也靠近廣闊的南海地區。

2021年6月1日，美國副國務卿溫迪•謝爾曼（Wendy Sherman）在柬埔寨首都金邊會見洪森總理時，要求柬埔寨針對在沒有通知或解釋的情況下，拆除雲壤海軍基地兩座美國資助的建築物作出澄清。謝爾曼表示，中國在柬埔寨建設軍事基地，將損害柬埔寨的主權，威脅區域安全，並對美柬關係產生負面影響。她還敦促柬埔寨領導人為了柬埔寨人民的最大利益，應維持獨立和平衡的外交政策。

2021年11月，美國財政部宣佈對柬埔寨國防部軍事技術裝備總局局長邵彼倫（CHAU Phirun）和柬埔寨皇家海軍司令狄旺（Tea Vinh）進行制裁，指稱這兩人在2020年和2021年和其他柬埔寨官員合謀，抬高了雲壤海軍基地一個建設項目的成本中飽私囊。

2022年1月， 美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議（AMTI）表示，雲壤海軍基地出現了挖掘機。亞洲海事透明倡議稱，疏浚工程的進行意味著「雲壤基地的功能可能獲得顯著提升」，「基地周邊水位淺，目前只能供小型巡邏艦艇停靠。若建有深水港，對柬中兩國的海軍而言將更為有用。」

在正式開工之前，中國外交部發言人實際上已經間接透露了這一工程的存在。

針對《華盛頓郵報》6月7日的有關報道，中國外交部發言人趙立堅在同一天的例行記者會上表示：「雲壤基地改造旨在加強柬埔寨海軍維護海洋領土完整和打擊海上犯罪的能力。」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2021年12月17日，中國國防部援建柬埔寨東盟軍用槍射擊比賽場和憲兵訓練館項目開工儀式在柬埔寨磅清揚省舉行。中國稱與柬埔寨之間是「親密鄰邦和鐵桿朋友。」

他還說：中國和柬埔寨是全面戰略合作伙伴，兩國各領域合作公開透明、合理正當。

趙立堅強調了柬埔寨憲法不允許外國在柬埔寨建設軍事基地，另外他批評美方對柬方立場「置若罔聞，一再惡意揣測、攻擊抹黑，甚至對柬埔寨威脅、施壓，這是典型的霸凌行徑。」

雲壤基地的戰略意義

儘管中國與柬埔寨都否認在雲壤基地的工程是中國的專用海軍基地，但並未能消除外界的擔心。

前不久走馬上任的澳大利亞總理阿爾巴尼斯對此表示擔心，呼籲中國更為透明，確保自身的行動有利於地區安全和穩定。

儘管中國迄今為止僅在東非吉布提擁有唯一的海外軍事基地，但美國國防部在2020年度《中國軍事與安全發展報告》中就曾指出，中國除了在吉布提的軍事基地外，很可能考慮並且計劃建設其他的海外設施向其海軍、空軍和地面部隊提供支持。

美國官員說，柬埔寨的前哨位置為中國在東南亞立足提供便利，雲壤港基地讓中國軍隊有能力覆蓋連接太平洋和印度洋的重要海上通道。