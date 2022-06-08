「伊斯蘭恐懼症」：對穆斯林的仇視如何傷害印度的外交

蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）

BBC駐印度記者

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 穆斯林抗議印度人民黨領袖作出的爭議性言論

2020年4月，有關一場穆斯林集結引發印度2019冠狀病毒病（Covid-19）一次群組爆發的指控，很快就轉向成為關於「伊斯蘭恐懼症」（Islamophobia）的爭議。

數以千計來自本國和海外的傳教士在德里參加了由伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）舉辦的集會，這是一個有近100年歷史的宣教運動組織。納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）的執政黨——印度人民黨（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP）政府將之稱作一次「超級傳播事件」。

帶有仇視伊斯蘭教意味的網絡表情包和話題標籤開始在社交媒體上傳開，指責該組織散播了病毒，而電視台新聞更是播出了諸如「在冠狀病毒聖戰中拯救國家」這樣的聳動標題。

由於人民黨兩名高級成員對伊斯蘭教先知穆罕默德作出過冒犯性的評論，印度在持續進行外交滅火，而這不是莫迪的政黨或政府第一次因為被指仇視穆斯林而面臨全球非議。

這在穆斯林為多數的孟加拉國捲起了風暴，一名部長官員形容印度權力第二大領導人的說法是「多餘」和「無知」的。孟加拉國一名專欄作家撰文指，沙阿「對孟加拉人作出仇視、侮辱性的評論早有前科」。

過去一年，印度颳起了一場仇恨言論風暴，身披藏紅色袍子的右翼印度教激進派領袖對該國達2億之眾的穆斯林群體發起攻擊。當中一些人公開鼓動印度教徒拿起武器，還談及對穆斯林施行種族滅絶。

過去，右翼曾經掀起過所謂「愛情聖戰」這樣的怪異之說，這是一種沒有根據的陰謀論，指穆斯林男性通過婚姻來改造印度教女性。自詡為義警的印度教暴民對私販穆斯林牛只的人士施以私刑，並要求對這個社群經營的各種生意進行抵制。

在社交媒體上，女性穆斯林記者和社工遭到了兇猛的網暴。穆斯林女性被放到虛假的拍賣網站上「出售」。黨派新聞網絡則火上澆油，在尖銳的談話節目上挑動參與者採取極端立場。

圖像來源，Facebook/DEVBHOOMI RAKSHA ABHIYAN 圖像加註文字， 一些印度教派領袖在去年12月煽動對穆斯林施以暴力

莫迪的政府則要麼保持精心思慮的沉默，要麼反應緩慢，要麼推說這類行為是「邊緣因素」。

這一次，同樣毫不意外地出現劇烈的反彈——包括沙特阿拉伯、伊朗和卡塔爾在內的15個國家均向印度表示抗議。印度前外交官塔爾米茲·艾哈邁德（Talmiz Ahmad）稱，對先知作出詆譭言論，明顯是「越過了紅線」。

莫迪政府被迫就相關言論而對其發言人停職。知名學者普拉塔普·巴努·梅塔（Pratap Bhanu Mehta）指，這是在提醒人們，「對針對少數族裔的行為有罪不罰，還有官方准許的仇恨言論，將會對印度的國際聲譽造成惡果。」

印度人民黨的很多領導人私下裏都認為，這些憤怒不久就會消散，然後一切會恢復正常。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 總理莫迪將與海灣國家的關係置於首位

畢竟，印度與海灣國家有悠久和深厚的關係。約850萬名印度人在六個屬於海灣合作組織（Gulf Cooperation Council）的海灣國家工作，比第二大外籍工人群體巴基斯坦人的數量多一倍。

印度在所有這些國家當中也是輸出外籍勞工最多的。他們每年向家鄉匯款總額約350億美元，供養4000萬家人，當中很多是在印度最窮的邦，比如由人民黨統治的北方邦。印度和海灣合作組織國家之間的貿易額約為870億美元。伊拉克是出口石油至印度最多的國家，其後是沙特阿拉伯。印度超過40%的天然氣是來自卡塔爾。

總理莫迪本人也將與海灣國家的關係置於首位。「印度與西亞國家在能源安全、移民就業和境外匯款等事務上的關係都很重要，」阿育王大學（Ashoka University）的歷史與國際關係教授斯裏納斯·拉格萬（Srinath Raghavan）說。

但是，印度不能自滿和將一切視作理所當然。「這是一種短視，」剛剛撰寫出版新書《西亞的戰爭》（West Asia at War）的作者兼前外交官艾哈邁德說，「印度人在這些國家建立起了一種不談政治、遵守法律和技術嫻熟的形象。假如這些攻擊性的言論持續，海灣國家的僱主就可能會悄悄地開始不僱用印度人。他們為什麼要冒險聘用一個潛在的狂熱分子？」