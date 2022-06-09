印度和穆斯林世界的外交尷尬：德里高官言論不當的前因和後果

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對印度經濟非常重要的阿聯酋也對印度政府提出外交抗議。

印度政府執政黨的兩名高級官員對先知穆罕默德的有爭議言論，給德里對穆斯林國家的外交造成嚴重困擾。

英國廣播公司BBC無法重覆夏爾馬女士的言論，因為有關言論在本質上是冒犯性的。

這一事件究竟是怎麼回事？它對印度政府的內政外交已經造成了什麼嚴重後果？可能還會有什麼影響？

事件經過

這場爭議的核心是努普爾·夏爾馬，印度執政黨印度人民黨的發言人。她在2022年5月的一次電視辯論中發表了被指污辱穆斯林先知的言論，她的聲明視頻在網上瘋傳。

納文·金達爾是印度人民黨德里部門的媒體負責人，他也就此問題發佈了一條帶有挑釁性的推文。

圖像來源，Twitter/Nupur Sharma 圖像加註文字， 夏爾馬作為執政的印度人民黨的發言人發表了污辱穆斯林先知的言論，引發印度國內外穆斯林的抗議。

他們的言論，尤其是夏爾馬女士的言論，激怒了印度的穆斯林少數民族社區，導致印度穆斯林人口較多的一些邦還發生了抗議活動。

內政矛盾

印度在世界範圍內也是穆斯林人口最多的國家之一。印度近14億人口中，穆斯林人口超過2億人，伊斯蘭教是印度國內除了印度教之外的第二大宗教。

印度總理莫迪領導的執政的印度人民黨認識到問題的嚴重性，隨即暫停夏爾馬的職務，並將金達爾開除出黨。

印度人民黨在一份聲明中表示，該黨強烈譴責對任何宗教人士的侮辱，印度人民黨也反對任何侮辱或貶低任何教派或宗教的意識形態，印度人民黨不贊成鼓勵這樣的人或哲學。

上述兩位人士也發表公開道歉，但這場風暴對印度內政外交的影響遠未結束。

批評人士說，夏爾馬和金達爾的言論反映了印度在過去幾年中目睹的深刻的宗教兩極分化。

自2014年印度人民黨上台以來，印度國內針對穆斯林的仇恨言論和攻擊急劇上升。

外交抗議

阿聯酋，阿曼，印度尼西亞，伊拉克，馬爾代夫，約旦，利比亞和巴林，越來越多的伊斯蘭世界各國都表態譴責有關言論。

科威特，伊朗和卡塔爾招見印度駐他們國家的大使提出抗議，沙特阿拉伯發表了措辭強硬的聲明。

印度外交官一直試圖安撫這些國家。除了巴基斯坦外，印度與大多數穆斯林國家有著友好的關係。

但專家們表示，在這起看起來像是印度國內問題的事件產生國際影響之後，印度人民黨的反應可能還不夠。伊斯蘭世界的憤怒從有關國家的一些聲明中可以明顯看出。

卡塔爾表示，希望印度公開做出道歉。

卡塔爾外交部表示：「允許這種仇視伊斯蘭的言論繼續存在而不受懲罰，對保護人權構成嚴重威脅，並可能導致進一步的偏見和邊緣化，這將造成暴力和仇恨的循環。」

沙特阿拉伯在有關聲明中也使用了一些強硬的詞語。沙特外交部表示，譴責印度人民黨發言人的聲明。

印度駐卡塔爾大使迪帕克·米塔爾表示，一些「邊緣分子」的言論並不代表印度政府的觀點。印度人民黨高級領導人和其他外交官也譴責了這一有爭議的聲明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿拉伯海灣國家至少有數百萬印度工人打工，每年為印度匯回大量外匯。

由57個成員組成的伊斯蘭會議組織和巴基斯坦都批評了印度。但德里像往常一樣批評了這兩者，稱他們的批評是毫無根據和狹隘的。

分析人士說，印度黨和政府的最高領導層可能不得不就此問題發表公開聲明。他們說，如果不這樣做，就有可能損害印度與阿拉伯世界和伊朗的關係。

利害攸關

印度與阿拉伯世界經濟關係密切。這更讓這次事件顯示出其利害攸關之處。

2020至2021年，印度與海灣合作委員會的貿易額為870億美元，其中包括科威特，卡塔爾，沙特阿拉伯，巴林，阿曼和阿聯酋。

數以百萬計的印度人在這些國家生活和工作，每年將數以百萬計的美元匯款匯回國內。

中東地區也是印度能源進口的最大來源。

自2014年上台以來，印度總理莫迪一直是中東的常客。印度已經與阿聯酋簽署了自由貿易協定，並正在與海灣合作委員會進行談判，以達成更廣泛的協議。

莫迪於2018年出席了阿布扎比第一座印度教寺廟的奠基儀式。這被稱為印度與該地區之間日益緊密聯繫的一個例子。

在這種背景下，阿聯酋決定加入因這一事件反對印度的穆斯林國家集團，意義重大。近年來，兩國關係有了明顯改善。阿聯酋還在多國論壇上支持印度。

專家表示，這一爭議可能會掩蓋印度最近與阿聯酋和其他國家取得的一些外交成功。

雖然德里與德黑蘭的關係在過去幾年中一直不冷不熱，但爭議可能會影響伊朗外交部長阿卜杜拉希安即將對印度的訪問。

另一位曾在阿拉伯世界工作的印度前外交官阿尼爾·特里古納亞特表示，印度處於困境，只有領導層的真誠努力才能防止負面後果。

其他分析人士表示，這一事件後果造成的外交代價可能會極大地損害印度在阿拉伯地區的利益。

美國智庫威爾遜中心亞洲項目副主任邁克爾·庫格爾曼說：「當外國首都，包括新德里的密友批評印度國內事務時，印度官員經常做出防禦性反應。但在這種情況下，預計印度外交官將迅速採取行動，通過道歉和其他形式的損害控制來緩解緊張局勢。」

阿拉伯國家還計劃採取一些具體行動，來平息各自國家人民的憤怒。批評印度的社交媒體標籤在這些國家一直很流行，而這一事件一直是他們媒體的頭條新聞。

其中一些社交媒體標籤呼籲抵制印度產品。還有報道稱，卡塔爾和科威特的一些商店將印度產品從貨架上移走。科威特Al-Ardiya合作超市的阿拉伯語標語寫著：「我們已經移除了印度產品。」

但包括庫格爾曼在內的分析人士認為，儘管公開表示憤怒，但印度阿拉伯關係對海灣合作委員會和印度都很重要，雙方都將考慮減輕由此帶來的風險。

他指出，儘管德里應該關注這樣一個對印度有關鍵戰略性影響的地區的憤怒反應，但印度也受到自身影響力的保護。由於海灣國家的經濟利益需要，他們需要印度繼續進口能源，他們需要印度人繼續在那裏生活和工作，總的來說，他們需要繼續與印度做生意。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然夏爾瑪做出道歉，但她的言論通過社交媒體在穆斯林世界廣泛傳播，引發的矛盾越來越大。

他補充說，這些國家對那些反穆斯林言論方面的回應可能會有一定程度的克制。

日益加劇的兩極分化

批評人士說，自印度人民黨上台以來，印度的宗教兩極分化有所加劇。

2022年春末夏初，一些印度教團體前往瓦拉納西的一家當地法院尋求許可，在一座擁有數百年歷史的清真寺祈禱，聲稱它建在一座被拆除的寺廟的廢墟上之後，情況尤其緊張。

印度多個電視頻道進行了挑釁性的辯論，社交媒體上有關這個問題的仇恨言論非常猖獗。許多與右翼組織有關聯的人經常在電視節目上發表有爭議的言論，但批評人士說，夏爾馬並不像印度人民黨聲稱的那樣是一個「邊緣人士」，她是該黨的官方發言人，負責代表印度人民黨的觀點。

分析人士補充說，國際上的反響應該給印度敲響警鐘，它應該認識到，國內分裂的政治可能會產生國際影響。