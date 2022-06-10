俄烏戰爭：俄羅斯是否在從烏克蘭出口糧食？

勞倫斯·彼得 （Laurence Peter）

BBC新聞

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 扎波羅熱地區的糧食。非洲和中東過去進口的小麥主要來自烏克蘭。

在被佔領的烏克蘭南部，俄羅斯任命的的官員表示：正在從烏克蘭向海外運送糧食。

英國廣播公司（BBC）未能證實這一說法之際，烏克蘭政府官員指責俄羅斯竊取了大約60萬噸糧食並出口了其中一部分。

俄羅斯否認它正在竊取烏克蘭的糧食。

過去每年有數百萬噸烏克蘭的糧食出口到非洲和中東。近期，獲得烏克蘭庫存的糧食在國際上變成一個緊迫問題。

但烏克蘭表示現在無法運輸，因為俄羅斯海軍正在封鎖烏克蘭的黑海港口。

俄羅斯表示，烏克蘭必須對黑海沿岸的水域進行排雷，以便出口穀物的通道可以通行。

據《紐約時報》報道，美國聲稱俄羅斯正試圖將被竊取的烏克蘭小麥出售給非洲遭受乾旱的國家。

據該報援引美國國務院電報報道，5月中旬，美國向14個國家（主要是非洲國家）發出警報，稱俄羅斯貨船將滿載這些穀物離開烏克蘭附近的港口。

俄羅斯人怎麼說？

負責管理俄羅斯控制的扎波羅熱地區的親俄烏克蘭政客葉夫根尼·巴利茨基表示，烏克蘭穀物已經由貨運列車運送開往2014年被俄國吞併的克里米亞，並從那裏運往中東。

他告訴俄羅斯國家電視台表示，主要的出口合同正在與土耳其簽訂。但他沒有提供細節。

俄羅斯佔領當局在克里米亞的一名發言人奧列格·克留奇科夫表示，11輛穀物貨車從扎波羅熱的梅利托波爾運抵克里米亞。

他向俄羅斯國家通訊社做出上述表示。該通訊社也表示，穀物正在從被佔領的赫爾松地區運出。

英國廣播公司已向俄羅斯當局就此尋求評論。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫6月初在安卡拉與土耳其外交部長恰武什奧盧討論了糧食問題，但沒有取得任何突破。

拉夫羅夫還否認俄羅斯阻礙了烏克蘭的小麥出口，稱烏克蘭有責任在敖德薩和其他港口附近的水域進行掃雷工作。

但烏克蘭政府外交部發言人表示，烏克蘭無法在海岸掃雷，因為俄羅斯將利用這一穀物運輸的走廊通道攻擊烏克蘭南部。

俄羅斯還將糧食危機歸咎於西方制裁。然而，西方表示，俄羅斯已將糧食供應做為武器。

土耳其正試圖促成一項協議，以建立安全的海上走廊。

烏克蘭人怎麼說？

上周，烏克蘭駐土耳其大使瓦西里·博德納爾表示，俄羅斯正在從克里米亞運送其從烏克蘭竊取的糧食，土耳其是目的地之一。

路透社援引他的話說，烏克蘭已經呼籲土耳其幫助烏克蘭，並且在土耳其方面的建議下，烏克蘭正在對那些偷竊和出售穀物的人提起刑事訴訟。

烏克蘭穀物協會主席尼古拉·戈爾巴喬夫警告說，如果烏克蘭港口無法恢復出口，從7月下旬開始的下一次收成將受到嚴重影響。

他說，烏克蘭2023年通過公路，河流和鐵路運輸的糧食出口量將被限制在2000萬噸以內，而2021年烏克蘭則出口了4470萬噸。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭是全球葵花籽和油的重要供應國。俄烏戰爭和制裁使各國葵花籽油大幅漲價。

為什麼這是一個非常緊迫的國際問題？

俄羅斯入侵烏克蘭，推動了全球糧食、食用油、燃料和化肥價格的大幅上漲。部分原因是西方對俄羅斯的制裁。

俄羅斯和烏克蘭共同佔全球小麥供應的近三分之一。而烏克蘭對全球的貢獻接近10%。

根據聯合國的數據，2019年烏克蘭佔世界玉米供應的16%和葵花籽油供應的42%。

目前烏克蘭受到的封鎖和一些國家囤積糧食，導致已經受到糧食安全不確定形勢打擊的國家出現糧食短缺。