谷愛凌擔任美國申奧大使再引中國網絡熱議

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷愛凌為美國申奧擔任大使，在中國互聯網成為熱搜

自由式滑雪世界冠軍選手谷愛凌（Eileen Gu）將為美國申辦冬奧會擔任大使，引發中國大陸互聯網有關這名中美混血兒身份選擇的熱烈討論——儘管大使工作本身與國籍無直接關係。

谷愛凌周二（6月7日）在《時代》周刊舉辦的「時代百大人物」（Time100）峰會上表示，自己將為美國鹽湖城申請主辦2030或2034年冬奧會擔任大使，隨即在中國社交媒體新浪微博上成為熱搜話題。48小時內，「#谷愛凌將擔任美國申奧大使#」的微博話題標籤相關內容有4.3億閲讀次數。

美國鹽湖城申奧委員會發言人在周二曾向媒體表示，谷愛凌將與委員會合作申奧事務，但具體身份頭銜未定；隨後有媒體引述鹽湖城申奧委主席弗雷塞·布洛克（Fraser Bullock）指，谷愛凌將擔任申奧全球大使。

這一決定被一些中國網民視作是對中國身份的背叛。「這下可以確定是美國人了吧。」微博上一條評論說。

谷愛凌在美國出生，在北京冬奧會前決定代表母親出生的中國參賽，並在三個個人項目中奪得兩金一銀。出色的賽場戰績和巨大的市場潛力令她在中國人氣迅速高漲，外界估計她獲得的代言費用總值超過2億人民幣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷愛凌一直表示希望啟發年輕女性，而避談國籍爭議

世界頂尖的中國運動員為他國申奧擔任大使並不少見，過去中國跳水世界冠軍高敏曾為紐約出任申奧大使，桌球選手丁俊暉也是倫敦奧運會的申奧大使。在冬奧方面，雙人滑冰世界冠軍申雪和趙宏博也曾為韓國平昌擔任申奧大使。

但是谷愛凌為美國擔任申奧大使的消息一出，網民卻再次質疑她「到底是哪國人」，批評她是身份搖擺的「精緻利己」者。

另一方面，有大量評論對她表示支持，稱她體現的是「頂級運動員的全球影響力」。

「我們朋友的國際影響力再次得到證明，」一條評論說，另一條則說谷愛凌「將自由式滑雪這項運動推向了新高度」。

谷愛凌表示自己對於代表中國參加冬奧「從不後悔」，並在在宣佈擔任大使的消息時形容，這是「全球化的美好例證」，證明了「我們能夠通過滑雪、通過體育——通過冬季運動，來將人們聯繫起來」。

「每一天我開始看我的社交媒體時，我看到那些私信，看到數以百計年輕女孩發訊息給我說……『因為你，我感覺我變成更好的人』，」谷愛凌在周二的峰會上表示，「而這在全世界一直是難以置信的機會。」

「不僅是在中國。在美國，在加拿大，在歐洲。過去在所有這些地方，自由式滑雪沒有被看見，現在它被看見，而這是最重要的。」

谷愛凌表示自己「能成為這一切的一分子非常榮幸」。

揮之不去的身份議論

在中美關係緊張的國際背景下，谷愛凌的身份選擇一直無法完全擺脫爭議性。

中國在法律上不承認雙重國籍，但在2020年，中國司法部擴大了外國人取得永久居留權的規定，讓那些在體育、科學、文化和其他領域得到國際認可的人士符合資格。這項擴展似乎對谷愛凌代表中國參加國際賽事適用。

她一直沒有直接回應有關國籍問題的議論，只在談到自己的身份認同時表示：「當我在美國時，我是美國人，但當我在中國時，我就是中國人。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷愛凌表示「從不後悔」代表中國參加冬奧

擔任申奧大使是一項沒有直接報酬的志願性質工作，也不涉及國籍身份問題，但是中國網民似乎仍然著迷於挖掘這一消息的內涵。

網絡上有帖子考究《時代》周刊官方網站上相關報道的英文標題，討論在描述谷愛凌時，使用「China『s」（中國的）或「Chinese」（中國人/華人）的區別。

中國官方媒體也基本不提及她的國籍身份，只談及她在國際賽上代表中國奪得的榮譽。

圖像來源，Getty Images

她在中國的受歡迎程度甚至得到了最高領導人的注意。在中國官方舉辦的北京冬奧會表彰大會上，國家主席習近平在講話時，直接向台下的谷愛凌提到她喜愛的中國小食。

中國官方小報《環球時報》的前總編胡錫進就谷愛凌擔任美國申奧大使的消息評論指，谷愛凌至今沒有否定過北京冬奧會期間的身份定義，「而是讓過去的定義延伸」。

他表示，中國人整體上應該「更大度」，鼓勵谷愛凌做中美之間的「文化溝通者」，而不是「中美對立的一個符號」。

美國鹽湖城目前是2030年冬奧會的申辦城市之一，將與日本札幌、加拿大溫哥華等競爭，西班牙也表示有興趣申辦。

2028年夏季奧運會將於美國洛杉磯舉辦，奧林匹克傳統上不會授權一國連續舉辦夏奧和冬奧會，因此鹽湖城也可能轉而申辦2034年冬奧會。