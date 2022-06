韓國新駐華大使鄭在浩 與香港結下緣分的「中國通」

1 小时前

武俠小說和李小龍情結

「最適合做駐華大使」

鄭在浩在香港USC完成了大部分基礎研究,加上1996年再次去該機構訪問所得,著成第一本學術專著《中國的中央控制與地方酌情權》(Central Control and Local Discretion in China),2000年由牛津大學出版社出版。

新大使的專業水凖

鄭在浩畢生關注中國的中央與地方關係,出版了多本書籍和論文,包括《中國的中央控制與地方酌情權》、《離心帝國:中國的中央地方關係》(Centrifugal Empire: Central-Local Relations in China)等。

除此之外,鄭在浩還將研究擴展至中國的外交政策和中美關係領域。他出版了《描繪中國的未來》(Charting China's Future)、《盟友和伙伴之間:美國和中國之間的韓國》(Between Ally and Partner: Korea–China Relations and the United States)等書籍。