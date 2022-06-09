南極降雪中首次發現塑料微粒 這個壞消息究竟有多壞

納文·辛格·坎德卡（Navin Singh Khadka）

BBC國際部環境事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在放大鏡下的塑料微粒

科學家首次在南極降雪中發現了塑料微粒。

新西蘭坎特伯雷大學（Canterbury University）的研究人員說，他們從南極洲羅斯島（Ross）的19個地點收集了新的雪樣，發現每個雪樣都含有塑料微粒。

塑料微粒來自腐蝕碎爛的塑料，比米粒還小，有時肉眼甚至看不見。

研究人員發現，每升融化的雪中平均含有29個塑料微粒。

他們還確定了13種不同類型的塑料，其中最常見的是聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），主要用於軟飲料瓶和衣服。研究人員在79%的降雪樣本中發現了這種塑料。

塑料微粒來自哪裏？

研究員阿利克斯·阿維斯（Alex Aves）在科學網站《冰凍圈》（Cryosphere）上寫道：「這些空氣中的塑料微粒最可能的來源應該是當地的科學研究站。」

「然而，建模顯示它們可能來自6000公里之外的地方。」

以前的研究已經在南極的海冰和地表水中發現了塑料微粒污染，但這是第一次出現南極降雪中帶有塑料微粒的報道。

2021年發表在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）上的一項重大研究說，塑料微粒通過灰塵、風和洋流在全球範圍螺旋式擴散。

2020年，研究人員在珠穆朗瑪峰的山頂附近發現了塑料微粒。深海中也發現了塑料微粒。

南極降雪含塑料微粒為何令人擔憂？

塑料微粒造成的污染，影響範圍可以是局部也可能是廣泛的。

參與這項研究的坎特伯雷大學副教授勞拉·雷維爾（Laura Revell）說：「塑料微粒的表面可能附著了有害物質，如重金屬和藻類。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 位於羅斯島南端的美國麥克默多科學研究中心（ McMurdo station）

「因此，塑料微粒可能為有害物種進入偏遠和敏感地區提供途徑，而這些有害物種原本是去不了這些地方的。」

專家還說，人類通過空氣、水和食物吸入和攝入塑料微粒。

目前，有關塑料微粒如何影響人類健康的研究並不多，但赫爾約克醫學院（Hull York Medical School）和赫爾大學（University of Hull）去年的一項研究發現，人體中攝入高數量的塑料微粒有可能傷害健康，包括細胞死亡和過敏反應。

塑料微粒也可能正在加大全球變暖的影響。

圖像來源，Getty Images

世界各地的雪原、冰冠和冰川已經在快速融化，科學家們說，沉積在這些地方的塑料微粒可能通過吸收陽光和增進局部加熱來加速冰雪的融化過程。

不受污染的積雪、冰場和冰川可以反射大部分的陽光。但人們已經發現，其他如焚燒化石燃料產生的黑碳等污染顆粒的沉積，已經加快了喜馬拉雅山的冰川融化。

世界不同地區山脈快速融化的冰川正日益成為危險，導致山體滑坡和雪崩，並造成冰川湖決堤。

科學家們說，冰川迅速變薄和退縮也對世界各地山區的水供應和農業構成威脅。