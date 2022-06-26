長壽與健康：怎樣活到一百歲？四位專家談秘訣

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 世界上最長壽的老人田中加子今年去世，終年119歲。

曾幾何時，長命百歲似乎是不可能的事，現在情況不再如此。那麼，衰老的過程可以減緩甚至逆轉嗎？ 那些百歲壽星是否掌握著可以幫助所有人長壽的秘訣？

1903年1月2日星期五，一名女嬰兒出生在日本南部島嶼的一個小村莊裏，她叫田中加子。 就在這一年，首屆環法自行車賽從巴黎出發，福特汽車公司賣出第一部汽車。

今年4月，田中加子去世，享年119歲，被官方認定為世界上最長壽的人。她的最後幾年是在養老院度過的，每天早上6點起牀，解數學題，玩棋盤遊戲，吃巧克力，喝咖啡和蘇打水。

田中加子這樣的百歲老人現在已經不再是稀奇的事情。

那麼，我們如何活到100歲？BBC國際台的《調查》節目請來四位專家探討這個問題。

第二人生

秋山博子博士 (Hiroko Akiyama)專攻老年學，也就是專注於對衰老的研究。她是日本科學委員會的前副主席，也是東京大學的名譽教授。

秋山博子表示，日本是快速老齡化社會的領跑者之一，日本人的平均預期壽命如今高達88歲，超過四分之一的人口在65歲以上。

與日本平均預期壽命相近的還包括香港、新加坡、瑞士、意大利和西班牙等。

日本厚生勞動省的數據顯示，去年日本百歲以上人口達到創紀錄的86510人，同比增加了6000多人。

秋山指出，長壽是多種因素共同作用的結果，其中之一就是全民健康保險制度。日本從20世紀60年代開始，人們很容易獲得醫療保健；其次，日本人比較注重健康，有相對健康的生活方式；許多人定期去做健康檢查；日本人在日常生活中也進行更多的體育活動。

另外，日本也是發達國家中肥胖率最低的國家之一。 秋山說，食物是另一個因素。低脂肪攝入，多吃魚、蔬菜、海藻和綠茶，許多日本人認為適度對生活的各方面都有好處。

然而，儘管人們的壽命在延長，日本的總人口卻在減少。這是因為出生率已經下降了一段時間，去年達到了歷史最低水平。

秋山說，勞動年齡人口一直在穩步減少，而65歲及以上的人口，特別是75歲及以上的人口正在增加。

隨著老年人數量的增長，人們也意識到，老年人有不同的需求。

日本的各屆政府都承認這一點，然而付諸的努力卻傾向於繼續推動既有政策。

秋山博子說，「政府主要關注醫療保健系統，養老系統，住房和交通系統。但這個社會是在人口年輕得多的時候建立起來的。因此，我們需要重新設計社會的硬基礎設施和軟基礎設施，政府正在做很多事情。 」

目前需要一種更激進的方法。秋山博士和她的研究團隊在農村和城市地區進行了幾項社會實驗，以探索讓人們獨立生活更長時間的方法。

她說，「我們正在努力重新設計社區，以滿足高度老齡化社會的需求。我們想建立那種可以讓人們活100歲的社區。讓他們保持健康，積極，與人聯繫，生活有安全感。所以這不是退休社區。我們不僅僅是為老年人工作，而是為所有年齡段的人努力。 」

隨著越來越多的人壽命越來越長，就出現了填補不斷縮小的勞動力市場的就業缺口機會。在日本，退休後開始全新工作被稱為「第二職業」或「第二人生」。人們認為，對一些人來說，就業帶來了一種使命感和規律的生活，反過來又有助於健康。這啟發了另一個社會試驗，那就是在學校、政府辦公室和養老院建立社區工作場所。

78歲的秋山博子已經開始她的第二職業。

她說，「我當了很長一段時間的大學教授。我70歲的時候，開始務農。實際上包括我在內有四個人，有很多不同的技能，我們創建了一家公司，租了很大的農田，開始了小型農業生產。我年輕的時候，想成為一個農民。所以這是一個多年的夢想。」

當被問及是否想活到100歲時，她說， 「我不確定。我母親三年前去世了，享年98歲。 她的生活很美好。我不確定我想活得比她長......我沒有活到100歲以上的強烈願望。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多日本老人退休後開始「第二職業」。

什麼是衰老？

英國伯明翰阿斯頓健康老齡化研究中心的高級講師凱西·斯拉克（Cathy Slack）專注研究人為什麼會變老，以及是否可以減緩這個生物過程。

衰老的外部跡象是眾所周知的，比如皺紋和白髮，但我們皮膚下還有更多的內部東西卻有所不同。

斯拉克說，衰老是一個非常個人化的過程，沒有兩個人會以相同的方式變老。

她說，衰老真的會影響身體的所有組織。許多人隨著年齡的增長，會經歷人們所說的與年齡相關的多方面衰退，從大腦到生殖系統。 「在老年人身上觀察到的生理上的衰老表現都是由構成這些組織的分子和細胞的潛在變化引起的。」

這些變化是衰老過程的關鍵特徵，也被稱為衰老的標誌。到目前為止，已經發現了其中的9個。

斯拉克還說，包括許多細胞代謝過程，如細胞內蛋白質質量失控，細胞內線粒體功能失調。線粒體是產生能量的細胞的一部分，變老時它們功能就沒那麼好了。細胞也很難迅速分裂和繁殖，舊細胞積聚會引發新細胞出現炎症。

「所以我們發現，隨著年齡的增長，與炎症相關的慢性疾病的發病率開始增加，比如心血管疾病，糖尿病。隨著人口年齡的增長，很多慢性疾病的發病率也在增加。這是因為年齡的增長是患上這些疾病的主要風險因素。 」

另外，隨著年齡的增長，大腦也出現了變化。斯拉克說，有些人大腦的實際體積會變小。這種腦容量的減少似乎發生在大腦中有重要認知功能的區域。因此，老年人可能會出現記憶力衰退或同時處理很多事情的能力下降，甚至出現行為變化。他們可能會變得更加焦慮或感到沮喪。但需要強調的是，並非所有老年人都會以相同的方式經歷這些變化。

有時候在一個家庭中，會有一個或者多個成員已經80多歲或90多歲了，超出了平均預期壽命。凱西·斯萊克表示，基因在這方面的作用非常有限。

她說，「我們知道有些人比其他人長壽，20%的原因與他們的基因構成有關，但只佔20%。人生經歷、以及一生所處的環境也會對衰老程度產生重大影響。 」

那麼我們如何才能提高活到100歲的機率呢?

斯拉克說，如果把同卵雙胞胎放在不同的環境中，他們會以不同的形式衰老。人們的壽命已經比以前更長了，但生活方式並不比以前更健康，「這是我們需要解決的一個問題」。

她說，「我想這是一個相當無聊和過時的建議，就是試著保持健康的生活方式，試著保持活躍，試著隨著年齡的增長保持活動水平，吃好。不要太多，也不要太少。限制酒精攝入，不要抽煙，就是公共衛生官員長期以來一直試圖告訴我們的那些無聊的建議。 」

歸根結底，就是所有能幫助細胞更新和修復的東西，還要保證充足的睡眠。科學家們也在研究定期禁食的抗衰老功效。

事實上，關於衰老，我們還有很多不了解的地方，因為這一研究領域是相對不夠成熟的。 斯拉克稱，近三、四十年來人們才對它進行了深入的研究。

她說，「歷史上，我們更多關注疾病的過程。有研究癌症的科學家，有研究阿爾茨海默氏症的科學家，等等，現在有一些人認為這些疾病更多是衰老引起的疾病。也許，如果我們著眼於每一種疾病的潛在過程，我們就能開發出同時對抗多種疾病的新療法。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本人的壽命增加，但是老齡化的問題也隨之出現。

可不可以延緩衰老？

很難確切知道世界上有多少人活到100歲或100歲以上。聯合國人口司估計，2021年有57.3萬人。該機構預測這一數字還會上升。

尼爾·巴茲萊博士（Dr Nir Barzilai）是紐約市愛因斯坦醫學院衰老研究所的所長，也是美國老齡化研究聯合會的科學主任。

他說，「在我的實驗室裏，我們每天都能看到針對衰老的干預措施，可以延遲，在某些情況下還會停止並逆轉。所有這些都是可能的。 」

巴茲萊博士指出，「我們想要預防年邁虛弱，我們想要在人因衰老而患病、生活變得悲慘之前進行干預。」 因此，在750名百歲老人和他們家人的幫助下，他正在測試和開發潛在的方法，讓更多的人活到100歲以上。

他說，主要目標是找到長壽基因。這些是延緩衰老的基因，讓它們在更長的時間內保持健康，並利用這些知識來發現藥物，藥物將對那些就算不能活到100歲、但實際上衰老更快的人起到同樣的作用。

巴茲萊的實驗室團隊正在研究未來衰老的三種情況，他介紹說：

第一個是能夠延遲這個過程。它被稱為道林·格雷，這是一個虛構人物，他本人沒有變老，但是一幅畫中的他卻變老了。

第二是所謂的金剛狼或青春之泉，讓老人變回年輕。這非常、非常難，「這將是我們能做的最複雜的事情。」

第三就是所謂的彼得·潘。彼得·潘沒有變老。在人們20歲或30歲的時候每隔幾個月或每年給他們一次治療，可以基本上消除衰老，讓他們非常緩慢地衰老，這也意味著結果是壽命可能會超過115歲的最長潛在壽命。

為了加速進展，他們計劃將原來的750名參與的百歲老人增加到1萬名。

生物標誌物是指示潛在疾病的分子，就像膽固醇對心臟病的作用一樣。但要找到對衰老也有同樣作用的生物標誌物卻很棘手。

巴茲萊說，「需要一堆生物標記物，但尋找的生物標記物有兩種作用。第一，它們區分了我們的實際年齡和生理年齡，有些人看起來更年輕，有些人看起來比實際年齡老。第二就是，在我們使用正在開發的延緩衰老的老年藥物時，這些生物標記會發生改變。

一些有望針對衰老特徵的藥物已經被監管機構批准並廣泛使用，但其他治療方法，如防止器官移植後的排斥反應的藥物卻沒有被批准。巴茲萊博士正在領導一項完成臨牀試驗的努力，目的是重新利用一種名為二甲雙胍的藥物，這種藥物被用於治療2型糖尿病。

對於在他有生之年是否能夠看到這一領域出現重大突破，巴茲萊表示，答案是肯定的，「我認為在這個領域有這樣一股浪潮，人們已經發現衰老是下一個陣地。世界各地的富人都在不惜代價地投資解決衰老問題。完全有可能，只會越來越快。 」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多日本人非常注重健康飲食。

「照顧好你的身體」

羅伯特·沃爾丁格 （Robert Waldinger）是哈佛醫學院的精神病學教授，也是正在進行的哈佛成人髮展研究的主任。

研究始於1938年，跟蹤調查了哈佛大學的學生。一年後，又增加了456名在波士頓長大的窮人。 他指出，與他人聯繫更多、關係更融洽的人比那些與他人聯繫較少的人活得更長、更健康。

他說，「研究已經是第84年了。據我們所知，這是對同一個人從青少年時期一直到老年的最長的研究。現在我們開始研究他們的孩子，他們都是嬰兒潮時期出生的。當時的想法是，我們花了這麼多精力來研究人類生活中哪裏出了問題，如果開始研究做對了什麼，研究那些生活沿著正軌健康進展的人，結果會很有幫助。」

他介紹說，最初有724人參加，但幾乎所有人都去世了，但也有一些--不到50個--90多歲的人，還有一些人甚至超過100歲仍然健在。

研究的一些發現涵蓋了我們現在所熟悉的領域——那些擁有健康飲食和生活方式選擇的人往往壽命更長……但還有其他一些發現。

沃爾丁格教授表示，更令人驚訝的發現是，與他人有更多的關係，與周圍的人有更多的聯繫，有更溫暖的關係，實際上能讓人們在一生中更健康。研究預測，他們會比那些與他人聯繫較少的人活得更長。

這似乎是說，（長壽）不僅僅在於做什麼.....還有，你認識誰。

他說，我們發現，如果做對你有意義的事情，並且和其他人一起做，與和你有相同興趣的人接觸，最終很可能會建立起新的關係。

那麼，孤獨是如何影響壽命的呢?

沃爾丁格說，現在在這個領域有很多研究。最好的解釋是它與壓力和壓力的調節有關。想一下，如果你在一天中遇到了一件心煩的事情或一場艱難的對話，可能感覺到身體負荷加大了。如果回到家，和一個願意聆聽的人交談，就能真正感覺到身體平靜下來。「我們相信，那些更加孤獨的人永遠不會靜下來。他們的身體總是處於輕微的應激反應中。這意味著有更高水平的循環應激激素，慢性炎症更多，會破壞身體系統。所以，通過一些研究，我們得出的最佳猜測是，良好的關係有助於我們緩解壓力。」

但是，人際關係真的是長壽的必要條件嗎？我們都知道，有人就是喜歡獨處，而且狀況也很好。

對此，沃爾丁格的回答是，確實有這樣的人。「一些人更內向 -- 這不是問題，一些人更外向。身邊人太多，內向的人會有很多壓力，他們可能只需要一兩個親密的人。這就是他們所需要的，是他們想要的，這對他們來說很好。擁有健康生活沒有通用的辦法。 另外，我們也知道，寵物可以提供很多安慰和快樂，寵物可以讓我們平靜下來。」

監測幸福水平是哈佛大學成人髮展研究的一部分。但是，這些發現的全部意義經過了幾十年的時間才被更廣泛接受。

沃爾丁格說，「我們研究過一些人，他們在七八十歲時才開始在人際關係中付出努力，擁有更溫暖的友誼，甚至在七八十歲時第一次找到愛情。所以，永遠都不晚。 」

那麼，究竟如何活到100歲呢?

答案是，無法保證，但是，盡量合理飲食，多運動，找個人或與動物聊聊天，這些都會有幫助。

如果你生活在一個老年人數量超過年輕人的國家，現在可能已經看到了一些變化，以確保你的晚年生活充滿活力而且舒適。

目前還沒有一種大多數人可以使用的可以延緩、停止或逆轉衰老的方法，但科學家們正在努力研究。