中國禁演好萊塢新片《蜘蛛俠》四名專家解讀其中深層原因

53 分钟前

中國市場的首部好萊塢電影

這部名為《地球之鹽》(Salt of the Earth) 的電影被認為是一部進步電影。那是30年來唯一一部被允許在中國上映的美國電影。

關係破裂

其中兩部電影《西藏七年》( Seven Years In Tibet)和《活佛傳》(台灣譯為《達賴的一生》)(Kundun)對西藏精神領袖達賴喇嘛進行了同情的描述。

自我審查

更廣泛的意義

漫威的最新超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)去年在美國上映,取得了巨大的成功。