美國國會騷亂聽證 特朗普被指「未遂政變」

33 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年1月6日，美國國會受到衝擊，震驚全世界。

歷經11個月，在發出近100份傳票和1000多次問訊後，對2021年1月6日美國國會大廈騷亂襲擊事件的委員會終於結束閉門工作，開始舉行公開聽證會，介紹調查結果。

在6月9日星期四的第一次聽證會上，調查委員會主席、密西西比州眾議員湯普森說：「1月6日是一場未遂政變的高潮，正如一位作家在1月6日之後不久所說的那樣，這是一次明目張膽的企圖，目的是推翻政府。」

「暴力出現並不是意外。這是特朗普的最後一搏。」

該委員會副主席、懷俄明州眾議員切尼說：「那些闖入我們國會大廈並與執法部門激戰數小時的人，都是因為聽到總統特朗普所說的話，即選舉被人盜用，他才是合法的總統。」

她說：「特朗普總統叫來了暴徒，召集了暴徒，點燃了襲擊的火焰」。

在眾議院聽證會開始之前，特朗普批評這樣的聽證會是「政治騙局」。特朗普一直公開暗示將在2024年再次競選總統。他也繼續強調未經證實的說法，稱2020年的美國總統選舉被大規模舞弊所操縱。

要了解美國那場震驚世界的政治騷亂所展開的國會調查工作，請看BBC北美事務記者安東尼·祖徹爾（Anthony Zurcher）梳理的關鍵要點：

委員會調查宗旨是什麼？

這是一個由美國民主黨領導的委員會，希望明確說明這次騷亂的性質並釐清2020年總統選舉投票後企圖影響選舉結果的活動和行為。

這個委員會和相關聽證會的既定目的，不僅要全面說明1月6日的暴亂，而且要說明據稱疑似是由特朗普及其圈子裏的一些人領導通過「協調、多步驟努力」來「推翻」2020年總統選舉的結果。

聽證會最終結果可能會引發檢控和國會訂立新的法律來加強選舉安全。

隨著美國11月的中期選舉臨近，民主黨人可能同時希望聽證會提醒美國人注意那場國會大廈騷亂事件，其初衷是為了顯示對共和黨總統的支持。

這個委員會有哪些成員？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年1月6日，美國國會大廈騷亂期間的特朗普總統支持者。

該委員會由七名民主黨人和兩名共和黨人組成，主席是密西西比州的眾議員本尼·湯普森（Bennie Thompson）。

共和黨的這兩位國會議員，懷俄明州的莉茲·切尼（Liz Cheney）和伊利諾伊州的亞當·金辛格(Adam Kinzinger)，是反對特朗普的共和黨堅定保守派。

這些委員會成員由民主黨眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)任命。

聽證會將提供什麼新內容？

委員會已經訪談了大量特朗普的同事、顧問和政府官員，其中包括特朗普的女兒伊萬卡、兒子小唐納德和女婿賈里德·庫什納。

前副總統邁克·彭斯(Mike Pence)的政治團隊成員、執法官員、參與導致國會大廈襲擊事件的抗議活動的個人以及美國各地的共和黨官員也都被問話。

這些人在問話中所講的內容以及特朗普圈子裏的文件和短信的部分內容已經被透露給了公眾。

但可能有新的信息可以幫助豐富某些細節。

特別委員會的助手說，他們計劃公布「大量的新材料」，包括他們獲得的以前未見過的文件、視頻和音頻。

調查人員一直試圖找出總統在騷亂當天的活動，也就是從國會大廈襲擊開始到他錄製視頻講話告訴暴亂者離開國會大廈期間的三個小時內做了什麼。

美國人對聽證會興趣有多大？

聽證會得到大量的媒體報道。三家美國電視網——美國廣播公司、全國廣播公司和哥倫比亞廣播公司播放了周四的部分聽證過程。

不過，福克斯新聞並未特別直播報道，仍然播出常規節目。

政治事件要吸引公眾的注意力需要有很多內容，而這些聽證會如果是一場大戲，那麼劇本和結局都已經為人所知。

委員會面臨的挑戰將是讓這件廣為人知的事件歷久彌新。為了激發公眾的興趣，民主黨在美國各地組織了90多個聽證會「觀看派對」。在華盛頓國會大廈外的一個大屏幕上放映聽證會，並為與會者提供免費冰淇淋。

共和黨對聽證會什麼態度？

美國共和黨國會議員，特別是那些最忠於特朗普的人，計劃了反制行動，將對委員會舉行聽證會上的陳述迅速做出回應。

被民主黨眾議院議長佩洛西阻止參加委員會的兩名共和黨議員將出現在包括福克斯新聞在內的媒體上。

在支持特朗普的共和黨議員看來，民主黨主導的聽證會不過顯示出黨派之爭，嘩眾取寵而已。

許多保守派會認為，民主黨現在把重點放在過去，而實際上應該著眼於現在，解決經濟、移民、貿易和犯罪等緊迫問題。

聽證會將持續多長時間？

目前只安排了前三場聽證會，6月9日，6月13日和6月15日。預計委員會6月還會有更多的聽證會。

委員會計劃在9月編寫一份報告，並可能舉行另一場聽證會，概述其調查結果，為美國選舉程序的改革提供建議。

委員會的調查工作沒有確定的結束期限，但即將在11月舉行的中期選舉中，民主黨可能會失去眾議院的多數席位，並在1月交出對眾議院的控制。

預計控制了眾議院的共和黨人將迅速關停調查工作。

是否會有法律後果？

雖然該委員會沒有權力提出指控，但它可以向美國司法部提出建議並提供證據，目前美國司法部正在對1月6日的國會騷亂事件也展開刑事調查。

委員會還有可能建議對特朗普本人提出某種形式的犯罪行為指控，不過這還很難確定。

除了已經啟動的針對闖入國會大廈的個人案件外，司法部還對兩名特朗普的顧問，即前白宮顧問班農和貿易代表納瓦羅提出指控，因為他們拒絶接受國會的傳票。

該委員會最終還將提出立法建議，防範類似國會騷亂事件再次發生，但他們還沒有公布這些建議的細節。

政治意義？

最大的問題可能並不是法律後果，而是政治後果。

在1月6日襲擊事件發生後的幾天裏，民主黨人預測，而保守派則擔心，美國公眾會追究共和黨的責任。從那時開始，美國的傳統黨派分歧再次出現了。

民主黨人可能希望這些聽證會提醒11月前往投票的選民，在上次共和黨人執政時發生過的事情。