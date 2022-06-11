普京自比彼得大帝，間接承認俄對烏戰爭是「土地掠奪」

莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）

BBC駐東歐記者

28 分钟前

圖像來源，Universal History Archive/Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京公開將自己比作彼得大帝

俄國總統弗拉基米爾·普京（普丁/Vladimir Putin）對彼得大帝（Peter the Great）的仰慕是眾所周知，但是現在，他似乎已將自己也看作大帝。

他公開將自己比作這個俄國沙皇，將俄羅斯如今對烏克蘭的入侵與彼得一世三個世紀前的擴張主義戰爭相提並論，並且作出迄今為止最確切的肯定， 認為目前的這場戰爭就是土地掠奪。

普京似乎展現出的帝國野心，令烏克蘭蒙難，也惹怒了其他鄰國，比如愛沙尼亞就指普京的言論「完全不可接受」。

俄羅斯總統是在與年輕科學家和創業者會面時作此番講話的。在談論信息科技（IT）和技術發展之前，他先談了政治和權力：他將此看作是爭奪地緣政治優勢的新戰場。在談及這一點時，他向與會觀眾表示，彼得大帝是一個榜樣。

「你們可能會認為他當時是在和瑞典打仗，奪取他們的土地，」普京說。他指的是彼得一世在18世紀初建立新俄羅斯帝國之際發動的北方大戰（Northern Wars）。

「但是他沒有奪取任何東西，他是收回！」他說，指斯拉夫人在那個地區已經生活了多個世紀。

「現在似乎這種收回和崛起的責任，也落到我們身上了，」普京說這話同時露出近乎詭秘的笑意，毫無疑問是在暗指烏克蘭，以及他在這場戰爭中的目的。

他暗指，彼得的統治證明了擴張讓俄國崛起。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 普京在會議上表示，彼得大帝是一個榜樣

普京近日經常提及俄羅斯的歷史，並且總是精心包裝，使之呼應他當下的目標。幾個月前，在向烏克蘭發動進攻之前，他發動一大篇論述文章，當中基本上是質疑烏克蘭國家存在的歷史權利。

俄羅斯在2月24日入侵這個鄰國，而普京不實地聲稱，這是一次「特別行動」，範圍僅限於頓巴斯東部區域，目的是將烏克蘭「去納粹化」，降低對俄羅斯的所謂威脅。

但是就在他說出這些話的時候，他的軍隊正在向基輔進軍，並在更靠近西邊的地帶發起轟炸。100多天之後，烏克蘭五分之一的領土已經在俄軍控制之下，並有傀儡政府談論全民公投加入俄羅斯。

而現在，普京覺得可以大膽承認他的「行動」實際上是一次佔領。

他似乎還認為，西方最終將會接受現實，他的軍隊在這片土地上的戰爭是為了創造。

普京說，彼得大帝建立聖彼得堡，大膽地將其定為俄國新首都的時候，「沒有一個歐洲國家」承認那是俄國的土地，現在他們全都承認了。

他的言論還使得波羅的海各國不安。愛沙尼亞外交部召喚俄羅斯大使，遣責普京將彼得大帝入侵納爾瓦形容為「回收和加強」自己領土的說法。該地區現位於愛沙尼亞境內。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 彼得大帝曾隱藏身份遊歷歐洲，尋找為俄國實現現代化的啟發

普京對歷史的引用是選擇性的。

彼得大帝雖是一個無情的獨裁者，但也是西方理念、科學和文化的仰慕者。眾所周知的是他建立聖彼得堡，是作為「歐洲的窗口」，也曾遊歷這片大陸，渴求知識，幫助將俄國推向現代化。

普京越發高壓的統治逐漸關閉了面向西方的窗口；對烏克蘭的戰爭更是一下子徹底關上。像沙皇曾經所做的那樣，俄羅斯領袖去荷蘭或者格林尼治尋求靈感和想法，現在看來是不可能了。

普京拿一個18世紀的沙皇向年輕的創業者們說教，然後冒出一系列字眼：「未來」、「自信」、「勝利」。

俄羅斯鐵了心要在西方的遣責和制裁面前顯示對抗姿態，而普京本人，顯然不覺得困擾，反而很輕鬆。

但是，或者歷史書還有另一個教訓。