中美防長香格里拉會談聚焦台灣 「硬碰硬」的同時嘗試設「護欄」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國防部長魏鳳和6月2日在香格里拉對話會上發表講話。

中美國防部長10日在新加坡香格里拉對話會上首次面對面會談，雙方就台灣問題針鋒相對。

中國國防部長魏鳳和措辭強硬，強調如果有人膽敢把台灣分裂出去，中方「一定會不惜一戰，不惜代價」。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則指責北京愈發具侵略性，會持續與包括台灣在內的盟友站在一起。

6月10日起一連三日，第19屆香格里拉對話會在新加坡舉行。這是全球最重要的安全論壇之一，包括37國防長參與。這次峰會有多重意義，比如疫情以來首次線下舉辦，俄烏衝突後首個國家安全論壇等。

開幕當日，中美防長舉行會談，持續將近一小時，超過原定時間一倍。

目前中美關係持續緊張，特別是圍繞台灣問題多次交鋒，而且在俄烏衝突後，台灣的前景更成為多方關注的焦點。儘管雙方都表示希望更好管控雙邊關係，但在台灣、南海及俄烏衝突問題上，北京和華盛頓愈發「硬碰硬」。路透社評論稱，沒有任何證據顯示，中美能夠突破性地解決上述長期爭端。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國防部長魏鳳和（右）與美國國防部長奧斯汀（左）打招呼，他坐在新加坡國防部長黃永宏對面。

「不惜一戰、不惜代價」

根據中美國防部在會談後發佈的簡報，雙方在台灣問題上火藥味十足。

中國國防部網站消息稱，魏鳳和在會晤中強調，「台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞『以台制華』是不可能得逞的。」

魏鳳和重申「堅決反對、強烈譴責」美方日前宣佈的對台軍售，表示「中國政府和軍隊將堅決粉碎任何『台獨』圖謀、堅決維護祖國統一。」

美國的聲明同樣強硬措辭，但篇幅小於中國。聲明重申了台海和平及穩定的重要性，反對單方面改變現狀的行為，並呼籲中國不要對台灣採取進一步破壞穩定的行動。

在會晤之外的主旨演講中，魏鳳和將台海衝突與美國的南北戰爭作類比。他表示，「當年美國為國家的統一打了南北戰爭，中國非常不願意發生這樣的內戰，但將堅決粉碎任何 『台獨』的圖謀。如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」

「不惜一戰、不惜代價、不二選擇」的強硬表態被國際媒體高頻引用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美防長奧斯汀

會晤之外，美防長奧斯汀也發表主旨演講，他指出，北京在包括台海的亞洲地區變得愈發具侵略性，同時美國會持續與包括台灣在內的盟友站在一起。

「在中華人民共和國於領土主張上採取更具脅逼性及侵略性的做法時，需要特別留意。」他還提到，中國飛機船艦與其他國家飛機船艦發生不安全、不專業接觸事件的次數增加，令人憂心。

「我們的政策沒有改變。但遺憾的是，對中華人民共和國來說似乎並非如此。」奧斯汀稱，美國反對任何單方面改變現狀的行為，「我們會盡一己之力，以負責任的方式處理這些緊張關係，以防止衝突，並追求和平繁榮。」

值得一提的是，台灣政府的外交部發言人歐江安感謝拜登政府，「再次以具體行動支持台海和平穩定」。

歐江安還表示，針對中國政府對中華民國台灣主權及美國對台軍售的荒誕說法，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

中國將台灣視為其主權下的一個省，終將回歸中國；台灣則視自身為獨立政體，有憲法和通過民主選舉產生的領導人。

潛台詞「管控衝突」

雖然中美雙方互相放狠話，但會談的潛台詞則是「管控衝突」。

「我們期待，從我們的角度來說，這場會晤的實質聚焦在地區和全球事務上，管控競爭。」路透社援引美國官員表示，將試圖為兩國的緊張關係設置「護欄」，確保兩國之間的競爭不會升級成某種軍事上的誤解或溝通不暢。

美方的聲明中也表示，奧斯汀討論了有必要負責任地管理競爭和保持開放溝通渠道，他強調解放軍參與實質對話以改善危機溝通和降低戰略風險十分重要。他向魏鳳和重申美國仍堅持長期以來的一個中國政策，又指該政策以《台灣關係法》、美中三個聯合公報和六項保證為指導。

中方也表達了相似意思——兩軍應落實好兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成衝突對抗。

本次會談是拜登政府上台以來中美防長首次面對面會晤，在一定程度上傳遞了雙邊關係稍作緩和的信號。

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台海局勢不斷升級

有觀點認為，中美雖然不斷強調「護欄」，但拜登上台後，實際上事態卻在不斷升級。

在拜登上任後首訪亞洲之時，有媒體提問稱，若台海發生戰事，美國是否願意軍事保衛台灣。 拜登直截了當回答說：「會」。 在記者追問下， 他補充說：「這是我們做出的承諾。」

此言一出，引起國際社會廣泛關注。不過，白宮很快澄清，在台灣問題上的「戰略模糊」政策並未改變。

去年2月和8月，拜登針對台灣問題也有兩次「口誤」，使外界揣測背後意涵。有許多分析認為，拜登再次「口誤」是美方刻意安排，繼續使用切香腸（salami-slicing）的外交手段，持續製造一些微小的動作和舉措，最終累積的結果會巨大。

澳洲國立大學講師宋文笛分析，拜登政府評論台灣事務的所謂「口誤」其實是他上台後開始慣用的外交招數，意在發出一個明確的政治信號——就算是「口誤」也是一個有用的「口誤」，即向其他國家發出了一個政治上有用的信號。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統拜登在日本東京用一個「會」字回答會否武力護台的提問，引起北京「強烈不滿」。

值得注意的是，俄烏衝突極大地影響了對台灣局勢的預測。

有專家認為，俄烏衝突可能使美國無力顧及台海。路透社引述前五角大樓官員科爾比（Elbridge Colby）稱，「他們說中國是個巨大的威脅，他們甚至還說中國是個急切的威脅。然而似乎大量的注意力和資源基本上都去了歐洲。」

「不能只看說了什麼，還要看怎麼做。」科爾比說。

台灣大學政治學系名譽教授張麟徵對兩岸未來相對悲觀，她向媒體表示，美國不希望台海和平解決，不容忍兩岸統一是其底線，美國挑撥，再加上台灣人不願意，「兩岸恐怕唯有一戰」。