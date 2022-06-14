中美關係：蘇利文與楊潔篪會晤聚焦台灣等議題 分析稱雙方維繫「鬥而不破」

22 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國國家安全顧問蘇利文在6月13日與楊潔篪在盧森堡會面。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周一（6月13日）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在歐洲盧森堡會晤。

根據白宮發出的聲明，兩人此次有長時間的會談，就一系列區域與全球安全議題，包含美中以及台灣等關鍵區域議題有「坦率」的討論。據路透社報導，一位白宮高級官員透露，兩人此次會晤持續約4個半小時，延續了今年5月18日兩人通話涉及的議題。

此外，美中雙方皆同意以兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。

​​澳大利亞國立大學講師宋文笛在分析雙方會談時向BBC中文解釋，蘇利文與楊潔篪會談首先是在拜登亞洲行以及國務卿布林肯中國政策演說之後的「摸底」談話，目的是「確保雙方對於美方近期重大發展的戰略意涵的理解趨同，避免安全困境發生。」

宋文笛指出，此對話是延續2021年10月蘇利文與楊潔篪瑞士會談後，蘇利文闡述的「強度競爭需要強度外交」思維，「幫雙邊關係架上護欄，確保「美中斗而不至於破」之態勢。

根據美方說法，會談雙方認為保持溝通渠道順暢十分必要且有益處。不過對於外界期待的拜登和習近平何時再次通話的信息，此次會談雙方沒有宣佈。上一次拜習二人會談是在今年3月透過視訊交流。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。

「坦率、實質和高成效」

根據白宮發出的聲明，美中對雙邊關係的關鍵問題有「坦率、實質和高成效的討論」。

有關談話的具體內容，根據路透社報道，一名不願具名的白宮高級官員承認，美中在一系列問題上存在分歧與緊張關係，這包括俄羅斯入侵烏克蘭後，美國領導各國試圖孤立莫斯科的工作，以及台灣問題等。

一名美國高層官員告訴路透社，蘇利文針對中國在聯合國否決一項以美國為首推動對朝鮮（又譯北韓）實施更多制裁的提案，向楊潔篪表達關切。美國官員在有關這次會晤的簡報會上說，美國相信北京和華府能在北韓議題上合作，因為雙方都提出各自立場和情勢判斷，蘇利文也明確表達美方認為北韓問題是一個美中應該能共同合作的領域。

雖然此次對談雙方就美中及區域安全等問題都有對話，但北京的立場似乎沒有變動。

從全球安全議題上看，中方表示會議上雙方就烏克蘭、北韓核武發展等國際地區問題「交換意見」。白宮事後摘要也將會議過程形容為坦率、實質而「有建設性」 (productive) 的對話。

宋文笛說，「相較於美方在楊潔篪和蘇利文過去幾次會談和通話後的談話摘要都迴避給會議定性，可見此次會談美中在烏克蘭和北韓議題上各自表達了對方至少可以勉強接受的基本立場」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國防部長魏鳳和（右）與美國國防部長奧斯汀（左）打招呼，他坐在新加坡國防部長黃永宏對面。

美中涉台議題持續喊話

不過，就有關台灣議題，北京的態度仍然持續強硬。

根據新華社報導，楊潔篪會中強調，「在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移......台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，這個風險不單止存在，還會隨著美國大搞『以台制華』、台灣當局大搞『倚美謀獨』而不斷升高」。

楊潔篪喊話美方，需恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。此外，會談中，楊潔篪亦就涉及香港、新疆及南海等人權及宗教等爭議，闡明北京的立場。

事實上，美中雙方近日就台海議題有過多次交鋒。

在會談前夕，6月12日，在新加坡的香格里拉會談上，中國國防部長魏鳳和就與美方在台海議題上，有所交鋒。

魏鳳和措辭強硬地表示，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則指責北京愈發具侵略性，會持續與包括台灣在內的盟友站在一起。

台灣陸委會則在6月12日發表聲明，回應魏鳳和稱，中共公然在國際場域對台「文攻武嚇」，「完全是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑，其企圖『以武逼統』並阻礙國際對台支持，終將自食惡果。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國國防部長強硬警告台獨：「我們一定會不惜一戰」

根據美國媒體彭博社報導，知情人士透露稱，近來中國軍方官員在與美方人士會晤時一再聲稱台灣海峽非「國際水域」，已經引起白宮內部關注。報導又稱知情人士告訴該社記者稱，不同層級的北京官員，「已多次在不同場合向美國政府提交對國際法有異議之聲明」，此舉讓美國感到擔憂。

隔日（6月13日），在中國外交部在例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌稱，根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國因此對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。汪文斌表示：「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說。」