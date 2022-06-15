美國通脹暴漲超預期 從戰爭到選舉的四大影響

11 分钟前

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6月10日，美國勞工統計局（BLS）數據顯示，未經季調的美國5月消費者物價指數（CPI）同比上漲8.6%。

該數字出乎市場預期，原本市場已經開始預估通脹見頂，有下降的趨勢。分析機構普遍預期5月的CPI與4月8.3%持平。但最新數據不僅為1981年12月以來的新高，而且已是美國CPI連續第六個月突破7%。

股市應聲下跌，當日下跌後，納指在本周一繼續跌4.68%，創下2020年10月以來收盤最低。

美國勞工統計局在同時發佈的報告中稱，這一增長具有廣泛的基礎，其中住房、汽油和食品的貢獻最大。其中能源價格指數在5月同比上漲34.6%，為2005年9月以來的新高；食品價格更是同比增長10.1%，更是1981年3月以來新高。

對於美國政府官員而言，這一數字意味著通脹問題愈發棘手。美國財長耶倫日前在參議院聽證會上承認誤判了通脹走勢，對通脹不可再用「暫時性」來形容，背後的原因是未預料到新冠多個變種對美國的影響，以及俄烏衝突對美國食品、能源價格的影響。

美國總統拜登也坐不住了，CPI數據發佈後，美國白宮連發兩條關於通脹問題的簡報。拜登把矛頭對凖能源企業，他警告美國的石油天然氣開採企業以及煉油企業不要趁火打劫，坐視價格上漲並過度獲利，從而讓美國家庭的情況變得更加糟糕。

美國作為全球最大的經濟體，美元作為全球主要結算貨幣，通脹再創新高，可能產生連鎖反應，從股市、選舉到戰爭，對全球產生影響。

股市跳水

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通脹再創新高，股市應聲跳水。

周五發佈新數據後，美股三大股指立刻跳水，納指期貨由上漲轉為下跌1.28%。周末過去，跌勢繼續。6月13日，美股三大指數均大幅收跌，其中納指領跌4.68%，創下2020年10月以來收盤最低。標普500指數下跌近4%，較今年1月的高點跌幅超21%。

不僅如此，全球同此涼熱，美股大跌之下，歐洲股市、港股也都跟隨美股跳水。

為何通脹高企，會導致股市下跌？背後的原因是，為了控制通脹水平，美聯儲必須加息。加息意味著，銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高，此舉可以減少貨幣供給量，降低通脹，從而給經濟降溫。

那麼美聯儲如何實現加息？實際上，美聯儲只要向市場拋售美元國債，就可以回收美元，當市場上流動的美元減少時，美元的融資成本就自然上升，如此就實現了加息。

而美聯儲回收美元，可能會減少流入股市的資金，股市也就相應下跌。

舉例而言，互相聯通的幾個水池，就像股市、債券市場、房地產市場等等。如果從一個水池裏抽掉一部分水，其他水池的水位也會相應下降。

CPI數據一齣，關於美聯儲加息的消息甚囂塵上。《華爾街日報》在6月13日發稿稱，美聯儲很可能在6月議息會議上加息75個基點。隨即，芝商所的「美聯儲觀察」工具顯示，市場預計美聯儲6月加息50個基點的概率立刻飆升到95.5%。

中國經濟復蘇

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超預期的通脹可能導致美聯儲大幅度加息，對於中國等新興經濟體而言，也不是好消息。

美聯儲加息，意味著美元有更高的利息回報和金融資產回報，這會導致新興市場的國際資金，掉頭回流美國市場。對於新興經濟體而言，美元流出，會使本國貨幣面臨貶值壓力。比如人民幣對美元匯率在20天左右的時間內從6.3跌至6.8左右。

對於像中國一樣的新興市場而言，貨幣快速貶值隱藏著巨大風險。比如，在1994年的美聯儲加息週期中，新興市場國家貨幣迅速貶值，其中墨西哥尤甚，貨幣大幅貶值，市場恐慌情緒蔓延，大量資本從墨西哥流出，國際收支情況惡化，直接導致了墨西哥國內爆發了大規模的貨幣危機。

川財證券首席經濟學家陳靂撰文分析，人民幣貶值會對中國經濟社會造成廣泛的影響——首先是外資或受到匯率波動加劇的影響流出中國資本市場，其次以人民幣計價的資產貶值壓力增強，也不利於中國進口產業的長期發展。

中期選舉

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對於拜登而言，他更關心的是11月舉行的中期選舉。這場選舉至關重要，也可能被居高不下的通脹所影響。

美國國會由兩院組成——參議院和眾議院，兩院共同制定法律。

兩院共有535名國會議員：

其中有100個參議員，美國50個州，無論大小，各有兩名參議員代表本州。參議員任期六年，每兩年有三分之一的參議院議員面臨競選連任。

其餘435個議席為眾議員，每位眾議員代表各自所在州的一個特定選區，任期兩年。

目前，民主黨以極微弱多數控制參議院和眾議院，這使得民主黨出台任何一項法案都要尋求每一位民主黨議員支持，這使得一些保守的民主黨人——而不是共和黨人——已經阻止了幾項總統的重大提案。

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而馬上要舉行的中期選舉將改選眾議院所有435個席位和參議院100個席位中的34個。共和黨只需要再贏得五個席位就能奪回眾議院多數席位。參議院更懸，共和黨今年中期選舉只需要再贏得一個席位即可奪得控制權。

中期選舉的初選將於5月至9月期間在全國各地展開。如果慘敗將使總統更難出台新法律。而且一些共和黨人表示有意深入查查拜登政府的事務，比如阿富汗撤軍，以及拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）的境外交易醜聞。

已有跡象表明，2022年中期選舉可能會是一場所謂的「浪潮選舉」（wave election），共和黨將席捲多數席位——根據最新路透/益普索民意調查，總統拜登的支持率五月尾降到最低點， 六月初略有反彈，升到42%， 但仍有52%的美國人不滿意拜登的工作表現。

美國民主黨籍戰略家厄爾門多夫（Steve Elmendorf）表示，大部分美國人的情緒不會太取決於烏克蘭，而更看重經濟是否真的復蘇。

拜登似乎很清楚其中利害，他也曾表示，美國選民通常不會根據海外事件來投票；相比之下，汽油價格飛漲更可能使得美國人更加難受。

而通脹高居不下，中期選舉的初選已經展開，這個問題被耶倫形容為「不可接受的水平」。

對華關稅

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在拜登政府內一些官員看來，解決通脹的手段之一是取消對華關稅。

特朗普政府時期以301條款調查中國商品，主要針對中國盜用美國技術和知識產權的問題，但隨著貿易戰不斷升級，從自行車到服裝，幾乎所有中國輸美商品都被納入其中。

包括耶倫在內的一批美國官員和經濟學家認為，削減關稅可能有助於緩解通脹。

全美零售商協會（NRF）也站在支持者一邊。該協會會員包括沃爾瑪等大型零售企業，他們在5月18日致信拜登，呼籲降低或取消對中國商品徵收的關稅。全美零售商協會聲稱，取消特朗普政府發起的對華關稅，可以使物價指數降低多達1.3%。

但也有反對的聲音，美國貿易代表戴琪為代表的官員，更傾向於保留這些關稅，以制定一個更具戰略性的中國貿易策略，保護美國的就業，同時重塑中國在全球市場的貿易行為。這種做法甚至可能包括開徵新的戰略性關稅。

值得注意的是，關於對華關稅是否取消，在拜登政府內部還處於僵持不下的狀態，然而最新的通脹數據出台後，或許可以打破僵持的局面。

俄烏衝突

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界主要產油國2021年7月均已同意增加產量，以降低油價過快增長，緩解世界經濟復蘇壓力。但供應似乎仍跟不上疫情後的需求。

俄羅斯總統普京則可能樂見美國通脹居高不下。

澳大利亞退役將軍和軍事學者瑞安（Mick Ryan）說，「在短期內，任何一方取得壓倒性的作戰或戰略勝利的前景都不大。交戰雙方都沒有表現出在戰略上進行決定性打擊的能力。」

BBC外交事務記者詹姆士·蘭德爾也認為，俄烏戰爭可能會持續數月——如果不是數年的話——因為俄羅斯和烏克蘭的部隊在相互消耗。

蘭德爾稱，「雙方互有得失，優劣事態也來回變化。雙方都不願意放棄。俄羅斯總統普京認為，他可以通過表現出戰略耐心，來獲得利益，他賭西方國家會患上『烏克蘭疲勞症』，從而更加關注自己國內的經濟危機和中國的威脅。」