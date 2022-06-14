氣候變化：烏克蘭戰爭後世界掀起一波化石能源「淘金熱」

32 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭的刺激能源價格飆升。歐盟減少使用俄國能源，需要增加液化天然氣設施轉用北美的能源。

俄羅斯入侵烏克蘭刺激能源價格飆升，導致各國對石油和天然氣的新投資。那麼遏制氣候變化的目標和計劃是否會有變？

根據知名氣候變化研究人員的一份新報告，我們正在見證化石燃料項目的新一波「淘金熱」。

氣候行動追蹤組織（CAT）的一份報告認為，世界有可能陷入了不可逆轉的變暖。

自從全世界絶大多數國家都簽署巴黎氣候協議後，人們的普遍共識認為，到2030年，化石燃料產生的排放必須大幅減少。

這被視為將全球氣溫升高保持在1.5度以內並避免氣候變化最具破壞性影響的唯一途徑。

但烏克蘭戰爭後的能源市場似乎有可能會影響到2030年的目標。

CAT的合作伙伴新氣候研究所的尼古拉斯·霍恩教授告訴BBC新聞說，新建化石燃料基礎設施似乎真的有一場淘金熱。

他說： 「據推測，它有助於短期能源供應，但是一旦建成，新的基礎設施將在那裏存在數十年，我們肯定會錯過氣候目標」。

波恩會議

聯合國波恩氣候變化會議已經於2022年6月6日在德國波恩召開。

上述報告發佈之際，各國的外交官們在波恩氣候變化會議上探討新的能源安全擔憂。

自2022年2月下旬俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭以來，全球能源價格一直在上漲。

亞洲大的經濟體都開始增加燃燒煤炭來發電，以應對經濟和社會之需，儘管它污染環境。

美國氣候變化問題特使約翰·克里在波恩會議前接受BBC採訪時警告說，烏克蘭戰爭絶不能被用作延長全球對煤炭依賴的借口。他批評一些大國沒有兌現他們在2021年COP26氣候峰會上做出的承諾。

俄羅斯天然氣

自烏克蘭戰爭開始以來，大多數西方國家都試圖減少或完全停止購買俄羅斯化石燃料。

許多國家宣佈了更雄心勃勃的目標，以過渡到風能和太陽能等可再生能源，同時也尋求非俄羅斯的天然氣和石油來源。

氣候行動追蹤組織表示，德國，意大利，希臘，荷蘭和加拿大目前正在提議建立新的液化天然氣（LNG）設施。

美國，卡塔爾，埃及和阿爾及利亞都簽署了向歐盟不同地區出口液化天然氣的協議，而西非的天然氣項目正在恢復。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 現在風能和太陽能能源在英國和歐洲一些國家已經比化石能源更便宜。

「不可逆轉的變暖」

CAT報告警告稱：「如果所有這些計劃都成真，它們要麼最終成為巨大的擱淺資產，要麼會將世界鎖定在不可逆轉的變暖中」。

聯合國科學家已經確定了某些事件，如大冰蓋或永久凍土融化，這些事件可能成為「臨界點」，進一步加速氣候變化。

歐盟計劃從使用俄羅斯化石燃料轉向可再生能源，但它又因為繼續為化石燃料基礎設施提供資金而受到批評。

作為歐盟新能源計劃的所謂「REpowerEU」的一部分，高達120億歐元已指定用於天然氣管道和液化天然氣（LNG）進口設施。