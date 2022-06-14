氣候變化：烏克蘭戰爭後世界掀起一波化石能源「淘金熱」
俄羅斯入侵烏克蘭刺激能源價格飆升，導致各國對石油和天然氣的新投資。那麼遏制氣候變化的目標和計劃是否會有變？
根據知名氣候變化研究人員的一份新報告，我們正在見證化石燃料項目的新一波「淘金熱」。
氣候行動追蹤組織（CAT）的一份報告認為，世界有可能陷入了不可逆轉的變暖。
自從全世界絶大多數國家都簽署巴黎氣候協議後，人們的普遍共識認為，到2030年，化石燃料產生的排放必須大幅減少。
這被視為將全球氣溫升高保持在1.5度以內並避免氣候變化最具破壞性影響的唯一途徑。
但烏克蘭戰爭後的能源市場似乎有可能會影響到2030年的目標。
CAT的合作伙伴新氣候研究所的尼古拉斯·霍恩教授告訴BBC新聞說，新建化石燃料基礎設施似乎真的有一場淘金熱。
他說： 「據推測，它有助於短期能源供應，但是一旦建成，新的基礎設施將在那裏存在數十年，我們肯定會錯過氣候目標」。
波恩會議
聯合國波恩氣候變化會議已經於2022年6月6日在德國波恩召開。
上述報告發佈之際，各國的外交官們在波恩氣候變化會議上探討新的能源安全擔憂。
自2022年2月下旬俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭以來，全球能源價格一直在上漲。
亞洲大的經濟體都開始增加燃燒煤炭來發電，以應對經濟和社會之需，儘管它污染環境。
美國氣候變化問題特使約翰·克里在波恩會議前接受BBC採訪時警告說，烏克蘭戰爭絶不能被用作延長全球對煤炭依賴的借口。他批評一些大國沒有兌現他們在2021年COP26氣候峰會上做出的承諾。
俄羅斯天然氣
自烏克蘭戰爭開始以來，大多數西方國家都試圖減少或完全停止購買俄羅斯化石燃料。
許多國家宣佈了更雄心勃勃的目標，以過渡到風能和太陽能等可再生能源，同時也尋求非俄羅斯的天然氣和石油來源。
氣候行動追蹤組織表示，德國，意大利，希臘，荷蘭和加拿大目前正在提議建立新的液化天然氣（LNG）設施。
美國，卡塔爾，埃及和阿爾及利亞都簽署了向歐盟不同地區出口液化天然氣的協議，而西非的天然氣項目正在恢復。
「不可逆轉的變暖」
CAT報告警告稱：「如果所有這些計劃都成真，它們要麼最終成為巨大的擱淺資產，要麼會將世界鎖定在不可逆轉的變暖中」。
聯合國科學家已經確定了某些事件，如大冰蓋或永久凍土融化，這些事件可能成為「臨界點」，進一步加速氣候變化。
歐盟計劃從使用俄羅斯化石燃料轉向可再生能源，但它又因為繼續為化石燃料基礎設施提供資金而受到批評。
作為歐盟新能源計劃的所謂「REpowerEU」的一部分，高達120億歐元已指定用於天然氣管道和液化天然氣（LNG）進口設施。
歐盟委員會稱，這是在建設可再生能力的同時確保能源供應的短期舉措。