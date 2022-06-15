移民、難民和尋求避難者：這些字眼的正確定義是這樣的

裏克·凱爾西（Rick Kelsey）

BBC新聞節拍（Newsbeat）

37 分钟前

圖像來源，Getty Images

在過去20年，世界人口的流動性達到了創紀錄的高度。根據聯合國數據，在2020年，2.81億人是生活在他們祖國之外的地方，在2000年這個數字是1.73億。

這相當於全世界人口的3.6%。

但是，我們所有人在談及那些移居到另一個國家的人時，說法卻可能出現混亂。

你肯定已經聽過一些不同的叫法：移徙人士（migrant）、難民（refugee）、尋求避難者（asylum seeker）和移民（immigrant）等。

但是，有一個正確的叫法嗎？

夏洛特·泰勒博士（Dr Charlotte Taylor）是薩塞克斯大學（University of Sussex）移民中心的資深講師。

她寫文章論述傳媒如何使用語言來描述那些穿越邊境的人群。

我們請了她來幫忙，對我們常常聽到的一些用語作更深入的解釋。

外來者（migrant）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外來者是指為了找工作或者改善生活狀況而從一個地方移居到另一個地方的人

這可能是你最經常見到的一類。

它指是為了找工作或者改善生活狀況，從一個地方移居到另一個地方的人。

比如，如果你生活在英國，決定在今夏前去西班牙工作幾個月，你就可以被稱作外來工。

夏洛特·泰勒表示，「外來」這個概念，就目前來說是相對沒有爭議的，「但是它不一定會一直都是一個安全的說法，這會隨著時間而改變」。

令它變得有點棘手的是，在提及政治移徙（political migration）的時候。

這可以是指一個人為了離開某個政權——比如阿富汗的塔利班——而移居別處的時候。

夏洛特所擔憂的，是在描述外來人員的時候，同時配套使用一些的詞語，比如「潮」、「流」、「湧」等等。

她認為，這一類語體可能意味著在某個長期有移徙人士或外來人員進入的國家，民眾可能會將他們看作「是產品而不是人」。

移民（immigrant）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 移民是指那些到另外一個國家永久居住的人——這些在巴西的意大利移民正在表演傳統舞蹈

這是指一個人去外國永久居住。他們不一定要是被迫離開他們自己的國家，這可以是一次主動選擇。

非法移民和合法移民之間有非常大的差別，無論移民的理由多麼充分。

合法移民是指獲得了批准的文件，被允許進入一個國家——非法移民則沒有。

夏洛特·泰勒指，媒體常常討論的移民是移入（immigration）而不是移出（emigration），後者是指人們離開自己的祖國。

「它們現在被看作是各自分開的程序。人們往往辨不清這當中的相似性。」

難民（refugee）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 難民是受到一些超過他們控制的因素影響，被迫離開自己的國家

難民是指被迫離開自己國家，以逃避戰亂、檢控或者自然災害的人。

「這是非常不一樣的身份類別，」夏洛特·泰勒博士說。

「一旦你將某個人認可為難民，你就認可了他們有一系列的權利。」

「他們是被一些超出他們控制的境遇所驅動的。」

尋求避難者（asylum seeker）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 地中海一群被拯救出來的人

這樣的人可能是以上所述類別的混合體，不過他們是在另一個國家請求國際庇護。

這包括那些通過陸路或者水路，冒著生命危險抵達目的地的人。

在這種情況下，夏洛特會覺得，尋求避難（庇護）者是適合使用的字眼。

「如果一個在尋求避難，那他/她就是在尋求避難。」

但是，好幾個國家的政客和媒體質疑一些尋求避難者的合法性，從而引起爭議。