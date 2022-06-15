巴基斯坦為什麼呼籲人民少喝茶？

利奧·沙茲（Leo Sands）

BBC 新聞

44 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據估計巴基斯坦茶葉人均消費一年一公斤

巴基斯坦政府呼籲人們少喝一點茶，節省進口開支，保障國家外匯儲備。

巴基斯坦高級官員阿桑·伊克巴爾（Ahsan Iqbal）表示，每人每天少喝幾杯茶就能降低巴基斯坦高額的進口開支。

巴基斯坦的外匯儲備（外匯存底）目前非常的低，大約只夠支出兩個月的進口貨物金額，因此急需節省進口開支。

而巴基斯坦是全世界最大的茶葉進口國，去年進口茶葉價值超過六億美元，因此政府才會呼籲人民少喝茶節省進口開支。

但是政府要求人民少喝茶在社交媒體上引發熱烈討論，許多人懷疑難道光靠少喝點茶就能解決該國嚴重的金融問題嗎？

伊克巴爾表示，「我呼籲全國每人每天少喝一兩杯茶，因為我們現在是借款在進口茶葉。」

他還建議市場商販提前到晚上8:30打烊以節省電費。

巴基斯坦外匯儲備持續快速下降，政府面臨壓力節省高額的進口開支，將資金留在國內。

今年2月，巴基斯坦外匯儲備約有160億美元，到了6月，僅剩下不到100億美元，再過不到兩個月就不夠用了。

上個月，政府限制進口非必須的奢侈品貨物，試圖將資金留在國內。

今年4月，巴基斯坦國民議會舉行不信任投票將原總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）趕下台，夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）取代成為新總理。

在宣誓就職不久後，謝里夫就指控前任的伊姆蘭·汗政府將巴基斯坦經濟搞壞，讓新政府面臨重振國家經濟的巨大挑戰。

上周，政府內閣推出新的預算提案，試圖說服國際貨幣基金（IMF）重啟已經停滯的一項高達60億美元的紓困方案。