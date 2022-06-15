BBC調查：追蹤中國網絡上侮辱黑人視頻的幕後黑手

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BBC調查：追蹤中國網絡上侮辱黑人視頻的幕後黑手

35 分钟前

2020年，一段令人震驚的影片開始在中國社交媒體上傳播。一群非洲兒童被教導用漢語重覆喊出「我是黑鬼，智商低」的句子。

這段影片在中國國內和其他地區都引發憤怒，但它是在哪裏拍攝的，拍攝者是誰一直是謎團。

BBC《非洲之眼》記者魯納科·塞利納（Runako Celina）和馬拉維記者亨利·姆漢戈（Henry Mhango）花費數月時間，調查背後的視頻製作產業。令人震驚的是，它並不僅限於歧視，還涉及虐待和剝削指控。

馬拉維負責兒童福利的部長帕特里夏·卡利亞蒂（Patricia Kaliati）表示，本片反映的內容是「對馬拉維兒童和國家的侮辱」，當局已對此展開調查。

調查記者：魯納科·塞利納（Runako Celina）、亨利·姆漢戈（Henry Mhango）

製片人：基婭拉·弗蘭卡維拉（Chiara Francavilla）

剪輯：蘇珊娜·範胡米森（Suzanne Vanhooymissen）、馬修·布拉德利（Matthew Bradley）