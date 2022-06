中國宣稱台灣海峽非國際水域 美中台角力是否進入「深水區」

中國進入「海權」深水區?

事實上,國際法對公海(high sea)的定義主要來自1958年,聯合國召開大會定下《公海公約》(Convention on the High Seas),基本精神是「公海自由」(freedom of the High Seas),亦即公海是無主物(res nullius)各國皆可以自由通行,不得使用其他任何方法防阻公海使用權。國際水域(international waters)是「公海」的非正式用語。