中國宣稱台灣海峽非國際水域 美中台角力是否進入「深水區」

BBC中文

呂嘉鴻

9 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年1月7日，台灣基隆，一艘台灣軍用輕型護衛艦發射照明彈。

在剛結束的新加坡「香格里拉對話」期間，中國國防部長魏鳳和在美國、日本和澳大利亞等各國防長面前強硬表態稱台灣若以任何形式獨立，中國將「不惜一戰，不計代價」——這一激烈措辭成為國際焦點。對話結束後，北京又宣稱台灣海峽的海權屬於中國管轄，台灣海峽非國際水域，再次引起熱議。

有分析認為，北京針對台灣海峽喊話，是解放軍軍方鷹派力求軍方表現或鞏固內部權力，宣示意義大於實際行動；同時，此宣稱亦是針對美國、澳大利亞等國近來在印太地區的結盟，並對其軍艦通過台灣海峽進行回應。

不過，位於美國華府的智庫「2049計劃室」資深主任、軍事專家易思安（Ian Easton）對BBC中文分析稱，他認為這表示習近平已決定加快對台灣的「長期脅迫」的步伐。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 馬祖：台海危局下的前線島嶼，未來在何方？

中國進入「海權」深水區？

此次針對台灣海峽的宣稱，是中國外交部發言人汪文斌6月14日回答媒體提問時的表態，他稱中國對台灣海峽享有「主權權利」。他說，「國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造借口，中方對此堅決反對。」

汪文斌又說，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，「台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。」

有分析稱，中方此次發言是回應美國今年4月的舉動。當時美國第七艦隊「桑普森號」（USS Sampson DDG-102）通過台海，宣稱是依《國際法》穿越「國際水域」，用以表明美國對「自由和開放的印太地區」之承諾。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在6月14日回覆路透社時稱，台灣海峽為國際航道，是受國際法保障的公海自由區域，包括航行及飛越自由。他重申美軍將持續通過台灣海峽。

根據彭博社統計，美國軍艦每年在東海和南海之間航行期間，多次通過台灣海峽。2021年平均每月便有一次紀錄，而美國海軍2022年至今已經穿越台灣海峽3次。

據報導，2017年時任中國外交部副部長劉振民回應媒體提問時曾經說，「台灣海峽是兩岸共享的國際水道」。

事隔多年，北京為回應美國這幾年「重回亞洲」的戰略，對於周遭海域（譬如南海）的動作越來越強勢。

事實上，國際法對公海（high sea）的定義主要來自1958年，聯合國召開大會定下《公海公約》（Convention on the High Seas），基本精神是「公海自由」（freedom of the High Seas），亦即公海是無主物（res nullius）各國皆可以自由通行，不得使用其他任何方法防阻公海使用權。國際水域（international waters）是「公海」的非正式用語。

而「領海」則依照1982年聯合大會再次通過的《海洋法公約》指稱的領海，指海岸基線算起12海浬。​

因此，中國外交部聲稱的 「對台灣海峽的主權、主權權利和管轄權 」與包括美國在內的許多國家觀點有所不同。

對於為何中國聲稱台灣海峽並非國際水域，澳大利亞澳洲拉籌伯大學（LaTrobe University）亞洲研究中心主任史崔汀（Bec Strating）博士向BBC中文分析，根據國際法，台灣海峽是一個國際海峽，而圍繞台灣海峽海權的複雜性源於台灣模糊的政治地位，因此中國可能是從這個角度考慮。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國國防部長奧斯汀（左）與中國的魏鳳和(右)在新加坡香格里拉對話進行了首次面對面會談

海權成為新一波擠壓台灣手段？

就台灣的立場而言，台灣國防部智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲博士則稱，北京開始挑戰國際法有關公海問題的「深水區」。

蘇紫雲向BBC說，當下西方因為俄羅斯入侵烏克蘭正關注台海局勢，而北京又力圖擴大海權，試圖結盟南太平洋島國，已與美國或澳大利亞的關係緊繃。而在西太平洋，台灣海峽是連動日本、韓國的海上生命線，也是聯繫東北亞與歐洲的供應鏈。

蘇紫雲告訴記者，中國外交部的說法將加深西方疑慮：「在緊接而來的北約峰會上，『台海內海說』等同幫美國增添團結的籌碼，更緊縮對北京的圍堵。其實中國積極發展藍水海軍，但『水性』尚淺就挑戰國際法的深水區，著實有高度風險。」

史崔汀教授亦分析，此次北京對於擁有台海管轄權的宣稱，亦能視作「中國以不符合國際法的方式尋求『領土化』（territorialise）和控制海域的更廣泛模式戰略之一，包括在南海的所作所為。」她又說，事實上，這也是圍繞台灣海峽進行挑釁和施壓的更廣泛模式的一部分，包括中國軍機頻繁出現，且數量創紀錄出現在台灣附近空域的動作。

不過，易思安則告訴BBC，北京自上周香格里拉對話以來的連續幾日強硬表態，反而凸顯出台灣的脆弱地位。他告訴記者，對台灣海峽海權屬於北京的表態是個信號，表明習近平計劃改變現狀，並將在未來進行更多的挑釁。「而台灣海峽的緊張局勢繼續上升，是因為習近平的戰略正在發揮作用，而且現在他沒有要改變這個路線的動機。台灣仍然與國際社會明顯隔絶，而且隨著時間的推移越來越脆弱」。

「我認為，現在是美國站出來做更多事情來支持區域安全的時候了。美國海軍艦艇對台灣的訪問，美國高級官員的公開訪問，以及美台雙邊防務演習，都是早該進行的」，他說。

史崔汀也告訴記者，在觀察北京圍繞台灣海峽提出的主張時，也需要考慮到中國如何追求其對台灣的主權主張，以及它可能尋求破壞現狀的方式。

不過，在北京看來，「國際水域」似乎是美國自創的名詞。

李明傑說，美國自創「國際水域」概念，用以指稱「領海以外的所有海域，包括毗連區、專屬經濟區和公海......實質上是利用創造的國際水域這一美國專屬使用的新概念、新名詞，既為美國行使航行霸權保駕護航，又巧妙地規避了其應承擔的國際法義務。」

蘇紫雲表示，近代國際體系成型以來，「國際水域」就是公海的非正式用語，「公海」的概念屬於「自然法」（natual law)，並形成「習慣國際法」（customary international law）的核心精神之一。後續成為明文規定化的「實證國際法」（positivism in international law），法源寫在 《公海公約》（Convention on the High Seas 1958），之後通過的《聯合國海洋法公約》則進一步規範「領海」。這兩大海洋法系簡單來說，領海之外就是公海，北京針對沒有「國際水域」的說法只是文字遊戲。

無論立場如何，北京掀起有關台灣海峽主權的辯論，再次凸顯台灣海峽在印太地區的戰略重要性。

圖像來源，COMMANDER, U.S. 7TH FLEET PUBLIC AFFAIRS 圖像加註文字， 美國伯克級導彈驅逐艦「紀德」號（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦「穆洛」號（Munro）在2021年8月27日通過台灣海峽。

台灣海峽的軍事地位

今年二月莫斯科入侵烏克蘭後，許多分析將焦點轉向台灣海峽。有分析稱，台灣與烏克蘭的戰場環境大不相同，因為烏克蘭是陸地戰場（land warfare）較難防守，台灣則因為四面環海，具有守勢優勢，因此能取得局部的「海優、空優」，可以把入侵的敵人阻擋在海上。

但是，台灣軍事專家、前台灣海軍軍艦艦長呂禮詩向BBC中文解釋，台灣海峽並非一年四季都是狂風惡浪，只有在每年中秋節至隔年端午節前的風季逢東北季風南下，海象才比較凶險。

夏季除颱風接近外，多為風平浪靜，2021年一名中國男子駕橡皮艇橫渡台灣海峽，即為一例。

呂禮詩因此告訴記者，「過去海峽可能是極佳的天然屏障，但解放軍以下餃子的速度與數量打造海軍艦隊，海洋可能變為武統的跳板。」

但是，呂禮詩也補充，這幾年傳出美軍有意淘汰早期老舊型號的勃克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦，可以觀察台灣接手驅逐艦的可能性。他曾向台媒分析，台灣若擁有勃克級後可以在遠離台灣本島西岸的台灣海峽，在海上進行飛彈防禦。另外，也將對「標準六型」飛彈能進行超水平面的目標進行攔截。

什麼是領海、內水、毗連區與專屬經濟區？

根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），「領海」是沿岸國基線起算12海里的海域。根據該公約，原則上包括軍艦在內的外國船隻都可在沿岸國領海「無害通過」（Innocent passage）。

內水是領海基線面向陸地的海域。包括沿岸的港口、海灣等。一般來說，內水與陸地領土的地位相同。毗連區是指毗連領海之外的海域一帶，也就是從領海再向外拓展12海里。專屬經濟區是領海以外並鄰接領海的海域，從領海基線起不超過200海里。

但是，當下中國與南海周遭各國，對於南海的領海主權劃分至今仍爭論不斷。日後，各國如何在中方新法下，回應經過北京定義的「領海」，將是各界焦點。