比特幣跌勢驚心 可用比特幣合法交易的薩爾瓦多怎樣了？

喬·泰迪（Joe Tidy）

BBC網絡事務記者

2 小时前

圖像加註文字， 很多商店裏都貼出大幅說明告示：本商店接受比特幣.

加密貨幣本周繼續暴跌，比特幣等代幣的價值被抹去數十億。這次暴跌影響了全世界的投資者，包括薩爾瓦多政府。

這個中美洲國家向比特幣投入了數以百萬計美元，並在9個月前使其成為法定貨幣，鼓勵人們在日常交易中使用比特幣。

在薩爾瓦多可以用比特幣購買幾乎任何東西，從小飾品和玉米餅到汽油，甚至房產。用加密貨幣無論是從街頭小販還是從大型連鎖店購買東西都是一種非同尋常的體驗。

這無疑顯示自2008年比特幣在互聯網論壇上被夢想出來後，它已經取得了很大的進步。

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）決定把比特幣作為法定貨幣，意味著理論上它和美元一樣現在必須被所有商家接受。

但近期比特幣暴跌引發了對這一政策的更多質疑，尤其是薩爾瓦多政府花了近1億美元的公帑購買比特幣。而且每買進一次，總統都在推特上發文慶祝一番。

在本次加密貨幣的跌勢中，薩爾瓦多的2300個比特幣現在的價值跌去了買進價的一半，但財政部長對批評不以為然，稱「財政風險極小」。

比特幣海灘

圖像加註文字， 因比特幣而聲名遠揚的埃爾-宗特（El Zonte）鎮仍然從一位匿名贊助人那裏獲得比特幣贊助。

薩爾瓦多對比特幣的推崇始於埃爾·宗特（El Zonte），一個位於南海岸以衝浪和釣魚著稱的小鎮。2019年正是在這裏，一位匿名捐贈者給了一群加密貨幣愛好者第一筆大捐贈。這筆捐贈僅僅是其後許多大筆捐贈的開始。

這個捐贈者是誰，是男還是女，沒有人承認知道。但是捐贈的條件是漁村可以保留這些加密幣，但不能兌換成美元。

這麼做的理念是為了創造世界上第一個比特幣流通經濟，人們可以獲得比特幣薪資，並靠它生活。

這個理念可謂相當前衛和異想天開。在世界其他地方，比特幣可以用於網上購物，但除了少數時尚咖啡館或一次性項目，還不可能在商業街上廣泛使用。

到目前為止，埃爾·宗特已經從其匿名贊助者那裏收到了大約35萬美元，這對於這個破舊但美麗的小鎮來說是一筆不小的數目，並因此被稱為「比特幣海灘」。

卡特琳娜·孔特雷拉斯是首批受益者之一。

兩年前，在新冠疫情期間，她有機會讀了一個救生員培訓課程。這似乎是一個很划算的課程，組織者用比特幣支付受訓者的交通和食物費用。

圖像加註文字， 卡瑟琳·康特拉斯（Katerina Contreras）是個專業救生員，工資用比特幣支付。

她說：「課程結束後我們做了六個月的救生員，工資用比特幣支付。」

該鎮的一些商家說，他們看到比特幣交易量上升了30%，因為比特幣遊客受到Youtube上網紅的推動，被吸引到這裏度假和用比特幣消費，體驗新鮮。

然而，比特幣的使用仍然是很零散不成氣候的。

我從自己的旅行經驗中得出結論，離比特幣海灘越遠，就越不可能用這種虛擬數字貨幣購買東西。

圖像加註文字， 根據提供加密電子貨幣價格圖及市場數據的公司CoinMarketCap所記錄的數據，薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele)的比特幣購買量與比特幣的價值對比圖。

在比特幣海灘，我遇到的商家中只有一半以上接受比特幣，但向北開車80分鐘到首都聖薩爾瓦多，接受比特幣的商家就只有四分之一了。

奇沃錢包

薩爾瓦多政府說並沒有計劃強迫商家接受比特幣，儘管根據薩爾瓦多的比特幣法，他們應該接受比特幣。到目前為止，薩爾瓦多仍只限於鼓勵使用比特幣而已。

現金仍然是薩爾瓦多最受追崇的付款方式，超過一半的薩爾瓦多人沒有銀行賬戶，但布克爾總統已經將2億美元的公款投入到一個有政府補貼的比特幣錢包應用程序App。它被稱為奇沃（Chivo）。

任何下載該應用程序的人在註冊後都會收到價值30美元的比特幣，這也許可以解釋為什麼在一個只有650萬人口的國家，該應用程序被下載了400萬次。

但許多人使用該應用程序進行美元交易，而不是比特幣。例如，在國外工作的人經常用這種方式給家人寄錢，因為不會有手續費或轉賬費用。

而且有跡象表明，在最初對奇沃錢包的興趣激增之後，人們正在減少使用這個應用程式。

圖像加註文字， 薩爾瓦多最大動物醫院奇沃（Chivo）

2月底，隨著薩爾瓦多最先進的動物醫院開張營業，出現了另一個使用奇沃錢包的刺激因素。

人們帶著寵物在涼亭下排隊等候預約。大排長龍的情況很常見。這是因為這家動物醫院所有的護理，甚至複雜的手術，如果用奇沃錢包支付，都只需要25美分，而且用比特幣支付更好。

工作人員說，該中心有如此服務得益於「比特幣利潤」，但政府官員被要求解釋這些利潤是如何產生時，卻沒有回答。

公款

國際貨幣基金組織(IMF)一直在敦促薩爾瓦多改變決定，不再將比特幣定為法幣，認為比特幣太不穩定，而像塔提亞娜·馬洛昆（Tatiana Marroquin）這樣的薩爾瓦多經濟學家也越來越擔心。

她說，政府沒有足夠的錢來幫助弱勢人群，所以不應該通過將公款投入加密貨幣來承擔財政風險。

她還說，現在缺乏透明度。「我們不知道他們到底是什麼時候、用哪部分公款買的比特幣。」

然而，旅遊部長莫麗娜·瓦爾德茲（Morena Valdez）堅持認為，儘管比特幣的價值下降薩爾瓦多人對布克爾總統有信心。

圖像加註文字， 薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）(戴棒球帽者）在看城市模型。

她說：「我們知道，總統的每個決定都是在正確的時刻做出的。人們對他的決定和國家的經濟發展情況非常信任。」

在5月開始出現本輪比特幣暴跌之前，據信其他國家也在考慮效仿薩爾瓦多的做法。不過真正將比特幣合法化的國家只有一個——中非共和國。該國總統福斯坦-阿爾尚熱·圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）在推特上宣佈了這一決定，並將比特幣稱為「通用貨幣」。

薩爾瓦多現在想走得更遠。

布克爾總統已經宣佈了在火山腳下建造一個新城市——比特幣城的計劃，該城市將提供地熱能源，並為一個巨大的比特幣礦場提供動力。

他希望通過出售10億美元的火山債券來籌集資金，儘管這些債券本應在3月開始銷售，但至今尚未出現在市面。

官員們說，他們有信心能夠籌集到資金，並支付8億美元即將到期的外債賬單。