歐洲領導人訪問基輔 重申歐盟歡迎烏克蘭

34 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澤倫斯基將俄羅斯對烏克蘭的入侵稱為 "針對統一的歐洲 "的戰爭。

法國總統馬克龍、德國總理肖爾茨和意大利總理德拉吉在周四（16日）訪問烏克蘭，並在基輔與烏國總統澤連斯基會面。

此前，烏克蘭曾批評這歐洲三大國對烏克蘭的的支持過於謹慎。 會見中，法國、德國、義大利和羅馬尼亞領袖人都表示支持烏克蘭加入歐盟的申請，稱其應被 「立即 」授予候選國地位。

肖爾茨在聯合新聞發佈會上說：「烏克蘭屬於歐洲大家庭。」

但他補充說，烏克蘭仍然必須完全滿足加入歐盟之條件。

此外，法國總統馬克龍強調，由27個成員國組成的歐盟將支持烏克蘭，直到其取得對俄羅斯的勝利。

澤連斯基將俄羅斯的入侵稱為 「針對統一的歐洲 」的戰爭。他又說 「最有效的武器 」便是團結。同時，他再次緊急呼籲各國運送更多重型武器，讓烏克蘭能更有效地自我防衛，解放自2月24日俄羅斯入侵開始以來被侵佔的領土。

當天早些時候，這四位領導人還參觀了基輔附近被摧毀的伊爾平鎮，該鎮在幾個星期內被俄羅斯佔領。

烏克蘭指責俄羅斯士兵在伊爾平和附近的布查等城鎮殺害了數百名平民，犯下了戰爭罪，莫斯科方面否認了這一說法。幾位領導人訪問基輔的時候，俄羅斯軍隊正在繼續進攻烏克蘭東部的重要城市塞維羅多涅茨克（Severodonetsk）。數周來，奪取塞維羅頓涅茨克，及其孿生城市利塞昌斯克（Lysychansk）一直是俄羅斯的首要軍事目標，因為克里姆林宮試圖控制盧甘斯克地（Luhansk）區全境。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭官員多次批評法國、德國和意大利在提供武器方面進展緩慢，並且過於注重安撫普京。

在此行的前一天，歐盟委員會就是否給予烏克蘭歐盟候選國地位提出建議。所有27位歐盟領導人將在6月23日和24日的峰會上討論這問題。

歐盟委員會一些成員對烏克蘭加入歐盟持冷淡態度，而法國、德國和意大利這三個歐盟重量級國家的支持言論可能會動搖他們的立場。然而，候選資格只是通往正式成員的一步。

此前，烏克蘭官員多次批評三個國家在提供武器方面進展緩慢，並且過於注重安撫普京。本月早些時候，馬克龍告訴法媒說，至關重要的是，俄羅斯不會因其入侵烏克蘭而受到羞辱，並暗示普京應該有辦法擺脫他所謂的 「根本錯誤」。