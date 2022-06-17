BBC專訪俄羅斯外長：「俄羅斯並非一點問題都沒有」

史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）

BBC俄語部主編發自莫斯科

11 分钟前

自從近四個月前俄羅斯軍隊進攻烏克蘭以來，成千上萬的平民被殺，整個城鎮變成了廢墟，數百萬烏克蘭人逃離了他們的家園。但在周四，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（ Sergei Lavrov ）看著我的眼睛，告訴我事情並非像他們看起來的那樣。

「我們沒有入侵烏克蘭，」他聲稱。

「我們宣佈了一項特別軍事行動，因為我們完全沒有其他辦法讓西方明白，將烏克蘭拖入北約是一種犯罪行為。」

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，拉夫羅夫只接受了西方媒體的幾次採訪。

我也在他面前引用了一份聯合國有關烏克蘭切爾尼戈夫地區亞希德內村（Yahidne）的官方報告，其中指出，「360名居民，包括74名兒童和5名殘疾人，被俄羅斯武裝部隊強迫在一所學校的地下室裏呆了28天......沒有廁所設施或水......10名老年人死亡。」

「這是在與納粹作戰嗎？」我問道。

拉夫羅夫告訴我說：「非常遺憾，但各國外交官，包括聯合國人權事務高級專員、聯合國秘書長和其他聯合國代表，正受到西方的壓力。而且很多時候，他們被用來放大西方傳播的假新聞。」

他說：「俄羅斯並非一點問題都沒有，但俄羅斯就是俄羅斯，我們不會羞於展示真實的自己。」

圖像加註文字， 拉夫羅夫（右）告訴BBC說：俄羅斯並非一點問題都沒有，但俄羅斯就是俄羅斯，我們不會羞於展示真實的自己。

72歲的拉夫羅夫在過去18年中一直代表俄羅斯在國際舞台上發言，但現在西方對他和他的女兒都進行了制裁。

美國指責他謊稱烏克蘭是侵略者，並指責俄羅斯作為安理會成員國對烏克蘭的入侵負有直接責任。

我接著談到了俄羅斯與英國的關係。英國在俄羅斯的官方不友好國家名單上，我認為說關係「差」怕是一種輕描淡寫的說法。

拉夫羅夫又說：「我認為現在已經沒有斡旋餘地了。因為（英國首相）約翰遜和（英國外交大臣）特拉斯都公開說我們應該打敗俄羅斯，我們應該迫使俄羅斯屈服。那就來點兒行動吧。」正是在上個月，英國外交大臣說普京正在國際舞台上羞辱自己：「我們必須確保他在烏克蘭面對失敗」。

但當我指出，在西方眼中，是俄羅斯自己要對他們的命運負責時，他回答說。「我對西方的看法毫無興趣，我只對國際法感興趣。根據國際法，僱傭兵不被承認為戰鬥人員。」

我回答說，這些人曾在烏克蘭武裝部隊服役，不是僱傭兵，拉夫羅夫說，這應該由法院來決定。

圖像加註文字， 在一枚導彈被截擊之後，一個幼兒園被彈片擊中損毀。

他隨後批評BBC沒有揭露烏克蘭東部分離主義分子控制區中的平民所遭遇的真相，「當時平民被基輔軍隊轟炸了八年」。

我強調說，在過去的六年時間裏，BBC曾多次與分離主義控制區的領導層聯繫，請求允許我們去看看發生了什麼。我們每次都被拒絶進入。

俄羅斯指責烏克蘭在那進行了種族滅絶。然而，根據自稱烏東親俄「官員」的說法，2021年有8名平民在烏克蘭叛軍控制的地區被殺害，前一年有7名。我說，雖然每一次死亡都是一場悲劇，但這並不構成種族滅絶。

我問他，如果該地區真的發生了種族滅絶，那麼盧甘斯克和頓涅茨克分離主義者會對我們去那裏感興趣。我再次問道，為什麼BBC沒有獲准去該地採訪？