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北約飛機近距離拍攝到俄羅斯偵察機
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北約飛機近距離拍攝到俄羅斯偵察機
12 分钟前
北約飛機駕駛艙位拍攝的罕見影像，揭示了其在歐洲上空與俄羅斯軍用飛機近距離接觸的畫面。這些事件加劇了俄羅斯和北約之間的緊張關係。
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