面臨安全隱患 尼泊爾珠峰登山大本營計劃搬遷

納溫·辛格·喀德卡（Navin Singh Khadka）

BBC 國際台環境事務記者

24 分钟前

圖像來源，Getty Images

全球變暖和人類活動日趨頻繁帶來的安全威脅，致使尼泊爾計劃將珠穆朗瑪峰大本營搬遷到海拔較低的地方。

這個大本營位於坤布冰川（又稱坤布冰河, Khumbu Glacier）上，春季登山旺季最多可容納1500人。

一位知曉內情的官員告訴BBC，大本營新址將設在沒有終年結冰的較低海拔區域，確保登山業的可持續性。

安全威脅

研究顯示，冰雪融化破壞了冰川的堅固穩定。有登山者親述自己在營地宿營時目睹冰面出現越來越多裂縫。

尼泊爾旅遊局局長塔拉納特·阿迪卡裏（Taranath Adhikari）稱正在做搬遷凖備，馬上會與所有利益相關方協商。

目前的珠峰大本營海拔5364米，新址的海拔會降低200米到400米。

隨著全球變暖，喜馬拉雅山的許多冰川正在迅速融化變薄，坤布冰川也不例外。

英國利茲大學研究人員 2018 年的一項研究表明，靠近這個大本營的區域正在以每年 1米的速度變薄。

研究人員之一斯科特·沃森（Scott Watson）告訴 BBC，大部分冰川都被岩石碎片覆蓋，但也有一些裸露的冰塊，稱為冰崖；正是冰崖的融化使冰川最不穩定。

他說，冰崖融化時，位於頂部的巨石和岩石碎片會鬆動掉落，而融冰會積聚成水體。

這對於宿營地來說是安全隱患。

圖像來源，C. SCOTT WATSON/UNIVERSITY OF LEEDS

溪河水泊

沃森說，坤布冰川每年流失 950 萬立方米的水。

登山者和尼泊爾當局表示，大本營正中的一條溪流一直在穩步擴大，而冰川表面的裂縫和裂隙比以前更頻繁地出現。

「我們吃驚地看到，裂縫就出現在我們過夜的地方，」 尼泊爾軍隊的阿希卡利上校（ Col Kishor Adhikari） 說。

他春季登山季節（從 3 月持續到5月底）曾在大本營停留，負責清整工作 。「早上，我們中的許多人都有這種令人毛骨悚然的經歷，我們可能會在晚上掉進去。地面經常出現裂縫，風險很大。」

薩加瑪塔污染控制委員會 (SPCC) 珠穆朗瑪峰大本營經理次仁丹增·謝巴（ Tshering Tenzing Sherpa）也說，經常會聽到冰塊移動或岩石掉落的巨響。

在大本營搭帳篷之前，必須將覆蓋冰層的岩石表面弄平，並隨著冰川的移動必須經常重覆這一過程，而這個過程現在越來越頻繁，從過去間隔二、三周縮短到幾乎每周就要重覆一次。

人滿為患

推動珠峰大本營搬遷的一名負責官員基姆拉爾·高塔姆（Khimlal Gautam）說，營地人滿為患，也加劇了冰川安全隱患問題。

他說，例如，每天有大約4000升尿液，宿營時取暖和烹飪使用的煤油和天然氣，對冰川的冰也肯定有影響。

圖像來源，AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE 圖像加註文字， 疫情之前，蜂擁而至的登山者曾在珠峰山脊排隊等候登頂。

登山嚮導公司 Alpenglow Expeditions 創始人亞德利安·巴林傑（ Adrian Ballinger ）認為遷址是合理的。他預計大本營現在所在地區未來將有更多的雪崩、冰崩和岩石墜落。

有什麼弊端？

將大本營挪到海拔較低的地點，主要缺點是從營地出發登頂的距離和時間會加長。大本營是攀登珠峰的一個中轉站。

大多數登山者仍然從尼泊爾一側登上珠穆朗瑪峰，但從中國一側登山的人數正在增加。

SPCC 的謝巴先生認為雖然存在各種問題，但目前的大本營所在地仍基本穩定，可以再繼續使用三到四年。

尼泊爾政府官員表示，營地遷址行動可能在2024年啟動。