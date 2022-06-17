面臨安全隱患 尼泊爾珠峰登山大本營計劃搬遷
- 納溫·辛格·喀德卡（Navin Singh Khadka）
- BBC 國際台環境事務記者
全球變暖和人類活動日趨頻繁帶來的安全威脅，致使尼泊爾計劃將珠穆朗瑪峰大本營搬遷到海拔較低的地方。
這個大本營位於坤布冰川（又稱坤布冰河, Khumbu Glacier）上，春季登山旺季最多可容納1500人。
一位知曉內情的官員告訴BBC，大本營新址將設在沒有終年結冰的較低海拔區域，確保登山業的可持續性。
安全威脅
研究顯示，冰雪融化破壞了冰川的堅固穩定。有登山者親述自己在營地宿營時目睹冰面出現越來越多裂縫。
尼泊爾旅遊局局長塔拉納特·阿迪卡裏（Taranath Adhikari）稱正在做搬遷凖備，馬上會與所有利益相關方協商。
目前的珠峰大本營海拔5364米，新址的海拔會降低200米到400米。
隨著全球變暖，喜馬拉雅山的許多冰川正在迅速融化變薄，坤布冰川也不例外。
英國利茲大學研究人員 2018 年的一項研究表明，靠近這個大本營的區域正在以每年 1米的速度變薄。
研究人員之一斯科特·沃森（Scott Watson）告訴 BBC，大部分冰川都被岩石碎片覆蓋，但也有一些裸露的冰塊，稱為冰崖；正是冰崖的融化使冰川最不穩定。
他說，冰崖融化時，位於頂部的巨石和岩石碎片會鬆動掉落，而融冰會積聚成水體。
這對於宿營地來說是安全隱患。
溪河水泊
沃森說，坤布冰川每年流失 950 萬立方米的水。
登山者和尼泊爾當局表示，大本營正中的一條溪流一直在穩步擴大，而冰川表面的裂縫和裂隙比以前更頻繁地出現。
「我們吃驚地看到，裂縫就出現在我們過夜的地方，」 尼泊爾軍隊的阿希卡利上校（ Col Kishor Adhikari） 說。
他春季登山季節（從 3 月持續到5月底）曾在大本營停留，負責清整工作 。「早上，我們中的許多人都有這種令人毛骨悚然的經歷，我們可能會在晚上掉進去。地面經常出現裂縫，風險很大。」
薩加瑪塔污染控制委員會 (SPCC) 珠穆朗瑪峰大本營經理次仁丹增·謝巴（ Tshering Tenzing Sherpa）也說，經常會聽到冰塊移動或岩石掉落的巨響。
在大本營搭帳篷之前，必須將覆蓋冰層的岩石表面弄平，並隨著冰川的移動必須經常重覆這一過程，而這個過程現在越來越頻繁，從過去間隔二、三周縮短到幾乎每周就要重覆一次。
人滿為患
推動珠峰大本營搬遷的一名負責官員基姆拉爾·高塔姆（Khimlal Gautam）說，營地人滿為患，也加劇了冰川安全隱患問題。
他說，例如，每天有大約4000升尿液，宿營時取暖和烹飪使用的煤油和天然氣，對冰川的冰也肯定有影響。
登山嚮導公司 Alpenglow Expeditions 創始人亞德利安·巴林傑（ Adrian Ballinger ）認為遷址是合理的。他預計大本營現在所在地區未來將有更多的雪崩、冰崩和岩石墜落。
有什麼弊端？
將大本營挪到海拔較低的地點，主要缺點是從營地出發登頂的距離和時間會加長。大本營是攀登珠峰的一個中轉站。
大多數登山者仍然從尼泊爾一側登上珠穆朗瑪峰，但從中國一側登山的人數正在增加。
SPCC 的謝巴先生認為雖然存在各種問題，但目前的大本營所在地仍基本穩定，可以再繼續使用三到四年。
尼泊爾政府官員表示，營地遷址行動可能在2024年啟動。
相關技術和環境評估已經完成，但仍需與當地社區協商，將文化習俗等因素納入考量。