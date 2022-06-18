烏克蘭申請歐盟候選國地位獲支持，俄羅斯密切關注

37 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馮德萊恩在布魯塞爾身穿烏克蘭國旗的黃藍色衣服發表講話

歐盟委員會對烏克蘭申請獲得歐盟候選國地位的提案表示支持，令烏克蘭距離加入歐盟近了一大步。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，烏克蘭已經做得很好，但還有更多需要做。她表示，烏克蘭還必須進行一些重要改革——法治、寡頭問題、人權和反腐等等。

候選國地位對於加入歐盟來說是非常重大的一步，不過，整個過程需要歷時多年。

正在密切關注這一進展的俄羅斯總統普京則表示，俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟，只反對其國土被用作「軍事用途」。

歐盟委員會的建議還需要27個成員國簽署。這些國家將於下周開會進行討論，而法國、德國和意大利的領導人已經表態支持烏克蘭的申請，但是這還不夠，決議必須獲得全數成員的支持。

馮德萊恩在布魯塞爾講話時，身穿烏克蘭國旗的藍黃兩色，稱該國做好了為歐洲的願景「獻身的凖備」。

「希望他們和我們一起活出歐洲夢，」她說，同時指出烏克蘭展現了「奉行歐洲價值和標凖的熱情和決心」。

但這是有條件的——她說，烏克蘭要保持尊重國際法，同時她還稱，入歐程序將會「按步就班」進行，這有可能是向那些正在輪候加入歐盟的國家發出信號，令它們不用擔心被烏克蘭「插隊」。

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發推文表示，這個「歷史性的決定」將會使得「勝利更近」。

此前一天，法、德、意和羅馬尼亞等國領導人到訪基輔，表態支持烏克蘭申請加入歐盟——這對於烏克蘭來說是重要的信任票，從而使得歐盟委員會的決定成為必然。

烏克蘭的鄰國摩爾多瓦和格魯吉亞——均是前蘇聯加盟共和國——也在俄羅斯入侵烏克蘭之後不久申請了加入歐盟，它們擔憂其他從蘇聯解體出來的國家會成為下一個目標。

馮德萊恩宣佈支持摩爾多瓦這個歐洲最貧窮的國家之一獲得候選國地位，但是對格魯吉亞則不予支持。

「（摩爾多瓦）是真正走在一條支持改革、反腐敗的歐洲式道路上，」她說，「格魯吉亞現在必須在政治上先團結起來，設計出一條邁向結構性改革的清晰道路，才能加入歐盟。」

目前，還有另外五個具備歐盟候選國地位的國家是阿爾巴尼亞、北馬其頓、黑山、塞爾維亞和土耳其。

俄羅斯面臨「經濟閃電戰」

與此同時，在俄羅斯，克里姆林宮一直在密切關注烏克蘭加入歐盟的進展。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）在例行新聞發佈會上向記者表示，相關的進展「需要我們高度關注，因為我們都知道歐洲在緊張地討論有關加強歐盟防禦機構的話題」。

不過，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯不會反對烏克蘭加入歐盟。

「我們從來沒有反對。我們一直反對的是將烏克蘭領土用作軍事用途。至於經濟融合，那是他們的選擇，」普京在聖彼得堡國際經濟論壇發言時這樣表示。

在論壇上，普京還提到，對俄羅斯實施制裁的「經濟閃電戰」不會成功，並指這一策略對發起制裁的一方「傷害更大」。

西方國家一直試圖在制裁俄羅斯和保護自身經濟利益之間尋找平衡。

普京在聖彼得堡表示，歐盟可能因為制裁俄羅斯而損失4000億美元（3650億英鎊）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京呼籲國內重大企業繼續留在俄羅斯

但是，俄羅斯官員卻警告，俄國經濟正因為制裁而嚴重受損。

俄羅斯中央銀行總裁納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）在周四（6月16日）指，國際社會對俄羅斯的回應措施正影響其國內生產總值（GDP）的15%。

納比烏琳娜對前景並不樂觀：「外部條件的確發生長期改變，哪怕不是永久性的。」

俄羅斯最大貸款方俄羅斯聯邦儲蓄銀行在周五（6月17日）警告，俄羅斯經濟可能要花超過10年才能回到2021年的水平。

但是，69歲的普京仍然對前景表示樂觀，並鼓勵俄羅斯大企業繼續留在國內運作，儘管有報道稱， 越來越俄羅斯企業主正在將重心移至海外。

烏克蘭戰事持續還引發外界對全球糧食危機的擔憂。普京表示，俄羅斯有能力大幅提升其糧食和肥料出口量。

俄羅斯與烏克蘭都是世界最大的糧食生產國，但是烏克蘭由於黑海港口被封堵而無法向外供應糧食。

至周五，烏克蘭東部城市北頓涅茨克的激烈戰火仍然持續。