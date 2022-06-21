BBC調查：涉嫌製作侮辱馬拉維黑人網絡視頻的中國籍男子被捕

彼得·耶格瓦（Peter Jegwa）

BBC記者，發自馬拉維利隆圭

2022年6月21日凌晨2点25分 最近更新： 33 分钟前

圖像加註文字， 盧克表示，他製作涉事的視頻，是為了傳播中國文化。

一名中國籍視頻製作人在非洲贊比亞被捕，他此前因涉嫌種族歧視和剝削兒童而被馬拉維警方調查和通緝。

這位名叫盧克的男子是馬拉維居民，BBC《非洲之眼》（Africa Eye）節目的報道曝光他曾使用非洲當地兒童拍攝個性化問候視頻，其中一些帶有種族主義內容。

這些視頻在中國社交媒體和互聯網平台上可以高達70美元（55英鎊）的價格出售。

盧克否認製作過侮辱性的視頻。

他表示，他製作這些視頻是為了向當地社區傳播中國文化。

BBC看到的其中一段視頻中，一群年幼的兒童被教導用中文重覆喊出「我是黑鬼，智商低」的句子，而他們顯然沒有意識到自己被要求說的話是什麼意思。

一名臥底記者假裝成潛在買家，秘密拍攝了與盧克的見面過程，後者當時承認自己製作了該視頻，隨後又立即否認。

馬拉維警方在上周啟動調查，但當時未能逮捕該名中國製作人，因為沒有找到他。

馬拉維移民及國民服務部（Department of Immigration and Citizenship Services）發言人帕斯誇利·祖魯（Pasqually Zulu）目前確認，盧克在鄰國贊比亞東部城市奇帕塔被捕。

祖魯表示，兩國目前正在聯繫，將該名中國籍男子送回馬拉維，由當局繼續進行調查。

上周，中國外交部非洲司司長吳鵬表示，已經和馬拉維外交部長滕博討論過相關事件。

吳鵬表示，中國對種族主義「零容忍」。