BBC調查：涉嫌製作侮辱馬拉維黑人網絡視頻的中國籍男子被捕
- 彼得·耶格瓦（Peter Jegwa）
- BBC記者，發自馬拉維利隆圭
一名中國籍視頻製作人在非洲贊比亞被捕，他此前因涉嫌種族歧視和剝削兒童而被馬拉維警方調查和通緝。
這位名叫盧克的男子是馬拉維居民，BBC《非洲之眼》（Africa Eye）節目的報道曝光他曾使用非洲當地兒童拍攝個性化問候視頻，其中一些帶有種族主義內容。
這些視頻在中國社交媒體和互聯網平台上可以高達70美元（55英鎊）的價格出售。
盧克否認製作過侮辱性的視頻。
他表示，他製作這些視頻是為了向當地社區傳播中國文化。
BBC看到的其中一段視頻中，一群年幼的兒童被教導用中文重覆喊出「我是黑鬼，智商低」的句子，而他們顯然沒有意識到自己被要求說的話是什麼意思。
一名臥底記者假裝成潛在買家，秘密拍攝了與盧克的見面過程，後者當時承認自己製作了該視頻，隨後又立即否認。
馬拉維警方在上周啟動調查，但當時未能逮捕該名中國製作人，因為沒有找到他。
馬拉維移民及國民服務部（Department of Immigration and Citizenship Services）發言人帕斯誇利·祖魯（Pasqually Zulu）目前確認，盧克在鄰國贊比亞東部城市奇帕塔被捕。
祖魯表示，兩國目前正在聯繫，將該名中國籍男子送回馬拉維，由當局繼續進行調查。
上周，中國外交部非洲司司長吳鵬表示，已經和馬拉維外交部長滕博討論過相關事件。
吳鵬表示，中國對種族主義「零容忍」。
「在過去幾年裏，中國一直在打擊這些非法的網絡行為，」他在推特（Twitter）上寫道，「我們在未來將繼續打擊這種種族歧視的視頻。」
視頻, BBC調查：追蹤中國網絡上侮辱黑人視頻的幕後黑手, 節目全長 8,47
2020年，一段令人震驚的影片開始在中國社交媒體上傳播。一群非洲兒童被教導用漢語重覆喊出「我是黑鬼，智商低」的句子。它是在哪裏拍攝的？拍攝者是誰？