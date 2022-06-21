法國政局分析：在國民議會選舉中遭受挫敗對馬克龍意味著什麼

休·斯科爾菲爾德

BBC駐巴黎記者

26 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國2022年6月的國民議會舉行中馬克龍失去國民議會絶對多數席位。

法國2022年6月舉行的國民議會選舉中，總統馬克龍失去了他在議會中的絶對多數席位，成了一位受到懲罰、地位被嚴重削弱的領導人。

四月份的那天晚上，當馬克龍贏得大選勝利連任法國總統時，每個人都注意到，他周圍似乎有一種奇怪的、略顯壓抑的氣氛。

沒有燦爛的微笑，沒有充滿希望的話語。就好像他已經知道慶祝勝利為時過早。

兩個月後，我們可以看到，他著名的政治直覺再次顯得頗為「靠譜」。

馬克龍那時的謹慎行事是對的。那場勝利確實是一個高點，但他馬上就看到了它令人沮喪的、隱含的信息：從高點開始，只有一條路可走，那就是下坡路。

2022年6月19日的國民議會選舉投票結果證實，馬克龍總統的第二個任期將與第一個任期不同，馬克龍將是一個受到懲戒、地位大大削弱的領導人。

總統現在面對的不再是一個能夠依靠（因此可以基本上不加考慮）的順從的立法機構，而是一個無法確保其改革法案獲得通過的國民議會。

馬克龍領導的執政黨在國民議會這次選舉中減少了100個左右的席位，只有相對的多數，不再有絶對多數。這位曾經無所不能的國家元首將被迫與反對派談判，特別是保守的共和黨（LR）。

在某些問題上，他們將進行合作，例如將領取養老金的年齡提高到65歲，但他們的支持是有代價的。依賴保守的共和黨，將對馬克龍所謂的中間派政府產生不可避免的後果--它將開始看起來像右翼政府。

即使在他自己的聯盟中，總統的處境也不太確定。

因為根據憲法，他不能連任第三個任期，所以「繼承人」問題是懸而未決的。在某些時候，我們可以期待像前總理菲利普這樣的盟友開始「狙擊」，他領導著一派不同的議員。

但最明顯的挑戰將來自新近重新煥發活力的反對派。這不是一個傳統的反對派，而是一個新的左翼聯盟，由年輕而激進的梅朗雄支持者主導，以及（選舉投票那個晚上的一大令人驚訝的結果）一支龐大的極右翼新隊伍。

這場來自兩個極端的鉗形運動將盡其所能破壞法國養老金年齡等新改革法案的通過，而且，在其新支持者人氣提升的推動下，他們將毫不猶豫地在需要的時候走上街頭。

分析師兼民意調查專家雅羅姆·福克特說，「法國將變得很難治理。」

自食其果

有許多人認為，是馬克龍自己給自己製造了這些問題。

他未能及時抓住贏得總統職位後所得到的支持，以推動議會中形成執政黨再次佔多數席位的局面。

他好像幾乎沒有參加競選活動，並等待了數周才任命總理伊麗莎白·博爾內，其毋庸置疑的個人才能並無法彌補她與選民的不良關係。

還出現了一些糟糕的媒體時刻，比如對一位部長的強姦指控，和法蘭西體育場足球比賽的慘敗。 當時馬克龍的政府被廣泛認為指責利物浦球迷，以轉移人們對當晚真正恥辱的注意力，即當地人的違法行為。

福克特認為，這很可能促使一些選民選擇了右翼勒龐的「國民聯盟」，而直到當天晚上，最樂觀的預測是勒龐的政黨能贏得大約40個席位，但這個預測只是他們最後贏得的席位的一半。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 勒龐領導的極右政黨在國民議會選舉中得票率遠超觀察人士的預測，成為議會重要的一支反對黨。

也許從4月24日星期日得知自己已經獲得第二個任期的那一刻起，馬克龍就感受到了他肩膀上的重負之重，至少當時看起來就是那樣。

是的，馬克龍又贏得了五年總統任期，但是，（法蘭西）第五共和國總統的第二個任期從來都不是幸福的。是的，馬克龍背後有多數法國人支持， 但那更多的是出於對其他候選人的拒絶，而不是對馬克龍的愛。