烏克蘭能不能加入歐盟？俄羅斯可能有何反應？

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年5月，位於布魯塞爾的歐盟委員會總部投射烏克蘭國旗的顏色

烏克蘭可能會獲得加入歐盟的正式候選國地位，這是加入歐洲聯盟（European Union, EU）的第一步。

歐盟各國領導人6月23、24兩日舉行峰會，預計各國領導人將會支持這個提議。

但是烏克蘭總統澤連斯基警告，俄羅斯可能會增加對烏克蘭的軍事攻擊作為報復。

歐洲聯盟是什麼？

歐洲聯盟在二次世界大戰之後創建，目前是由27個歐洲國家組成的經濟和政治聯盟。

在歐盟成員國之間，貨物、服務和金融可以自由流通，歐盟公民可以在任何成員國境內生活和工作。

27個歐盟成員國當中，有19個國家採用單一貨幣歐元，有超過3.4億人使用歐元。

此外，在包括食品安全、農業畜牧和就業權利等許多個領域內，歐盟成員國也採用共同標凖。

歐盟也向成員國的較貧窮地區撥款，協助強化當地經濟。

為什麼烏克蘭想要加入歐盟？

2022年2月，俄羅斯入侵烏克蘭，五天之後烏克蘭總統澤連斯基申請加入歐洲聯盟。

他要求立即加入歐盟，但是加入歐盟的程序一般要花長達數年的時間。

圖像來源，Gertty Images 圖像加註文字， 烏克蘭在2022年2月申請加入歐盟

加入歐盟有經濟上的好處，不過在布魯塞爾的智庫「歐洲政策研究中心」（Centre of European Policy Studies）的研究員派金（Zach Paikin）認為，烏克蘭想要加入歐盟的主要目的不是經濟。

「成為歐盟會員國將讓烏克蘭變成一個獨立自主的歐洲主權國家，而不僅僅是俄羅斯世界的一部分。」他說。

要怎樣才能加入歐盟？

首先，歐盟的行政部門——歐盟委員會（European Commission）會評估一個國家是否適合成為候選國。

評估條件包括這個國家是否有穩定的民主制度，尊重人權，自由的市場經濟。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 所有歐盟成員國都要同意接受新的國家成為候選國

所有目前的歐盟成員國也要一致同意接受這個新的國家成為候選國。

如果成功的話，這個國家必須接納並施行所有的歐盟法規，這個程序通常需要數年時間完成。

最後，這個國家簽署入盟條約，經過所有歐盟成員國批准後生效，正式成為歐盟國家。

要花多久時間才能加入歐盟？

以最新加入歐盟的國家為例，保加利亞、羅馬尼亞和克羅地亞，整個過程耗時10至12年。

阿爾巴尼亞、北馬其頓、黑山共和國和塞爾維亞等國成為歐盟候選國已經多年，但是申請進程停滯不前。

土耳其在1999年就成為歐盟候選國，但其入盟談判因為人權紀錄引發關注而暫時停止。

烏克蘭的鄰國摩爾多瓦和烏克蘭一樣，都在俄羅斯入侵烏克蘭之後提出申請加入歐盟，格魯吉亞也是一樣，但可能需要進行更多的改革。

烏克蘭和歐盟數據比較

烏克蘭土地面積60萬平方公里，如果加入歐盟將成為土地面積最大的歐盟國家

烏克蘭人口達4400萬，如果加入歐盟，人口排名第五

烏克蘭人均GDP為3,724美元，是歐盟平均的九分之一

歐盟進口穀物有30%來自烏克蘭

烏克蘭目前和歐盟關係如何？

按照烏克蘭和歐盟簽署的聯合協議（Association Agreement），2017年開始烏克蘭可以和歐盟國家進行免關稅貿易。

在那之前，烏克蘭2016年加入歐盟「深度廣泛自由貿易區」，支付較低的關稅。

作為凖備申請加入歐盟的部分工作，烏克蘭已經修改了許多法規，以符合歐盟的標凖。

烏克蘭還需要做什麼？

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「已經有很好的進展」，但是烏克蘭必須進行更多「重要改革」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，她希望烏克蘭「和我們一起生活在歐洲夢之中」

這包括強化法治，改善人權，削減寡頭富豪的權力，打擊腐敗現象。

研究員派金表示，「烏克蘭還需要建立起一個能夠完整運作的市場經濟，這對前蘇聯國家有一定的困難度。」

另一個挑戰是清理烏克蘭招致廣泛批評的司法制度。

新近加入歐盟的國家發生了什麼變化？

從15年前加入歐盟以來，羅馬尼亞國民收入已成為原本的三倍，保加利亞國民收入是原本的兩倍。

通過歐洲結構及投資基金（European Structural and Investment Funds），這兩個國家從歐盟獲得了數百億歐元的撥款，這些款項用來修建新道路和港口為當地經濟發展起到重要作用。

2014至2020年間，保加利亞獲得112億歐元的撥款，羅馬尼亞獲得350億歐元的撥款。

不過，透明國際（Transparency International）組織表示，這些撥款當中很大一部分都因為貪污腐敗而消失了。

在歐盟國家人民收入、健康和教育水平評比中，保加利亞排名墊底，羅馬尼亞從第二貧窮上升到第六貧窮的歐盟國家。

根據世界銀行（World Bank）的數據，大約有150萬保加利亞人和400萬羅馬尼亞人利用歐盟的「自由流動」政策出國到其他歐盟國家工作生活，這也引起一些人擔心人才外流會危害這兩個國家的未來發展。

俄羅斯對烏克蘭加入歐盟的前景反應如何？

雖然俄羅斯總統普京非常反對烏克蘭長久以來希望加入北約軍事同盟的意圖，但是他堅持「並不反對」烏克蘭成為歐盟成員國。

不過他的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，因為歐盟正在考慮組成自己的防衛力量，所以克里姆林宮會密切關注烏克蘭加入歐盟的申請。

佩斯科夫說，「入盟申請會觸及軍事、防衛和安全等因素，所以我們當然會密切關注。」

烏克蘭總統澤連斯基警告說，俄羅斯可能會因此而報復攻擊烏克蘭。