阿富汗發生6.1級地震，塔利班呼籲國際援助

穆魯·庫爾西諾（Malu Cursino）

BBC記者

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗遭遇災難性的6.1級地震，塔利班政權呼籲國際援助。

阿富汗遭遇災難性的6.1級地震，塔利班政權呼籲國際援助。地震已造成超過1000人死亡，至少1500人受傷。

目前仍有數量不明的人員被困埋於瓦礫下，殘垣多屬於泥土建造的房屋。

東南部的巴克迪卡省（Paktika）是受影響最嚴重的地區，聯合國正竭力提供緊急庇護和糧食援助。

目前，拯救行動正受到大雨和資源短缺的阻礙。

生還者及營救人員向BBC表示，震央附近的一些村莊完全被毀，道路和流動電話通訊塔也被破壞——他們還表示，擔心死亡人數會進一步增加。

這場該國近20年來經歷的最嚴重地震，對塔利班政權來說是個重大的挑戰。這個伊斯蘭政治勢力，去年在西方扶持的政府倒台後重新掌權。

地震發生在距離霍斯特市（Khost）44公里（27英里）處，遠至巴基斯坦和印度都有震感。

阿富汗正處在經濟和人道雙重危機下，塔利班高級官員阿卜杜·卡哈爾·巴爾基（Abdul Qahar Balkhi）表示，政府「在財政上沒有能力向民眾提供所需協助」。

他表示，救援組織、鄰近國家和世界大國均在提供協助，但同時補充說：「協助規模需要加大到非常高的程度，因為這是一場毀滅性的地震，是數十年來沒有過的。」

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，已經就這場災難進行了「充分動員」。聯合國官員表示，衛生團隊、醫療物資、糧食以及緊急庇護設施均已在送往地震受影響地區的路上。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 受害者在帕克蒂亞的醫院接受治療。

阿富汗基本概況

塔利班掌管國家政權：這個強硬派伊斯蘭勢力在近20年前被美國領導的軍事聯盟推翻政權，在去年又接管了阿富汗

當地有糧食危機：超過三分之一民眾的基本需求未能滿足，而經濟則舉步維艱，因為在塔利班奪權時，外國援助和現金都已經枯竭

女性權利受限制: 她們被命令在公共地方遮蓋面部，青少年女性不被允許上學

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在巴克迪卡省首府沙蘭，人們排隊捐血幫助在醫院中的地震受害者。

目前為止，大部分死者都是在巴克迪卡省的加揚（Gayan）和巴爾馬爾（Barmal）地區。

一個名為沙比爾（Shabir）的生還者向BBC表示：「當時出現轟隆聲，然後我的牀就開始搖晃。」

「天花板倒塌下來。我被困住了，但我能看到天空。我的肩膀脫臼了，頭也受傷，但我出去了。我肯定家裏當時和我在同一個房間裏的七到九個人都死了。」

巴基斯坦一名醫生表示，受害者當中也有醫護人員。

「在地震之前，我們就沒有足夠的人和設施，現在地震更加破壞了我們僅有一些東西，」該名醫護說，「我不知道我有多少同事還活著。」

當地一名記者向BBC表示，地震之後，由於移動電話信號塔受破壞，通訊變得困難，而死亡人數還有可能進一步增加。

「很多人並不知道他們親人的情況，因為他們的電話都用不了，」他說，「我們兄弟和他一家都死了，而我是很多個小時之後才知道。很多村莊都被毀了。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於移動電話信號塔損毀，通訊變得困難。

阿富汗地震頗為多發，因為它位處地殼活動活躍的地帶。恰曼斷裂帶（Chaman fault）、哈里河斷裂帶（Hari Rud fault）、中央巴達赫沿斷裂帶（Central Badakhshan fault）和達瓦孜斷裂帶（Darvaz fault）等多條地殼斷層線均在其地下結構中。

據聯合國人道主義事務協調部門報告，過去10年，該國有超過7000人死於地震。每年死於地震的平均人數為560人。

最近的一月份，該國西部的連續兩次地震造成超過20人死亡，數以百計房屋被毀。

即使在塔利班掌權前，阿富汗的緊急部門也難於應對自然災害造成的死亡——營救人員可使用的飛機和直升很少。

而到更近期，該國更是面臨醫療物資短缺。